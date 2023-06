Jacinto cree que la unión con Más Madrid hubiese frenado a la "trampista" Ayuso el 28M y apuesta por ello el 23J

La que fue candidata de Podemos, IU y Alianza Verde a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto, ha escrito una carta en la que cree que si su candidatura hubiese concurrido junto a la de Más Madrid en las pasadas elecciones autonómicas del 28M en Madrid «hubiesen frenado a la derecha».

Pasados 10 días de las elecciones, cuando Podemos no logró entrar ni en la Asamblea ni en el Ayuntamiento de Madrid por unos pocos miles de votos, Jacinto ha querido valorar lo ocurrido, sobre todo por los militantes y casi 161.000 votantes, aunque reconoce que a día hoy «tiene muchas más dudas que certezas y muchas más preguntas que conclusiones».

«Hasta ahora no había tenido fuerzas. Reflexiones, interrogantes, ideas desordenadas, llamadas y mensajes de amigos y compañeras han inundado mis pensamientos y mis desvelos. Reflexiones atravesadas por una profunda sensación de tristeza e injusticia, por lo que pudo haber sido y no fue. No me refiero sólo a obtener representación parlamentaria sino a haber sido capaces de superar esta etapa 'trumpista' que tan magníficamente representa Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid», escribe.

La exportavoz adjunta de Podemos en la Asamblea señala que las elecciones autonómicas y municipales «son ya algo aparentemente lejano en el tiempo, Sánchez se ha encargado de que así sea», pero que pese a ello, la inmediatez del momento y la «distorsión» de las redes sociales quiere aportar algunas conclusiones, al menos preliminares, con dos objetivos.

En el primero Alejandra Jacinto quiere «rendir cuentas» ante todas las personas que han confiado en ella y en el proyecto político «unitario» al que ha representado, espera, «con dignidad y con mayor o menor acierto durante este tiempo» y ve indispensable extraer algunos aprendizajes de cara a este nuevo ciclo electoral.

En segundo lugar, la excandidata quiere transmitir un mensaje de esperanza «frente a la resignación que corre a borbotones estos días». «El futuro no está escrito y debemos ponernos a escribirlo juntos, en colectivo, desde los partidos del cambio y los colectivos sociales, desde el respeto y la diversidad como valor en sí mismo, contando con todo aquel que tenga la convicción de querer avanzar para transformar a mejor nuestro país, para blindar los derechos civiles, pero también los económicos, sociales, culturales y ambientales. En definitiva, con todas las personas, organizaciones y colectivos que compartamos la agenda que nos marcan los Derechos Humanos, el feminismo y la justicia social», afirma.

"unidad como forma de hacer política"

Jacinto admite que estuvo a 5.000 votos de obtener representación en el Parlamento regional, lo que conllevaría a que el PP perdiera la mayoría absoluta. «De hecho, el Partido Popular ha perdido voto. Ha obtenido mayoría absoluta, sí, pero ha perdido voto», apostilla.

La exaspirante de Podemos cree que hubieran logrado «frenar a la derecha si se hubiera conseguido la unidad de las fuerzas progresistas a la izquierda del PSOE». «Unidad, no como fetiche, unidad no sólo como resultado, unidad como forma de hacer política en común tanto dentro como fuera de las instituciones», esgrime.

«Esto, además, sí lo hemos conseguido en la defensa de luchas concretas como la lucha por la verdad y la dignidad en las residencias de personas mayores, en la lucha por el derecho a la vivienda, en la defensa de la sanidad pública y nuestros centros de salud, en la defensa de los vecinos de San Fernando de Henares, de la Cañada Real, del sector del Taxi, del colectivo LGTBI o de nuestros árboles. Sin embargo, esta unidad de acción no se tradujo en una opción electoral que creo hubiera ilusionado a mucha gente. Quién sabe si tanto como para haber llegado a vislumbrar la oportunidad no sólo de frenar a Ayuso, sino de ganar», prosigue.

Por todo ello, Alejandra Jacinto cree que esta conclusión «alumbra el camino a seguir» para la próxima cita electoral nacional. «Si nos fijamos, tenemos ante nosotros las pistas para escribir el futuro», concluye en la misiva.