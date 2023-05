El único debate a seis entre los candidatos a la Alcaldía de Madrid ha arrancado este lunes en Telemadrid con un escenario de empate entre bloques de derecha e izquierda que hace peligrar el bastón de mando de José Luis Martínez-Almeida en favor de Más Madrid, que podría recuperar esta importante plaza que ya gobernó en 2015, y en el que Podemos y CS serían decisivos para decantar la balanza.

Con unas encuestas que pronostican una victoria del PP pero no los números suficientes para gobernar, el alcalde buscará impulso en este debate para arañar los votos que le permitan no depender de Vox, que a su vez intentará reafirmarse en su papel de partido decisivo, una vez que CS puede verse arrastrado por los malos resultados de las últimas citas electorales y perder peso en Cibeles.

En cualquier caso, Begoña Villacís llega al debate con la certeza de que los 'naranjas' superarán el umbral del 5% y serán decisivos en la formación del futuro gobierno municipal. Frente a los que auguran su extinción, la política madrileña se alza como la única capaz de evitar que los extremos reinen en el Palacio de Cibeles.

Reconoce sin tapujos que Almeida ganará las elecciones pero no con mayoría absoluta, por lo que aboga por reeditar el pacto que suscribió hace cuatro años con el aval de su «buen gobierno». No le tiembla el pulso para advertir de que si Ortega Smith pacta con su actual socio de gobierno, habrá recorte de derechos.

Por su lado, el candidato de Vox llega al debate con las encuestas situando a su partido como clave para que Martínez-Almeida pueda repetir como regidor. Ortega Smith ha centrado esta primera mitad de la campaña en las críticas al alcaldable 'popular' por las restricciones impuestas a la movilidad o los desencuentros en cuestiones como la aprobación de las normas urbanísticas, hasta el punto de haber acusado a Martínez-Almeida de faltar a su palabra y exigir formar parte del Gobierno local a cambio de su apoyo para la próxima legislatura.

La otra cara será la de un Más Madrid con Rita Maestre que se erige como alternativa real y posible al PP y que podría recuperar esta plaza para la formación municipalista y verde que ya logró en 2015 con Manuela Carmena, entonces Ahora Madrid. En 2019 fue la formación política más votada con 19 concejales --tres de ellos ahora en el Grupo Mixto-- pero el PP consiguió con Cs los apoyos necesarios, con Vox respaldándole en la investidura, para hacerse con el bastón de mando en Cibeles. Maestre concurre a las elecciones municipales, primera vez como número uno de la lista, dejando claro que su prioridad es Madrid.

Para llegar a la Alcaldía, Maestre que previsiblemente necesitará de PSOE y Podemos-IU-Alianza Verde, que concurre por primera vez en el Ayuntamiento con marca propia y que también ve peligrar su presencia en Cibeles.

La coalición de Roberto Sotomayor, por su lado, cree que si ellos no entran, no habrá ninguna posibilidad de que sume la izquierda, por lo que apelará a este «voto útil», especialmente entre los decepcionados con la «izquierda cuqui» Más Madrid y la oposición realizada estos cuatro años por Rita Maestre.

En juego, también, el papel que tendrá el PSOE. Reyes Maroto llega a su primer debate como candidata con la gestión como su principal baza. Este ha sido el argumento central de su ruta hacia Cibeles, sacar pecho de su tiempo al frente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Ser una 'paracaidista' puede ser también un riesgo frente a oponentes que llevan más de cuatro años en la política local como Almeida, Villacís, Maestre u Ortega Smith, aunque los socialistas confían en que lo supla el conocimiento que ha ganado Maroto en su campaña muy pegada a los barrios con un programa centrado en buscar soluciones a los problemas de los vecinos.

Minuto de apertura

El candidato de Podemos ha aprovechado su primer minuto recordando el escándalo de los comisionistas de las mascarillas, los miles de árboles talados o la suciedad de algunas calles de Madrid. «Así ha gobernado la mafia en esta ciudad», ha apostillado.

Sotomayor ha recordado que fue campeón de Europa de Atletismo y lleva 25 años cotizados a la Seguridad Social fuera de la política. «Me presento a la Alcaldía de mi ciudad porque me duele ver cómo la derecha cayetanos y comisionistas siguen parasitando la ciudad. Quien reduzca el pluralimso a una suerte de bipartidismo no lo entiendo», Almeida Sale", ha añadido.

Por su parte, la candidata de Más Madrid se ha presentado en el debate queriendo ser la alcaldesa de todos, «hayan votado lo que hayan votado en otras elwecciones», poniendo en el centro lo que le importa, Madrid.

Maestre se presenta para gobernar la ciudad con la experiencia de cuatro años de gobierno con Manuela Carmena y tras cuatro años liderando la oposición en el mandato de José Luis Martínez-Almeida «recorriendo la ciudad calle a calle, barrio a barrio, proponiendo, escuchando y estando cerca de los vecinos».

«Quiero un Madrid amable, que recoja la basura, que contruya escuelas infantiles, que plante árboles, un gobierno de Madrid centrado en Madrid, en sus barrios para que, como decía Almudena Grandes, nadie en la villa plebeya sea más que nadie», ha terminado.

En su intervención inicial, José Luis Martínez-Almeida ha apelado a una «amplísima mayoría social» para revalidar el cargo tras «cuatro años muy duros, marcados por la pandemia». Ahora, en 2023, se cuenta con «el mejor Madrid», algo que ha sido posible «por el esfuerzo ejemplar, el sacrificio de todos los madrileños, por remar todos juntos».

Además, ha presentado estas elecciones municipales como una elección entre «dos modelos». Por una parte, el del PP, que aspira a «consolidar el mejor Madrid» y a afianzar «la mejor versión» de la ciudad, y por otra, «la izquierda que caricaturiza Madrid», el gobierno que conformarían Más Madrid, PSOE y Podemos.

Por su parte, la candidata del PSOE se ha presentado como la valedora de la «mejor versión de la política» centrada en «solucionar los problemas de Madrid». Ha descrito la capital estos cuatro años como una ciudad «sumida en el enfrentamiento y la mala gestión» con dificultades para el acceso a la vivienda, el empleo y el medioambiente.

«Madrid necesita solvencia y calidad de vida vivas donde vivas», ha remarcado la candidata socialista, quien ha asegurado que sus propuestas conseguirán revertir la actual situación favoreciendo la movilidad, apostando por la sostenibilidad y apoyando a negocios y comercios.

Por su lado, Villacís se ha dirigido en su primer minuto al voto de los indecisos, de «los exigentes» y al de «los madrileños que saben salirse del rebaño», dando las gracias a los que con su apoyo la convirtieron en 2019 en vicealcaldesa de Madrid, lo que ha supuesto «el mayor honor» que ha tenido en su vida. «Me he recorrido todos los barrios, he defendido y he representado a Madrid en todo momento y hay que creerse Madrid. Yo desde luego me lo creo, me creo ese Madrid castizo. Pero me creo también ese Madrid que está compitiendo a día de hoy con Berlín, con Nueva York y con Londres», ha subrayado.

En su minuto inicial, el candidato de Vox, Javier Ortega Smith, ha definido a su formación como «un partido de fiar» y una «apuesta segura» frente a otras que incumplen sus promesas, después de lo que ha subrayado que lo que ellos prometieron en 2019 lo han «peleado durante estos cuatro años» y lo que ahora prometen lo van «a cumplir».

Tras defender el valor de la palabra en política, Ortega Smith ha apostado por un Madrid «de la seguridad y la libertad» y un Madrid «limpio y verde» que ofrezca «oportunidades para todos»