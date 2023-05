El candidato del Partido Popular (PP) a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha eludido hablar de futuros pactos de gobierno si no tuviera la mayoría suficiente tras las elecciones municipales del próximo 28 de mayo y se ha limitado a decir que «está convencido de lograr una mayoría sufiente» y que «apela a ello para gobernar en solitario». Preguntado sobre un posible pacto con Vox y la entrada de la formación verde en el equipo de gobierno ha afirmado que eso «ya se verá».

Así lo ha expresado el alcaldable popular en una entrevista en Onda Cero en la que ha insistido en la idea de que su partido «representa el voto útil, del cambio y de la estabilidad». «Muñoz --candidato del PSOE a la reelección-- como segunda fuerza política tendría que pactar con la izquierda radical». «La última palabra la tienen los ciudadanos, que son los que mandan. Si soy primero, no tengo que hacer ninguna componenda».

Además, Sanz ha subrayado la confianza mostrada por el presidente de los populares andaluces y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, respecto a su candidatura. «Tengo su apoyo a tope», ha destacado. Sevilla «se ha visto muy beneficiada desde la llegada del PP al Gobierno andaluz». En este sentido, ha enumerado, entre otros hitos, la reapertura del antiguo Hospital Militar --hoy, Hospital Muñoz Cariñanos-- y el proyecto del Maternal en la Cartuja.

«Apelo a que quien votó a Juanma Moreno en las últimas elecciones autonómicas coja en Sevilla la papeleta del candidato de Moreno, que soy yo», ha asegurado Sanz.

Ampliación del tranvibús

El candidato del PP se ha referido al proyecto del tranvibús, previsto para dar servicio a los vecinos de Sevilla Este, y ha señalado al respecto que «tendrá que aprovecharlo», puesto que ya está en marcha y «no soy un alcalde revisionista, aunque no me apetezca: me parece un parche».

No obstante, Sanz se ha mostrado partidario de extender su recorrido desde Santa Justa al apeadero de San Bernardo, «para que los usuarios puedan tener a su disposición las líneas del Metro y Cercanías».

Además, el candidato popular ha señalado la necesidad de «coordinar» con los gobiernos central y autonómico las políticas para los barrios más desfavorecidos y «coordinar también todos los esfuerzos que realizan asociaciones, Iglesia y hermandades, entre otras muchas entidades» en esas zonas. «El Comisionado hace bien su papel y su figura fue muy acertada, pero no es su competencia».

Por último, en cuanto al turismo, Sanz ha afirmado que en el centro de Sevilla «no cabe un piso turístico más» y que la hostelería «es un motor económico, pero tienen que cumplir con la normativa: ni sobrepasar el número de veladores ni los horarios».