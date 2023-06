El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha hecho un llamamiento tanto a las autoridades europeas como al Ministerio de Agricultura y Pesca, para que defienda a España ante la intención de Bruselas de no renovar el acuerdo de pesca con Marruecos, y atender «a todas esas familias que actualmente ven en los caladeros de Marruecos su medio de vida».

Así lo ha indicado el consejero en unas declaraciones a los medios antes de participar en la jornada de debate sobre el proyecto Atlazul. Dicho acuerdo finaliza el 17 de julio, lo cual «tiene en vilo a toda la flota pesquera andaluza, principalmente de la provincia de Cádiz», ha asegurado al tiempo que ha subrayado que desde la Junta de Andalucía «escuchamos y atendemos con preocupación esa información que nos viene de Bruselas», ha apuntado.

Al hilo de ello, Fernández-Pacheco ha resaltado que «eso no puede suceder, no lo podemos permitir», y en este sentido ha recordado que «en el caso de los frutos rojos, el ministerio se está poniendo de perfil, alentando no sólo esas campañas que tanto daño hacen a un sector productivo responsable y comprometido como es el de la fresa de Huelva, sino que no la frena y no nos defiende» ha espetado.

«Esperemos que con la pesca tenga una actitud diferente y atienda a todas esas familias, porque no podemos permitir que toda esta flota se vaya a pique con la actividad económica y con el porvenir de sus familias de por medio», ha finalizado el consejero.