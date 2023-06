Borràs (Junts) erige a Erra como figura de consenso y le insta a "mantener el espíritu" del 1-O

La presidenta de Junts y expresidenta del Parlament, Laura Borràs, ha asegurado que la formación independentista propuso a la alcaldesa en funciones de Vic (Barcelona), Anna Erra, buscando el máximo consenso, y le ha instado a «mantener el espíritu con el que se empezó esta legislatura», que ha dicho que es el del 1-O.

Lo ha explicado en una entrevista en La 2 y Ràdio 4 de este viernes recogida por Europa Press, coincidiendo con el pleno de la Cámara catalana en el que previsiblemente Erra será investida, tras recibir el aval de Junts y ERC y con la abstención de la CUP.

«Allí donde todo el mundo quiere buscar divisiones, nosotros salimos con una lección de unidad. Eso es lo que hicimos en la ejecutiva y es lo que se verá hoy en el Parlament», ha defendido Borràs, quien ha dicho que la decisión de proponer a Erra ya estaba tomada antes de la celebración de la ejecutiva de Junts de este martes, y que la reunión sirvió para trasladar el escenario.

Ha ensalzado la «posición sin fisuras» que defendió el partido negándose a avanzar pantallas para no normalizar la situación y no blanquear el conflicto, en sus palabras.

Asimismo, ha explicado que, si bien desde su suspensión como su presidenta ha asistido a los plenos, con su relevo dejará de hacerlo porque cree que ya no es su responsabilidad: «Es como una tortura que me he autoinflingido por sentido del deber».

Ha vuelto a achacar la retirada de su escaño a «intereses partidistas» y ha criticado que con la decisión no se está cumpliendo el reglamento parlamentario.

Un 23j "en clave catalana"

La presidenta de Junts ha reivindicado concurrir en las elecciones generales del 23 de julio y actuar durante la legislatura «en clave catalana».

Por ello, ha insistido en que su partido «no va a salvar España de la ultraderecha, va a trabajar para conseguir la independencia de Catalunya», si bien ha expresado preocupación por el avance de estas fuerzas políticas.

Preguntada por qué reclamará Junts para investir a un candidato, ha lamentado que «el resultado para Catalunya es el mismo» con un gobierno de PP o del PSOE y ha condicionado sus votos a que se atiendan sus exigencias.

«Todos los Gobiernos de España, sean de derechas o de izquierdas, han actuado de la misma manera. Respecto al 1-O también; respecto a la amnistía, también; respecto a la autodeterminación, también; respecto a la lengua catalana, también», ha enumerado.

Pactos entre independentistas

Borràs ha criticado que ERC y Bildu concurran en una lista conjunta en el Senado y lo ha contrapuesto con el planteamiento unitario del secretario general de Junts, Jordi Turull: «Se nos dijo que era una fórmula antigua. Parece que no tan antigua porque en el Senado se ha encontrado un encaje».

Sobre la voluntad de su candidato a la alcaldía de Barcelona y ganador de las elecciones, Xavier Trias, de pactar con el PSC y ERC, Borràs se ha remitido a la ponencia política de Junts que «habla siempre de priorizar gobiernos independentistas» y a la autonomía municipal.