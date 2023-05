El candidato de Compromís a 'president' de la Generalitat, Joan Baldoví, espera que su coalición logre este domingo unos mejores resultados que en las elecciones autonómicas y municipales de 2019, cuando fue la cuarta fuerza más votada con el 16,44% de apoyos, aunque reconoce que les «hace falta hasta el último voto» para revalidar el Botànic. «Los avances sociales se pierden en una mañana con un decreto-ley», advierte sobre un hipotético gobierno entre PP y Vox.

«Es la semana decisiva y tenemos que convencer a mucha gente de que hace falta hasta el último voto porque van a ser unas elecciones muy reñidas. Hay que convencer a la gente que, si no quiere retroceder, tiene que seguir votando opciones progresistas como Compromís. Hay que ir a votar», manifiesta en una entrevista con Europa Press en el último esprint de la campaña.

Baldoví pide que los valencianos vayan a votar «con la cabeza y no con el hígado», ya que advierte que «todas las encuestas coinciden en que la cosa estará disputada por un par de escaños». «O está el PP y Vox o estamos el Botànic: no habrá mayorías absolutas en ninguno de los dos bloques», señala.

Optimismo prudente

A cinco días de los comicios, ve a sus votantes «absolutamente motivados y movilizados» y percibe «muy buenas sensaciones» que espera confirmar el 28M. «Optimismo, con mucha prudencia», remarca, y destaca el sondeo 'flash' publicado este lunes por el CIS, que da a Compromís una subida de dos décimas en las elecciones municipales respecto a 2019.

«Por poco, pero creo que va a haber Botànic y, por supuesto, habrá una fiesta preparada para celebrarlo», afirma al ser preguntado por cómo celebrarían una victoria.

Respecto a la posibilidad de que Unides Podem se mantenga en Les Corts si supera la barrera del 5%, Baldoví reconoce que le gustaría y defiende que «prácticamente todas las encuestas lo están apuntando». «Pues bienvenidos. Hemos sido socios esta última legislatura y en Madrid hemos coincidido en el 99% de votaciones», añade.

No obstante, y sobre UP, preguntado por las recientes críticas de algunos de sus cargos a Compromís, al que han llegado a calificar de partido de centro, reconoce que en campaña se exagera y recalca que «decir que Compromís es de centro es faltar claramente a la verdad». Eso sí, incide en que su campaña no va ni contra Podem ni contra el PSPV: «Nuestros adversarios son el PP y Vox en comandita».

Además, recuerda que él fue «el primer diputado en todo el Congreso» que mostró su apoyo a la moción de censura contra Mariano Rajoy promovida por el exlíder de Podemos Pablo Iglesias. Pero rechaza entrar en «polémicas» con los 'morados' porque los votantes quieren «propuestas y no líos».

"sí o sí, después del 28m tenemos que hablar con yolanda"

En cuanto al apoyo durante la campaña de la vicepresidenta Yolanda Díaz, quien respaldará esta semana a candidatos de UP y coincidirá en un acto con el alcalde de València y candidato por Compromís a la reelección, Joan Ribó, Baldoví insiste en que la coalición no necesita «que venga nadie» desde Madrid y en que «cada uno decide lo que tiene que hacer».

«Bienvenido quien quiera venir y echar una mano, pero nuestra campaña está centrada en los problemas de aquí, en los problemas que tienen nuestros pueblos y ciudades», subraya.

Sobre el proyecto Sumar, reconoce que Díaz «es una persona que ahora mismo ilusiona» y «es capaz de generar simpatías». «Sí o sí, después del día 29 tenemos que hablar con Yolanda, con la que mantengo una relación muy cordial», garantiza, y confía en que habrá «capacidad de llegar a acuerdos».

Oltra está presente votando a compromís

Cuestionado por si echan en falta la presencia de Mónica Oltra como referente de Compromís, el candidato defiende que los electores de la coalición están «consolidados» y saben que «esto es un equipo». «Cuando no hay una persona del equipo, sale otra persona (...) Los electores de Compromís son los que tienen que hacer presente a Oltra en esta campaña votando a Compromís», asevera.

En cualquier caso, insiste en que en la coalición «las puertas siempre están abiertas para una figura del calibre de Mónica Oltra» y en que disponen de «entrenadores colegiados para decidir quién sale a jugar en cada momento».

Tampoco quiere entrar en qué área del Consell le gustaría asumir a él si continúa el Botànic. «Salgo a ganar el partido», proclama tras ironizar con que «Ximo Puig es del Madrid» y él apoya a los equipos valencianos. Y agrega: «Por respeto a nuestros socios, creo que eso se debe hablar a partir del día 29».

Hasta entonces, mantiene que es necesario convencer a los votantes indecisos para reeditar «un Botànic más ambicioso, más valiente, más reivindicativo con Madrid». El reparto de consellerias ya se verá, apunta, y destaca la gestión de Compromís al frente de áreas como Economía: «Estamos preparados para gestionar cualquier cartera».

Contempla ir a la oposición pero no volver al congreso

Preguntado por si contemplaría estar cuatro años en la oposición si no hay Botànic III, Baldoví afirma que «por supuesto» porque «la democracia consiste en esto». «Tan importante es la función del gobierno como la de hacer una oposición constructiva», argumenta, para criticar que la oposición que hace el PPCV a veces le ha dado «vergüenza ajena».

Y es igual de claro ante la posibilidad de volver a ser diputado en el Congreso. «No, segundas partes nunca fueron buenas», zanja, y no quiere elucubrar sobre quién será el candidato de Compromís en las elecciones generales de fin de año porque «a partir del día 29 ya se abrirá todo un escenario» y un calendario «inexorable».

«Tenemos un banquillo bien preparado para que salgan a sudar la camiseta a Madrid», manifiesta, e insiste en que Compromís no contempla diluirse en un proyecto que no respete su singularidad de «estricta obediencia valenciana».

Ribó, "en forma"

En clave municipal, Baldoví confía en que su coalición retendrá la Alcaldía de València, ya que ve a Ribó con mucha «cuerda» y «en forma». «La València de 2015 y la 2023 son muy diferentes para bien (...) Ha cambiado la cara a esta ciudad», reivindica.

Por contra, rechaza la campaña del PP de defender que un cambio de gobierno en València sería el inicio para llegar a la Moncloa: «No son las elecciones de Pedro Sánchez ni de Feijóo, son las de Ribó, Baldoví, Puig, Mazón e Illueca».

A nivel de programa electoral, garantiza que la financiación autonómica, la atención primaria y la vivienda serán sus tres prioridades si entra al Consell, aunque no cree que deban ser «líneas rojas» porque también son prioridades para el PSPV y UP.

Interpelado por las medidas de Compromís para defender el valenciano, reconoce que hay que ir más allá para que esté en igualdad de condiciones con el castellano y que ningún valencianoparlante se sienta «discriminado».

Sobre el requisito lingüístico para funcionarios, reconoce que es menos exigente de lo que pretendían. «Esto es gobernar: ceder en una parte», constata, y asegura que en su coalición son «más atrevidos» que el PSPV aunque entienden la posición de sus socios.

En este contexto, preguntado por si Compromís debería ser más exigente para que se cumpla el pacto del Botànic, sostiene: «Diría que hemos sido unos socios muy fiables y, a veces, nos ha dado la impresión de que, en algún punto, probablemente nuestros socios no han sido tan cumplidores». «Y lo dejaré ahí», remata.