El presidente del Partido Popular (PP) de Andalucía y de la Junta, Juanma Moreno, ha apuntado el carácter «nacional» de las elecciones municipales del 28M, que ha denominado como «españolas», y en las que ha apelado a «mandar un recado de censura electoral a Sánchez», en referencia al presidente del Gobierno y líder nacional del PSOE.

En este sentido se ha pronunciado Moreno este jueves en un acto electoral de apoyo a Francisco Santos, candidato a la reelección como alcalde en el municipio malagueño de Coín, en el que también ha intervenido la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro.

En un llamamiento a las personas presentes en el acto, el líder de los populares andaluces ha preguntado: «Pero no creéis que sería hora de mandarle un recado también en términos de censura electoral al señor Sánchez? ¿No creen ustedes? Al menos yo lo creo. ¿No creen ustedes que estamos cansados de políticas radicales que se gobierna para unos pocos y no pensando en la amplia mayoría de la sociedad española? ¿No creen ustedes que estamos cansados de ver cómo partidos políticos que no creen en España, que piden la ruptura de esta gran nación, pacten con el gobierno de Sánchez?».

En referencia al PP, Moreno ha dicho que «ha llegado la hora de que haya una fuerza en el Gobierno de España por una cuestión de dignidad nacional» apelando al «orden, sentido común y coherencia», lo que ha confrontado con el PSOE por pactar «con partidos políticos que todavía no denuncian de manera frontal y que incluso más se atreven a llevar en la lista a asesinos terroristas».

Así, ha dicho que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, está «calentando en la banda para salir a pilotar este gran equipo de España» y, para ello, ha dicho que se necesitan gobiernos «sólidos y estables», por lo que ha pedido que se vaya a votar el próximo 28 de mayo: «No nos confiemos», ha manifestado al respecto.

En andalucía, "cosas que ni siquiera soñábamos"

En clave autonómica, Moreno ha llamado a votar el PP al 28M a quienes le dieron la confianza a él para ser presidente de la Junta. Al respecto de sus años al frente del ejecutivo andaluz ha destacado como ahora en la comunidad autónoma --gracias al esfuerzo de quienes le votaron-- hay «cosas que ni siquiera soñábamos».

Así, ha dicho que ahora a Andalucía se la mira «con respeto y admiración» en otros lugares de España; y ha destacado que la región tiene el récord de afiliados a la Seguridad Social «con 3,3 millones de andaluces cotizando».

«Hoy podemos decir que los ingresos medio anuales de los hogares han aumentado un 7,2% frente al 22% y por encima de la media de España. Hoy podemos decir que Andalucía, desde que yo tengo el inmenso honor de ser vuestro presidente, crece todos los años por encima de la media española. Hoy podemos decir que Andalucía bate récord de exportaciones consolidándose como una de las comunidades autónomas, la tercera en España que más exporta con 43.000 millones de euros», ha dicho.

Moreno ha añadido que Andalucía es líder en trabajadores autónomos; que tiene más plazas en residencias; que se ha disminuido en siete puntos la banda de abandono escolar superando a otras comunidades; y que se ha conocido que «por primera vez que Andalucía supera a Cataluña en balanza comercial. Vendemos más de lo que compramos. ¿Y qué significa? Que aquí se progresa, que aquí se avanza, que aquí caminamos en pasos firmes para ser una de las grandes comunidades autónomas de España».

El presidente 'popular' ha destacado como en Andalucía se han quitado los impuestos de sucesión y donaciones, que ha calificado de «injustos»; y ha destacado el récord de registro de sociedades mercantiles, «de empresas que se quieren venir aquí», añadiendo que «no estoy diciendo que todo este hecho. Aún nos queda mucho por hacer en muchos ámbitos».

En este punto, Moreno ha dicho que para que Andalucía siga funcionado «necesitamos aliados, necesitamos alcaldes que nos ayuden», y ha hecho referencia a aspectos como los impuestos o la burocracia.

Así, ha pedido el voto para el PP el 28M «para que tengamos alcaldes y alcaldesas alineados con la reforma, con el cambio, con la transformación que queremos en Andalucía. Eso lo queremos, lo deseamos y lo vamos a hacer».