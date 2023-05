Los Premios Jaume I lanzan una herramienta para combatir el miedo a la Inteligencia Artifical con información

La Fundación Valenciana Premios Rei Jaume I pone el foco de su 35 edición en la Inteligencia Artificial con una campaña en la que pretende «aumentar la información» sobre esta tecnología para combatir el «miedo» que genera entre la población. Para ello, ha lanzado una plataforma informática similar a la popular 'ChatGPT' en la que la ciudadanía puede preguntar cómo afectará a su trabajo el auge de este tipo de herramientas.

Así lo han explicado este martes el presidente de la Fundación Valenciana Premios Rei Jaume I, Vicente Boluda, y su presidente ejecutivo, Javier Quesada, en una rueda de prensa en la que han presentado las novedades de la 35 edición de la Reunión de Jurados de los Premios Rei Jaume I, que se celebrará el 5 y 6 de junio.

Este año el jurado está compuesto por 21 ganadores de los Premios Nobel, de los que cuatro participan en el certamen por primera vez: Klaus Von Klitzing, Anton Zeilinge, Ardem Patapoutian y Morten Meldan.

Se trata de la primera edición que se celebra tras completarse la fusión de las tres fundaciones que organizan los premios en una sola: la Fundación Valenciana de los Premios Jaume I, ha destacado Boluda. También es «el año de la ausencia» del profesor Santiago Grisolía, «quien puso la semilla» de los galardones y a quien se le ha dedicado la edición, que le rendirá homenaje, han destacado Quesada y Boluda.

La fundación ha elegido como tema de este año la Inteligencia Artificial. «La sociedad en este momento esta sometida a una circunstancia en la que no sabe valorar bien si lo que se está haciendo tiene peligros» y, «ante el miedo, lo que hay que hacer es aumentar la información», ha defendido Quesada, porque, como ya pasó con el teléfono, la locomotora o la electricidad, «la primera reacción siempre es temor».

Bajo estas premisas, la organización ha habilitado en el portal 'sinmiedoalaia.es' una herramienta de Inteligencia Artificial entrenada para responder a las preguntas de la población sobre cómo afectará esta herramienta a su profesión, si lo hará desaparecer o cómo puede ayudar a determinados trabajos.

Quesada ha señalado que «la Inteligencia Artifical va a quitar muchas tareas rutinarias» pero ha asegurado que «sus ventajas son extraordinarias» y los usuarios, por ejemplo en el caso de los investigadores, dedicarán «menos tiempo a tareas en las que nos puede suplir una máquina» y «usarán ese tiempo para pensar». «Lo que ha enseñado la humandiad es que siempre se ha ido generando el empleo, lo que no hay que hacer es dejar a la gente sin asideros» durante este proceso y garantizar la calidad de vida de las personas durante la transformación.

«No quiere decir que no haya que ser cauto», ha puntualizado el presidente ejecutivo de la fundación, antes de recordar que «los propios inventores del 'ChatGPT están admitiendo que puede tener un mal uso». Así, ha comparado sus riesgos a los usos en laboratorios de determinadas sustancias o virus que pueden implicar peligros si no se manejan correctamente. Por ello, ha expuesto que se debe desplegar una regulación al respecto en la Unión Europea.

No obstante, a su juicio, «el riesgo está en no hacerle caso» y en «no estar bien posicionados» como país en su desarrollo. «España no debe en este momentos inhibirse de un movimiento que es imparable y que va a llevar a los países más importantes del mudno hacia adelante», ha opinado.

Jurado

Este año, el jurado de los galardones estará compuesto por cerca de un centenar de personas, de las cuales, 21 son Premio Nobel en diferentes disciplinas, de los que cuatro de ellos asistirán por primera vez como jurado en València.

Se trata del Klaus Von Klitzing, Premio Nobel de Física 1985 (Polonia); el Dr. Anton Zeilinger, Premio Nobel de Física 2022 (Austria); el Dr. Ardem Patapoutian, Premio Nobel de Medicina 2021

(Grecia), y el Dr. Morten Meldan, Premio Nobel de Química 2022 (Dinamarca). Quesada ha destacado que tres de los nuevos participantes recibieron el reconocimiento recientemente

Además, como cada año, el jurado contará con la presencia de los

principales empresarios y empresarias del país como ya es habitual todos los años en el jurado del Emprendedor.

Preguntado por la presencia de mujeres entre los premios Nobel del jurado, Quesada ha asegurado que «todos los años» se invita a científicas e investigadoras, pero que están «muy solicitadas en el mundo». «No podemos hacer nada más que invitarlas, intentamos compensar (la representación femenina» en el resto de composición del jurado sin Nobel", ha comentado.

El primer día, este año el 5 de junio, los Premios Nobel visitarán numerosos institutos y centros de investigación de interés. Al día siguiente, 6 de junio, la jornada arrancará en Capitanía General con la lectura de la Declaración de los Premios Nobel.

Después, tendrá lugar las reuniones de los jurados en las que se deliberarán quiénes son los seis galardonados de la 35 edición. Tras ella, los ganadores serán proclamados en el Palau de la Generalitat.

Sobre las candidaturas, los responsables de la fundación han recordado que un total de 222 personas, 53 de ellas mujeres --un 25 por ciento-- optan a los premios. Quesada ha destacado que empiezan a surgir candidatos extranjeros, en concreto portugueses y holandeses, y ha reivindicado apostar por remuneraciones competitivas para atraer talento. «La mejor forma de mejorar es con fichajes que trasladen a Valencia su capacidad investigadora», ha subrayado.