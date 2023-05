La candidata de Zaragoza en Común (ZeC) a la Alcaldía de Zaragoza, Elena Tomás, ha afirmado que su objetivo es «gobernar para solucionar los problemas del día a día de los zaragozanos» y no para cambiar la ciudad «por una cosa que puede ser o no», como es un posible Mundial de Fútbol en 2030.

Elena Tomás, que encabeza la lista de ZeC por primera vez tras ganar las primarias en 2022, ha contado en una entrevista, concedida a Europa Press, que su vinculación con movimientos sociales se remonta a años atrás, ya que es militante de Izquierda Unida y el Partido Comunista. Los últimos meses ha iniciado un camino centrado en «aprender» todo lo posible del funcionamiento del Ayuntamiento y «ponerse al día» trabajando como asesora del grupo municipal.

Tomás se ha pronunciado acerca de uno de los temas más polémicos de la legislatura que ahora finaliza, el proyecto del estadio de La Romareda. «En ZeC apostamos por la rehabilitación. No hace falta tirar abajo del todo el estadio porque está constatado que las estructuras actuales pueden funcionar y es posible una reforma integral sin un derribo total».

Ha señalado que esta operación defendida por el actual Gobierno de Zaragoza «huele muchísimo a pelotazo urbanístico», ya que supone donar el suelo de Zaragoza a una empresa privada --durante 75 años-- y, además, construir en las mismas instalaciones las oficinas y un centro comercial «pese a la alta densidad de éstos que existe en la ciudad y que hay otro justo al lado que está cerrando tiendas y restaurantes».

Por tanto, Elena Tomás ha reafirmado su postura de una rehabilitación con la que el Real Zaragoza y la ciudadanía estén contentos y, por supuesto, «que siga formando parte de la ciudadanía, que sea de todos, y no de una empresa privada», para que sea posible, ha precisado, que acoja conciertos o festivales, más allá de su finalidad deportiva.

La nueva Romareda es una carrera contrarreloj para aspirar a ser sede del Mundial 2030, sin embargo, la candidata de ZeC ha defendido gobernar «para el día a día de los zaragozanos y no para cambiar una ciudad por algo que puede ser o no, puede que vengan uno o dos partidos, y acondicionar todo para solamente ese fin no me parece que solucione los problemas de quienes viven en Zaragoza».

Con la propuesta de rehabilitación por la que se decanta ZeC «claro que da tiempo a tenerla lista para el Mundial», pero ha rechazado centrar toda la atención en La Romareda.

"la línea 2 del tranvía es muy necesaria"

«La línea 2 del tranvía es muy necesaria», ha sostenido Tomás, argumentando que se ha constatado que el eje este-oeste de la ciudad es el que más usuarios de autobús registra« y, por supuesto, es una manera de cambiar la ciudad y muy eficaz para moverse por ella».

En su propuesta de movilidad, se ha mostrado proclive a integrar la línea 2 del tranvía en una empresa municipal del transporte "para poder ponerla en marcha, lo mismo que la línea 1 cuando concluya su contrata actual. Para costear la segunda línea, la candidata de ZeC ha lamentado que se podría haber financiado un tramo de la misma con el dinero ingresado en las arcas municipales en concepto de la deuda, precisamente, de la línea 1 por parte del Gobierno de Aragón.

«Sabemos que llegarán más fondos de Europa y en lugar de destinarlos a comprar autobuses, como se está haciendo, dado que quien debe hacerlo es la empresa concesionaria Avanza, se podrían invertir en la segunda línea del tranvía», ha planteado.

Con respecto a la empresa de movilidad de gestión pública, Elena Tomás ha esgrimido que sería interesante empezar por la movilidad compartida y, a medida que concluyan las contratas, ir incorporando los servicios de manera progresiva.

«En ZeC creemos que hay que aprovechar la proximidad de todos los servicios, ya que se puede cruzar la ciudad en siete minutos, con carriles bici más amplios y con un mantenimiento óptimo», ha agregado.

De otra parte, la candidata de ZeC a la Alcaldía de la capital aragonesa ha explicado que su «idea de ciudad» es «compacta, con barrios consolidados y en los que la gente joven se pueda quedar a vivir». Sin embargo, el precio de la vivienda es uno de los principales inconvenientes para materializar este proyecto.

En esta línea, Elena Tomás ha detallado varias soluciones, pasando por la rehabilitación, pero también por la construcción de nuevos edificios preparados para las condiciones climáticas de la actualidad, dotadas de ascensor.

«Apoyar el parque de vivienda pública es fundamental y en la ciudad hay suelo para ello, aunque Zaragoza Vivienda se lo está facilitando a promotoras, cuando debería ser la impulsora de vivienda pública», ha reprobado.

También se ha decantado por impulsar la vivienda cooperativa en cesión de uso «como vía para frenar la especulación» o por una alternativa que ha funcionado bien en otras ciudades, ha adelantado, que es reservar un 30 por ciento en las nuevas promociones para alquiler o vivienda pública, con precios asequibles.

Impulso al comercio

Además, ha explicado que se han detectado diferentes necesidades en función de la ubicación del pequeño comercio de Zaragoza, «que nos piden ayuda, alguna campaña de potenciación del consumo de cercanía», pese a la puesta en marcha del programa impulsado por el actual gobierno 'popular' 'Volveremos'.

«Ha funcionado bien para la mayoría de los comerciantes y usuarios --ha declarado--, pero hay que llevarlo más allá y mejoraría si se tuviese en cuenta la justicia social, de manera que sea más ventajoso para los que más lo necesitan», por ejemplo, teniendo en cuenta los criterios de renta recargando más dinero para las más bajas.

Tomás ha comentado que, entre sus iniciativas de apoyo al pequeño comercio, se encuentra reforzar la marcas de productos elaborados en el entorno de la capital aragonesa, otorgar ayudas directas o impartir formación a quienes se decidan a regentar un establecimiento «que les ayude a competir con grandes superficies». En este punto, ha instado a pacificar las calles para hacerlas más atractivas.

Así, el apoyo a las pymes constituye un pilar fundamental del programa de ZeC, algo que no ha hecho el PP, sino que, por el contrario, «ha bajado el IBI a empresas muy fuertes» instaladas en la capital aragonesa. «Lo más necesario para nosotros es potenciar y ayudar a las pequeñas empresas, porque esa es la manera de impulsar la industria en Aragón, ayudando a quienes lo necesitan. Hay que encontrar el equilibrio», ha observado.

Objetivo: "echar a la derecha"

Acerca del posible escenario que resulte de la jornada electoral del próximo 28 de mayo, Elena Tomás ha aseverado que, aunque el objetivo es que ZeC logre el máximo número posible de concejales, «lo importante es propiciar un gobierno de izquierdas, echar a la derecha».

«El gobierno del PP no ha gestionado bien la ciudad durante estos cuatro últimos años y nuestro trabajo se centra en echarlos de la manera que sea posible, ya sea en coalición, apoyando al que salga, o gobernando nosotros», ha comentado.

Ha apostillado que debido al carácter colaborativo que ha tenido la elaboración de su programa, contando con más de 200 personas, la decisión de apoyar a otra formación política se consultaría con las bases y la organización. En cualquier caso, ha dejado claro: «Queremos un gobierno a la izquierda del PSOE para la ciudad de Zaragoza».

Para ello, ha avanzado que, en caso de llegar al Gobierno de Zaragoza, tendría preferencia por gestionar áreas relacionadas con los servicios públicos o feminismo.