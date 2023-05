El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha augurado este martes que será el partido «que más crezca en toda España» en estas elecciones municipales del 28 de mayo y ha apuntado que es el voto «útil» y «seguro». «Y es que el que quiera contar con los votos de Vox deberá respetar a los votantes de Vox. Eso es seguro», ha apostillado.

«Decimos que Vox es el voto seguro, porque es seguro que no nos vamos a sentar a negociar con ningún partido de izquierdas, pero también es seguro que no vamos a tolerar que ningún otro partido implemente políticas de Agenda 2030 que acaban cerrando el tráfico de los centros de las ciudades, ni políticas climáticas derivadas del fanatismo climático de la izquierda que otros partidos asumen como propios, ni ideología de género, ni ideología LGTB en las escuelas, ni en el ámbito municipal todas las ambiciones ideológicas de la izquierda que a veces el PP también pone en práctica», ha dicho.

Cuestionado sobre posibles acuerdos con el PP, ha señalado en declaraciones a los medios de comunicación en Málaga que la aspiración de Vox «es gobernar» y con mayoría absoluta; pero, aunque ha indicado que «ese día llegará en muchos sitios, probablemente todavía no es el momento», por lo que ha considerado que este es «el momento en el que tengamos que ponernos de acuerdo con otro partido».

Espinosa de los Monteros ha señalado que «cuando el PP habla de las líneas rojas, lo que se nos viene a la mente es que esas líneas rojas son las que marca el PSOE, que es del partido rojo». «Si el PP tiene línea roja, tendrán que explicar», ha señalado y ha apuntado que «negociaremos en todos los sitios donde estemos en función del peso y resultado que nos den los españoles».

Así, ha indicado que, «a pesar de los ataques pasivos y activos, del deseo de algunos por ignorarnos o no sacarnos, a pesar de buscar siempre la peor versión posible de cualquier cosa que digamos», están «sorprendidos del buen ambiente que estamos encontrando en la calle, del buen recibimiento que estamos viendo de nuestros potenciales votantes».

«Este domingo, no sé si va a gustar a todo el mundo, pero vamos a sacar unos resultados verdaderamente satisfactorios», ha incidido, apuntando que «la auténtica noticia va a ser el crecimiento de Vox en el conjunto de España». Al tiempo, ha considerado que esto será «muy mala noticia para el PSOE lo que va a pasar este domingo, porque va a tener unos resultados muy malos y no va a haber manipulación mediática que pueda ocultarlo».

Asimismo, ha manifestado que encauzan el final de campaña «con la esperanza que el domingo sea un punto inflexión, el de la consolidación territorial de Vox en toda España», pero también «el lanzamiento de una plataforma electoral que de cara a las elecciones generales de diciembre pueda propiciar un cambio real».

«Un cambio no sólo de políticos, que esperemos que suceda, sino también de políticas, y no me refiero a las mujeres que ejercen la política sino las ideas políticas, que si no estamos nosotros no se implementarán en ningún sitio», ha apuntado el dirigente de Vox.

"voto útil"

Cuestionado por que el PP entienda que apoyar a Vox o a Ciudadanos es «tirar el voto», ha dicho que el partido naranja «es como la UCD, o sea, que es un partido que todos hemos tenido algún cariño en algún momento pero ya no existe» y ha señalado que su partido es «el voto más útil para sacar a la izquierda y a sus ideas».

Así, ha considerado que «efectivamente, el voto debe ser útil y debe ser útil para lo que uno defiende». «Si uno tiene posturas de centro izquierda moderado, si uno está dispuesto a asumir todos los cánones de la progresía, si uno cree que hay que ceder ante los retrocesos imparables de la izquierda de todo el mundo, entonces el PP es un voto útil para eso», ha precisado.

Según ha señalado, el PP «no ofrece nada que sea atractivo más que el miedo y pretenden utilizar, de ahí viene lo del voto útil, a los electores» y ha apuntado que todos los partidos «desde Bildu hasta el PP, coinciden en un montón de postulados». «Y luego está Vox, que es útil para los que tienen ideas distintas, para gente muy valiente», ha dicho, apuntando que «el que quiera ilusionarse este domingo tiene una opción ilusionante que es Vox, que es el voto seguro».

Espinosa de los Monteros ha recordado que en Andalucía Vox creció en las elecciones autonómicas un 25% y en las anteriores «fue el que hizo presidente al señor Juanma Moreno, que sacó el peor resultado de la historia».

«Si de verdad vamos a hablar del voto útil, yo creo que el voto más útil ha sido Vox, ha sido el voto que ha sacado al PSOE de 40 años en los que distintas fórmulas no fueron capaces de sacarlo de aquí; el voto útil fue Vox en el Ayuntamiento de Madrid donde las elecciones las ganó Carmena; el voto útil fue Vox en la Comunidad de Madrid donde hace cuatro años no ganó la señora Ayuso, ganó el PSOE».