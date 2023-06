Tapia dice que el terreno del vertedero de Zaldibar está "en su nivel más bajo de estabilidad pero estable" y sin riesgo

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, ha afirmado este jueves que el terreno en el que se ubica el antiguo vertedero de la localidad vizcaína de Zaldibar está «en su nivel más bajo de estabilidad, pero estable», por lo que ha asegurado que «en estos momentos» no hay riesgo de desprendimiento.

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Tapia ha explicado que, cuando el Gobierno Vasco concluyó «los trabajos de emergencia» en el vertedero tras su colapso en febrero de 2020, labores que consistieron en «garantizar la estabilidad y la seguridad», el terreno quedó sellado y «con un alto nivel de seguridad».

Posteriormente, tras quedar el vertedero en manos del administrador concursal debido al concurso de acreedores presentado por la empresa Verter Recycling, ha indicado que, al comienzo, se realizaron trabajos de mantenimiento establecidos por el Gobierno Vasco, pero que, «posteriormente, se nos comunicó que el poco dinero que había no se podría destinar a eso y que, por lo tanto, interrumpían todas las labores de mantenimiento».

Así, Tapia ha señalado que el Ejecutivo autonómico realizó «varios requerimientos» tanto al administrador concursal como a la fiscalía y al juez, y que éste solicitó al Gobierno que estudiara la posibilidad de liquidar la deuda de 28 millones de euros que Verter Recycling tiene con la administración «adquiriendo esos terrenos».

«Nosotros en principio no veíamos que esos terrenos tuvieran valor para hacer nada, y solicitamos un estudio para saber si era posible instalar un polígono industrial, pero claramente el estudio concluyó que no se puede, porque, desde que nos fuimos de allí, el nivel de seguridad ha bajado, aunque está en su nivel más bajo de estabilidad, pero estable. Por lo tanto, nosotros no vamos a adquirir esos terrenos», ha asegurado.

Administrador concursal

En este sentido, Arantxa Tapia ha afirmado que es el administrador concursal el encargado de realizar cualquier labor en el terreno en el que se ubica el vertedero, y que, «si no se hace ningún trabajo de mantenimiento, es lógico que baje el nivel de seguridad».

Por ello, ha destacado que «por lo menos se han hecho tres requerimientos» al administrador concursal instándole a que realice labores de mantenimiento. «Por lo tanto, se está haciendo una seguimiento preciso, y quiero dejar claro que, aunque en su nivel más bajo, el terreno aún sigue estable y, en ese sentido, no hay ningún riesgo», ha asegurado.

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente ha admitido que «algo se podría desplazar si se producen grandes lluvias, como ocurre en cualquier monte o en las carreteras», pero ha insistido en que, «a día de hoy, en base a los parámetros y estudios que existen», el terreno del vertedero «está estable, en el nivel más bajo y peor que cuando nosotros lo dejamos, pero estable».