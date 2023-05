La alcaldesa de Maracena (Granada) y candidata del PSOE a la reelección, Berta Linares, ha hecho hincapié este jueves en que ni ella, ni el secretario de Organización del PSOE de Andalucía, Noel López, ni el concejal de Urbanismo en este municipio están imputados en relación al secuestro de la también edil socialista Vanessa Romero y ha afeado «el uso político deleznable que el Partido Popular hace de la justicia».

En una nota, Linares ha señalado que «la realidad» en este asunto es que el juez instructor «ha elevado el caso a instancias superiores, estando pendientes de realizar declaraciones cuando correspondan» y desde el Ayuntamiento se ha confiado en que «la justicia actúe con diligencia y transparencia en este caso, y que no se hagan especulaciones ni se utilice con fines políticos».

Sus declaraciones se producen después de que el Juzgado de Instrucción número 5 de Granada haya levantado el secreto de sumario en relación al secuestro, el pasado 21 de febrero, de la concejal socialista de Maracena Vanessa Romero, a manos del que fuera en ese momento pareja sentimental de Berta Linares.

Junto a ello, en un auto fechado este jueves, el Juzgado de Instrucción pide a la Sala de lo Penal del TSJA que deduzca testimonio contra Noel López, número 3 del PSOE andaluz y exalcalde de Maracena; contra la actual alcaldesa y contra el concejal de Urbanismo, Antonio García Leyva --también vicepresidente cuarto y diputado de Economía de la Diputación granadina-- al considerar que existen indicios sobre su posible participación en los hechos. La remisión se ha producido con el visto bueno de la Fiscalía, según han detallado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

La decisión de remitir esta parte de la causa al TSJA se debe a que el Juzgado de Instrucción no puede imputar a una persona aforada, ya que es competencia exclusiva de la Sala Penal del alto tribunal, y acuerda que se deduzca testimonio contra las otras dos personas no aforadas con el fin de no dividir la continencia de la causa y evitar así que se produzcan resultados contradictorios. En los próximos días, el Juzgado remitirá los testimonios a la Sala de lo Penal con una exposición razonada sobre los hechos acumulados en esta fase de la investigación y será el alto tribunal andaluz quien se pronuncie sobre la situación procesal de estas personas.