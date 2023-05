El municipio de Torredelcampo (Jaén) ha amanecido este domingo «consternado» tras conocer la muerte violenta de una vecina de 38 años, que estaba embarazada, y de su hijo de tres años, cuyos cuerpos sin vida fueron localizados en la mañana de este pasado sábado en un chalé de la localidad de Las Gabias (Granada) y por lo que hasta el momento no hay detenidos.

El alcalde de este municipio de algo más de 14.000 habitantes, Javier Chica, ha explicado a Europa Press que los vecinos «aún no pueden creer» lo ocurrido con esta vecina, una «muy buena mujer, querida y educada» de una familia «muy trabajadora y conocida» en el pueblo.

«La gente está consternada en el pueblo, no se habla de otra cosa porque aquí nos conocemos todos; parece que son cosas que no pasan en la vida real o que le ocurren a otros, pero cuando le toca a una vecina de tu pueblo, duele», ha confesado el regidor, quien ha hecho hincapié en las trágicas circunstancias de lo ocurrido. «Un niño y una mujer embarazada, esto no tiene nombre», ha clamado, confiando en que «caiga todo el peso de la ley sobre el autor o los autores» de estos hechos.

La voz de alarma la dio una persona sobre las 9,10 horas del sábado que llamó al servicio 112 de las Islas Baleares identificándose como la pareja de la víctima y alertando de un presunto robo en el domicilio, situado en la calle Arache, en la urbanización Los Chopos de este municipio granadino. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, Policía Local y Bomberos, que hallaron en el interior de la vivienda los cuerpos sin vida de la mujer embarazada y de su hijo.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha confirmado en declaraciones a los periodistas que se trata de muertes «violentas» y todas las líneas de la investigación y las «hipótesis están »abiertas«, e incluso la Policía Judicial de la Comisaría Central se está desplazando a Granada en estos momentos para colaborar con la Comandancia de la Guardia Civil de Granadas en las tareas de investigación de este »hecho trágico y terrible".

Para el esclarecimiento de los hechos será «clave» el resultado de las autopsias que se practiquen a los cadáveres en el Instituto de Medicina Legal así como la investigación científica en el propio domicilio, «donde hay restos de sangre» que confirman estas muertes «violentas» de las que hasta el momento no han trascendido más datos a tenor de la «prudencia» que requieren este tipo de casos para «ir acorralando al autor o autores».

También se está investigando el origen del incendio que finalmente no llegó a prender fuego en el domicilio y qué vinculación puede tener o no con los crímenes.