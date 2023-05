La portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Mar Vaquero, ha señalado el «nerviosismo» y «desesperación» del candidato socialista a revalidar la presidencia de la comunidad autónoma, Javier Lambán, y del PSOE que denota por convocar un Consejo de Gobierno extraordinario el día anterior a la jornada de reflexión de las elecciones municipales y autonómicas de este domingo y ha criticado el uso de las instituciones «con fines electoralistas».

La portavoz 'popular', Mar Vaquero, ha criticado este «intento desesperado por parte de Lambán y del PSOE de arañar unos votos» y lo han hecho «al más puro estilo de los Consejos de Ministros de Pedro Sánchez, usando el Pignatelli, el Consejo de Gobierno y la sala de prensa con fines puramente electoralistas».

Vaquero ha acusado a Lambán de «intentar engañar a los aragoneses», y además ha asegurado que su falta de credibilidad «es inmensa», al hacer «promesas y compromisos sobre lo que ha sido incapaz de llevar a cabo en ocho años de gobierno. Esto denota que la estrategia de anuncios y propaganda que este gobierno ha llevado a cabo se convierte en la estrategia de trampas y de engaños a lo largo de esta campaña».

La parlamentaria del PP ha dicho que ha quedado claro que Lambán y el presidente del Gobierno central, el también socialista Pedro Sánchez, «son lo mismo». «A Sánchez se la ha complicado la campaña estos últimos días, cuando vemos las maniobras del PSOE para comprar votos, manipular censos y ante todo esto no ha dicho nada. Igual que Lambán, que no ha dicho nada del escandaloso caso de las renovables al que están vinculados el Gobierno de Aragón, el PSOE y sus socios de gobierno».

La portavoz 'popular' ha lamentado que, hasta el final, este gobierno «haya priorizado siempre, el interés personal, el interés particular y el interés político de los socios por encima del interés general de los aragoneses».

Por eso, se ha dirigido a los aragoneses para recordarles «que no se tienen que resignar ni a Lambán, ni al PSOE; les convocamos a que sean protagonistas con su participación política y le digan a Lambán que esto no es lo que quieren, que le digan que no quieren que el Pignatelli esté al servicio del PSOE y de sus socios, que lo que quieren es que el Pignatelli, el Gobierno de Aragón vuelva a estar al servicio de todos los aragoneses», que es lo que ocurrirá después de este domingo, con un gobierno del Partido Popular con Jorge Azcón como presidente.