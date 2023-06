El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha defendido este lunes que es «un orgullo» para la federación socialista andaluza que tres ministros --Fernando Grande-Marlaska, Luis Planas y María Jesús Montero-- encabecen las listas del partido al Congreso de los Diputados en las elecciones generales del próximo 23 de julio por las provincias de Cádiz, Córdoba y Sevilla, así como que la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo es «un gran fichaje» para el PSOE de Granada, cuya candidatura va a encabezar en dichos comicios para revalidar su plaza de diputada.

Así lo ha trasladado el líder socialista andaluz en una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, dos días después de la reunión del Comité Federal que el pasado sábado aprobó las candidaturas del PSOE a las próximas elecciones generales.

Juan Espadas ha valorado que con esa cita el PSOE ha culminado «como primera fuerza política lo que significa el despliegue de las candidaturas al Congreso y Senado» de España para las próximas elecciones, «con un procedimiento democrático en el que a veces se está más de acuerdo y otras menos entre los compañeros», según ha admitido antes de subrayar que, en todo caso, las listas se aprobaron el sábado «por unanimidad», por lo que su partido ha salido de esa cita «con toda la fuerza para decir que nos presentamos con un proyecto unido» y para «contarle a los ciudadanos qué es lo que queremos hacer, qué hemos hecho» en estos años de gobierno de Pedro Sánchez, y «pedirles la confianza» en las urnas.

Preguntado por el hecho de que los líderes del PSOE en Castilla-La Mancha y Aragón, Emiliano García-Page y Javier Lambán, respectivamente, no acudieran a ese Comité Federal del sábado, Espadas ha respondido que «las ausencias las tiene que explicar el que no asiste», y ha subrayado que en el Comité Federal hubo «muchos intervinientes» que pusieron de manifiesto «el momento político en el que vivimos, y cómo enfrentar estas elecciones generales».

En esa línea, ha defendido que en esa cita del máximo órgano del PSOE entre congresos «lo que hubo fue claramente un sentimiento común de orgullo por un balance de gestión de cuatro años en el que se ha mejorado la vida de la gente, en el que se ha trabajado en condiciones muy duras para tomar medidas para salir de la crisis sanitaria, para luego recuperar económicamente este país, para que ahora mismo estemos liderando el crecimiento económico y el empleo en Europa, y para enfrentar estos próximos cuatro años con nuevos proyectos de futuro y de transformación».

Así, Espadas ha abogado por «mirar hacia adelante» teniendo en cuenta que las cuestiones relativas a la elaboración de candidaturas «siempre son complejas, pero al final debe primar lo que es un proyecto colectivo».

Cabezas de lista del psoe-a

Sobre las cabezas de lista del PSOE por las ocho provincias andaluzas, Juan Espadas ha defendido que en todas las elecciones generales los ministros del Gobierno de turno «siempre» van «en puestos de salida», «a veces en su plaza de origen y otras veces no», según ha abundado.

De igual modo, ha considerado «un orgullo» para el PSOE andaluz «contar con ministros» como Marlaska por Cádiz, Luis Planas en Córdoba y María Jesús Montero como número uno por Sevilla, así como con la exvicepresidenta Carmen Calvo para liderar la candidatura en Granada.

En esa línea, ha indicado que a él no le sorprende que el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, vaya a encabezar la candidatura del PP al Congreso por Sevilla, pese a no ser sevillano, y ha agregado que le «sorprende que nos sorprendamos de algunas cosas y de otras no».

«Esto es la política», ha remachado Espadas, que ha defendido que, para él, el hecho de que «una persona con un cartel sin duda muy potente vaya de cabeza de lista por una provincia significa que esa candidatura sea más fuerte», de forma que el hecho de que Carmen Calvo vaya de número uno en Granada, «para los compañeros significa que hemos reforzado esa candidatura».

No obstante, Espadas ha matizado que eso no significa «que no haya granadinos militantes socialistas o independientes para esa candidatura que lo pudieran hacer mejor o que sean igual de potentes», pero ha insistido en defender que Carmen Calvo, «como mínimo, es una magnífica selección, un magnífico fichaje, y desde luego nosotros lo vamos a defender», según ha querido dejar claro.

Sumar y fragmentación a la izquierda del psoe

Por otro lado, respecto al acuerdo de coalición entre partidos de izquierda en torno al proyecto Sumar que lidera Yolanda Díaz, el dirigente socialista andaluz ha valorado que al concentrarse varias fuerzas políticas en una sola, evitando la «fragmentación de tantas opciones políticas» a la izquierda del PSOE, permite que éstas tengan «más posibilidades de obtener representación».

No obstante, Espadas ha apuntado que, «al final, los ciudadanos van a tener que optar» en las próximas elecciones «entre (Alberto Núñez) Feijóo o (Pedro) Sánchez, entre el Partido Popular o el Partido Socialista», y «ahí va a estar el voto que finalmente tenga capacidad para representar y ser alternativa de gobierno».

«Así que siempre es bueno que la fragmentación se acabe convirtiendo en un proyecto colectivo que pueda tener mayor peso, pero los votantes de izquierda, esta vez más que nunca, saben que votar al Partido Socialista es la única alternativa de que no gobierne el Partido Popular con Vox», ha sostenido Espadas.