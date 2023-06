EH Bildu denuncia la pretensión del PNV de "meter en la gobernabilidad" de Euskadi al PP para desbancarle

El portavoz de EH Bildu, Unai Urruzuno, ha denunciado la pretensión del PNV de «meter en la gobernabilidad» de Euskadi al PP para desbancar a su formación de los gobiernos de las instituciones, y ha destacado que los jeltzales no tienen «claro» tampoco apostar por un Gobierno de Pedro Sánchez en la próxima legislatura ante la alternativa de un Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo. En este sentido, ha explicado que EH Bildu tiene «clara» la opción del líder socialista «si el menú del día es Sánchez-Feijóo».

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Urruzuno se ha referido a la propuesta de la candidata de EH Bildu a diputada general de Gipuzkoa, Maddalen Iriarte, de alcanzar un acuerdo de gobernabilidad a cuatro, entre la coalición soberanista, PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos, en el Territorio Histórico, liderado por ella.

Tras señalar que solo tiene constancia de que haya respondido a su propuesta Elkarrekin Podemos --que no cree «serio ni realista» pactar con jeltzales y socialistas--, ha aseverado que el emplazamiento de Iriarte «es el que toca en este momento».

De esta forma, según ha precisado, se intenta «poner, de una vez por todas, contenidos encima de la mesa porque después del 28 de mayo se está hablando mucho de alianzas, de desbancar a tal, desbancar a cual, pero se ve que nadie está por la labor de poner contenidos y programas», que, a su juicio, deben ser los que centren esos pactos. «Seguiremos esperando a ver cómo actúan los partidos respecto a ello», ha manifestado.

Unai Urruzuno ha explicado que la propuesta es, en principio, para Gipuzkoa, donde EH Bildu ha ganado, y ha señalado que, aunque sido primera fuerza también en otros municipios, en cada uno de ellos «se está actuando en consecuencia también y abriendo procesos de diálogo con otras fuerzas».

Además, no dan por perdida todavía la alcaldía de Vitoria, donde ha vencido en los comicios, pero que previsiblemente gestionará la socialista Maider Etxebarria (que quedó en segundo lugar) en base al acuerdo PNV-PSE, y apoyada por PP, que se ha comprometido a dar su voto en los lugares donde pueda desalojar a Bildu.

«Consideramos que el mensaje lanzado por la ciudadanía ha sido bastante claro. Tanto en Vitoria como en Gipuzkoa ha optado por el cambio a otras políticas públicas y a otros modelos de gobernanza. Y creemos que eso se debe respetar», ha manifestado.

Urruzuno ha admitido que es «legítimo articular otras mayorías, pero que todavía aquí nadie está explicando qué es lo que se quiere hacer con quién y para qué».

El representante de EH Bildu ha señalado que en Vitoria, para que su candidata, Rocío Vitero, sea alcaldesa, se podría usar la fórmula planteada para Gipuzkoa, proponer contenidos y acordar entre los que estén dispuestos a pactos en base a ellos. «Luego ya veríamos en qué derivarían las distintas formas de gobernabilidad que puedan existir», ha manifestado.

"grandes acuerdos de país"

También ha recordado el mensaje que lanzó Maddalen Iriarte en 2016 cuando se presentó como aspirante a Lehendakari. «Nos remitíamos al PNV, al PSE-EE y a Podemos porque esta sociedad requiere de grandes pactos, no creemos que nosotros solos podamos abordar todos esos retos, entonces creemos que son tiempos de grandes acuerdos de país, de grandes retos a enfrentar, y nos mantenemos en esa lógica», ha remarcado.

Tal como ha aclarado, su planteamiento no es solo que en Vitoria o en Gipuzkoa tenga que gobernar la lista más votada. «En estos momentos la gran irresponsabilidad no es tanto si se puede articular una mayoría independientemente de la fuerza más votada, sino que se pretenda meter en la gobernabilidad del país al PP; Es decir, otorgar al PP algo que la ciudadanía no le haya otorgado y que le vaya a otorgar el PNV del señor Ortuzar», ha añadido.

