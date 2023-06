Expertos de todo el país tratan sobre cambio climático y ganadería de precisión en las Jornadas sobre Producción Animal

Más de 300 de investigadores y técnicos en producción animal de todo el país se van a reunir, en Zaragoza, los días 13 y 14 de junio, para tratar sobre cambio climático y ganadería de precisión, en las XX Jornadas sobre Producción Animal, organizadas por la Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AIDA).

Esta edición presenta récord de participación, con 280 comunicaciones orales o en formato póster, y un «claro interés» por cómo afecta el cambio climático a la producción animal y una sesión especial sobre la ganadería de precisión con los mejores profesionales expertos en este tema, han precisado desde el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.

Las jornadas se inaugurarán con la ponencia 'The role of livestock sector and animal science in achieving the sustainable development goals', del jefe de la Rama de Genética y Producción Animal de la FAO y antiguo alumno del CIHEAM Zaragoza, Badi Besbes.

La inauguración contará con la presencia del director del CIHEAM Zaragoza, Raúl Compés, de la directora gerente del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), Lucia Soriano, así como de la investigadora del CITA y vicepresidenta de AIDA, Albina Sanz. CITA y CIHEAM Zaragoza colaboran con estas jornadas.

El técnico de investigación del Departamento de Ciencia Animal del CITA y secretario de estas jornadas, Guillermo Ripoll, ha explicado que vuelven a ser presenciales tras la pandemia y «han tenido una gran acogida, demostrando que la ciencia animal no se ha parado este tiempo».

Según ha comentado, las Jornadas cuentan como novedades más importantes con una nueva subsección dedicada a la ganadería de precisión y una mesa redonda sobre la relación entre el cambio climático y ganadería en sus dos direcciones. También se ha incorporado una actividad satélite más informal en la tarde noche, dedicada a los jóvenes investigadores.

Mesa redonda

La mesa redonda sobre 'Cambio climático y producción animal', que tendrá lugar el 14 de junio, organizada por la Unión de Entidades Españolas de Ciencia Animal (UEECA) y AIDA, contará con los investigadores del CITA Daniel Martín-Collado que hablará sobre 'La percepción de los ganaderos del cambio climático' y de Margalida Joy, que versará sobre 'Impacto del cambio climático sobre la producción vegetal y el desarrollo de nuevas variedades más adaptadas. Aprovechamiento de coproductos'. El meteorólogo de Antena 3, Roberto Brasero, participará con un vídeo.

Además, durante las Jornadas se celebrará la Asamblea extraordinaria de la UEECA, presidirá por Juan Manuel Corpa de la Universidad CEU San Pablo, compuesta por un total de 14 asociaciones.

Por lo que se refiere al evento para 'Jóvenes Investigadores', tendrá lugar en un local del centro de Zaragoza, donde podrán escuchar a varios investigadores contar sus experiencias e intercambiar inquietudes.

Como cada año, hay un premio para los jóvenes investigadores dotado con cien euros, tiene como objetivo premiar la mejor comunicación para cada sección del Congreso, presentada por investigadores noveles --menores de 35 años-- no doctores, que han defendido oralmente un trabajo en calidad de primer autor.

Las jornadas cuentan con la colaboración CITA, el CIHEAM Zaragoza, la Universidad de Zaragoza (Institutos Universitarios de Agroalimentación y de Ciencias Ambientales), y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), además del patrocinio de Humeco, la Asociación de veterinarios de porcino de Aragón (A.V.P.A.), el Grupo Cooperativo Pastores, ARAPARDA, Albeitar, Mundo Ganadero, Tierras vacuno y Zoetis.

En concreto, los investigadores del departamento de Ciencia Animal del CITA presentarán un total de 19 comunicaciones orales sobre los últimos proyectos de investigación en los que están trabajando. Daniel Martín Collado moderará la sesión sobre las emisiones GEI y sistemas ganaderos, Begoña Panea sobre Manejos y Margalida Joy sobre subproductos y aditivos. Más información de las Jornadas en 'https://www.aida-itea.org/index.php/jornadas-aida/jornadas-2...'.