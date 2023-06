Adelante Andalucía ha convocado este fin de semana a su militancia para que se pronuncie sobre si la única candidatura que presentará este partido al Congreso de los Diputados tiene que ser por la circunscripción de Cádiz o por Sevilla en las elecciones a las Cortes Generales de 23 de julio.

Este partido anunciaba este jueves esta decisión para que sus afiliados digan cuál es la provincia a la que consideran con más opciones para lograr el hito político de tener un escaño en la Carrera de San Jerónimo, en la sede del Congreso de los Diputados en Madrid. La previsión es que el resultado se conozca este lunes. Los militantes se pronunciarán conocedores de los resultados del último examen que ha habido en las urnas: las elecciones municipales de 28 de mayo.

Adelante Andalucía cosechó ese domingo 43.495 votos y con ellos nueve concejales, repartidos entre los seis que logró en Cádiz capital, municipio que gobernaba, un edil que cosechó en Puerto Real (Cádiz), así como otros dos en la provincia de Sevilla: Castilleja de la Cuesta y La Puebla de Cazalla.

Del que ha sido primer examen electoral para evaluar la fortaleza de la marca Adelante Andalucía, más allá de sus grandes referentes, José María González 'Kichi', alcalde saliente de Cádiz, y Teresa Rodríguez, cabeza de cartel en las elecciones autonómicas de 19 de junio de 2022 y que en diciembre de ese año renunció a su escaño para regresar a su trabajo como profesora de Secundaria, se constató que el 86% del voto a este partido se concentró en las provincias de Cádiz y Sevilla.

De esos 43.495 votos cosechados en las municipales, 37.252 se han producido en estas dos provincias: 19.265 en Cádiz y los 17.987 en Sevilla. De esos más de 19.000 apoyos provinciales, 11.320 fueron en la capital gaditana y 11.997 en la capital de Andalucía, lo que supuso el 3,72% de los votos emitidos y no haber logrado representación como quinta fuerza que ha sido en el Consistorio hispalense.

Su representatividad en el resto de las provincias andaluzas, sin que hubiera presentado candidaturas ni en Almería ni en Granada, queda muy alejada de la relevancia que tienen Cádiz y Sevilla como graneros de Adelante Andalucía.

En Cádiz, el voto a Adelante supuso el 1,43% del voto emitido en la provincia, al margen de la marca con que ha competido en la capital, Adelante Izquierda Gaditana, una confluencia de Adelante con IU y Más País, donde logró el 19,57% del voto, mientras que en la provincia de Sevilla alcanzó su mayor porcentaje con casi el 2%: el 1,93%.

A partir de estos datos, el voto provincial a Adelante en Córdoba ha sido de un 0,5% con los 2.011 votos cosechados; en Huelva han sido 979 votos provinciales para representar el 0,39% de los votos; en Jaén han sido 297 votos, el 0,08% del voto en urna; mientras que los 2.956 logrados en la provincia de Málaga suponen el 0,43% de los votos.

Las municipales han sido una continuación de las andaluzas de junio de 2022 para evaluar la repercusión de Adelante Andalucía en el electorado regional. Entonces obtuvo 168.960 votos, un 74,2% más que estas municipales de 2023, que le dieron derecho a tener dos diputados en el Parlamento andaluz, uno por Cádiz y otro por Sevilla, después de que hubieran logrado 41.438 votos y 57.431, respectivamente, en estas circunscripciones.

La representatividad de ambas provincias en los resultados de Adelante en las autonómicas fue menor que al de estas municipales, cuando entre ambas provincias sumaron casi 100.000 votos y representaron casi el 60% del voto regional a Adelante Andalucía.

El posible regreso de teresa rodríguez como candidata al congreso

Una vez que los afiliados de Adelante digan si Cádiz o Sevilla como plaza en la que competir por un escaño en el Congreso, a posteriori vendrá el debate de quién es el cabeza de lista de esa única candidatura, que podría recaer en la propia Teresa Rodríguez, portavoz de este partido.

El portavoz de Adelante en el Parlamento de Andalucía, José Ignacio García, aseguró este viernes en rueda de prensa, a preguntas de los periodistas sobre la posible candidatura de Rodríguez, que «eso se lo tendría que preguntar ella», para blandir entonces la teoría del requisito de estar al corriente de las obligaciones como militante y con esta premisa ha colegido que «yo no descartaría a ninguno de los militantes».

«Eso es mucho», ha sostenido García acerca de esta conclusión, quien ha precisado que «no está decidido y, evidentemente, no sería responsable no haberlo hablado ya, ¿no?» sobre una eventual candidatura de Rodríguez, de la que ha proseguido reconociendo que «estamos en ello, pero no está decidido».