En su opinión, «el objetivo único y claro es desbancar a EH Bildu». «Le va a otorgar al PP una utilidad que la ciudadanía no le ha dado y le va a rescatar de la residualidad», ha censurado.

Unai Urruzuno ha deducido, de unas declaraciones realizadas ayer por el líder del PNV, que los jeltzales presentarán candidato «en todos los municipios en los que haya ganado EH Bildu y en los que haya opciones de desbancarle de la alcaldía, pero no lo va a hacer en todos los municipios que el PPP haya ganado y haya opciones de quitarle», en referencia a la localidad alavesa de Labastida.

En esta línea, ha pedido que se explique: «¿qué miedo tienen?, ¿por qué no quieren que EH Bildu gobierne las instituciones de este país cuando la ciudadanía ha apostado claramente?, ¿qué tesoro se esconden en esas instituciones?». En caso de que el PNV finalmente presente candidato en Laguardia y Labastida, donde ha ganado el PP, ha asegurado que EH Bildu le apoyará.

El portavoz de EH Bildu ha aclarado que «la gran diferencia» entre su formación y los jeltzales es que ellos, por ejemplo, en Vitoria apoyaron al PNV «para desbancar al PP y ahora el PNV se va a apoyar en el PP para desbancar a EH Bildu».

Pamplona y navarra

Preguntado por qué en Pamplona no votan al PSN, ha subrayado que en la capital de Navarra «el mensaje también ha sido claro y es que el bloque progresista lo tiene que liderar José Asirón», por lo que no contemplan «otra hipótesis».

En cuanto a la oferta del candidato de Geroa Bai a la alcaldía de Pamplona, Koldo Martínez, de liderar él el gobierno municipal, de no conseguirlo Asirón para evitar que UPN lo gestione, ha reclamado «responsabilidad y altura de miras a los partidos del bloque progresista». «Veremos cómo actuamos en el último minuto», ha insistido.

Según ha asegurado, el PSN les lleva «decepcionando desde hace tiempo, al igual que el PSE» porque «se miran continuamente el ombligo e igual carecen de un poco de altura de miras para evaluar el momento histórico en Euskal Herria como en el Estado».

En cuanto a María Chivite, candidata socialista a la Presidencia de Navarra, ha remarcado que «ha sido llamada a liderar el cambio del bloque progresista» y «es lógico» que gobierne. No obstante, ha apuntado que, si se hace lectura para la Comunidad Foral, se debe hacer la misma para Pamplona.

En este sentido, ha señalado que ya se verá lo que ocurre. «No voy a decir que condicionamos una cosa a la otra, pero los mensajes han sido claros en Iruña, en Nafarroa y en Gipuzkoa. Creo que lo que nos corresponde ahora a todos los partidos políticos es actuar en consecuencia», ha manifestado.

Elecciones generales

Unai Urruzuno ha declarado que afrontan los comicios generales «con ganas políticas excepcionales» por su tendencia al alza en las citas electorales, que quieren «consolidar». Sin embargo, ha admitido que no son las elecciones «más propicias para una fuerza independentista», pero tienen «todas las ganas posibles y todas las opciones abiertas».

En cuanto a Sumar y Podemos, ha resaltado que «el frente amplio de la izquierda en Euskal Herria se constituye alrededor de EH Bildu» y es «la única alternativa de izquierdas a las derechas». Al final, cree que Sumar y Podemos llegarán a un acuerdo, que «responderá, más que a unos deseos de amor, a unos deseos de sexo, a una necesidad imperiosa, y a la izquierda española le conviene que haya esa unión».

Asimismo, ha reconocido que a su formación le conviene más que Pedro Sánchez siga en Moncloa y no Alberto Núñez Feijóo. «Si el menú del día es Feijóo-Sánchez, no tenemos ninguna duda de que nosotros apostaremos por un Gobierno de Sánchez», ha explicado.

Para Urruzuno, entre los líderes del PSOE o del PP «las posiciones están claras», aunque «parece ser que algunos partidos políticos aquí no lo tengan tan claro porque serán los que van a meter en la gobernabilidad del país al partido de Feijóo», en alusión al PNV.