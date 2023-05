El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, ha llamado a llenar las urnas el próximo domingo de puños y rosas porque la papeleta socialista «para a los fascistas en este país» y ha señalado que por eso el PP está recurriendo en esta campaña al «fantasma de ETA», para intentar «desmovilizar» a los votantes socialistas.

En un mitin en la plaza Zuloaga de San Sebastián, en el que también han intervenido el secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, el candidato socialista a diputado general de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, y la candidata socialista a la Alcaldía donostiarra, Marisol Garmendia, López se ha mostrado convencido de que los socialistas van a recuperar el Ayuntamiento donostiarra el próximo domingo y van a gobernar en Gipuzkoa.

«La gente quiere recuperar esa San Sebastián que era cosmopolita, abierta, que avanzaba y progresaba y no esta San Sebastián a la que el PNV ha llevado al estancamiento, apatía y aburrimiento», ha señalado. Además, ha advertido de que frente a la «otra izquierda que sabe mucho de pancartas, pintadas y megáfonos», los socialistas «saben gobernar» y «gestionar», logrando que las ciudades y territorios «avancen».

López también se ha referido a las últimas encuestas y al hecho de que «casi todas dicen lo que quieren que digan los que las pagan», pero ha advertido que «las urnas están vacías». «No hay nada más poderoso que esto --en referencia a una papeleta socialista-- para cambiar las cosas», ha señalado, para incidir en que los socialistas han «transformado este país de arriba a abajo» y han transformado «realidades injustas».

A ello ha añadido que los socialistas han demostrado que «hay una forma diferente de afrontar las crisis» a como lo hizo la derecha, que «recortó todo lo que pudo, las ayudas, prestaciones, servicios públicos, privatizó, cerro escuelas, subió los impuestos, nos endeudó como nunca en la historia, todo lo que consiguió se lo dio a los bancos». Frente a ello, ha defendido que el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido «el que más recursos y medidas para ayudar y proteger a la ciudadanía» ha desplegado en la historia y, además, «en medio de dos crisis», porque cuando los socialistas gobiernan «se hace justicia social y los alcaldes se convierten en constructores de espacios de convivencia, tolerancia y concordia».

Además, ha criticado que el PP se ha dedicado a «sacar el fantasma de ETA» en esta campaña electoral, lo que, a su juicio, supone «un desprecio a la lucha de miles y de miles ciudadanos que logramos acabar con el terrorismo» hace 12 años.

«Lo hacen solo para desmovilizar a los votantes socialistas, para que nuestra gente se quede en casa, pero les vamos a dar una lección», ha advertido. López ha sostenido que la papeleta socialista «para a los fascistas en este país, deja fuera a los que nos quieren inocular el virus del odio, del rechazo, los que quieren el enfrentamiento y esta es la papeleta con la que vamos a construir un futuro mejor».

Por su parte, el secretario general del PSE, Eneko Andueza, también se ha referido a Ayuso, a la que ha recordado que «mientras ella tomaba cañas con total libertad en su Madrid, a algunos nos estaban diciendo a la puerta de un hospital que no teníamos derecho a llorar, con un compañero con una pierna amputada dentro, porque nos sentirían débiles y tenían que sentirnos fuertes para ganarles».

«Mientras esa señora se pasaba por su Madrid con total libertad, mientras ella iba a la facultad a estudiar en transporte público, yo no podía pisar la facultad porque me echaban a pedradas y tenía que ir con dos escoltas», ha añadido.

El dirigente socialista también ha señalado que mientras desde el PP se decía que los socialistas «traicionaban a los muertos, al día siguiente veíamos cómo un compañero, un amigo, se desangraba en la acera de Mondragón», en alusión al edil socialista asesinado por ETA Isaías Carrasco. «No lo voy a consentir», ha señalado sobre las palabras de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso respecto a que ETA «sigue viva».

Así, ha pedido al PP que «no vengan a insultarnos, no vengan a decirnos algo que no es, no usen a los muertos, no manipulen a las víctimas y no quieran manipular a la sociedad», porque ETA «está derrotada» y se logró con «dos gobiernos socialistas».

Además, ha señalado que le parece «muy mal» que Ayuso venga a decir esas cosas a Euskadi, pero «mucho peor» que el presidente del PP vasco, Carlos Ituraiz, «no sólo no le pare los pies, sino que incluso comparta lo que diga». «Me parece que es absolutamente lamentable», ha censurado.

Por otro lado, se ha mostrado convencido de que en estos comicios les va a ir «especialmente bien» a los socialistas. «Vamos a ganar en Vitoria, vamos a dar el campanazo en San Sebastián, mantener todas las alcaldías que tenemos y conseguir alguna más y vamos a tener mucha más fuerza en las Juntas generales», porque «hay una mayoría social en este país que indudablemente quiere a los socialistas en los gobiernos», ha afirmado. Ante ello ha recordado que «la vía más directa para que los socialistas estemos en los gobiernos es votar al PSE».

Por su parte, Asensio ha afirmado que el próximo domingo van a ganar en unas elecciones «decisivas». «Que nadie se quede en casa», ha pedido, porque «en Gipuzkoa nos jugamos mucho. Por una parte no volver a los problemas del pasado y, por otro, construir la Gipuzkoa eficaz que garantizan los socialistas».

«La Gipuzkoa que se ocupa de resolver los problemas reales de la gente, es lo que hacemos los socialistas», ha añadido. El candidato socialista ha recordado que como el lehendakari Patxi López consiguió «llevarnos al fin de ETA y conseguir la libertad», al tiempo que ha destacado medidas aprobadas por el PSOE el en Gobierno central como la reforma laboral y, además, «con el voto en contra del PNV que estaban a la construcción de su país, su territorio, la independencia, a otra cosa, no a los derechos de los ciudadanos». «Cuando se habla de derechos la única garantía se llama partido socialista», ha indicado.

Asensio ha señalado que «este tren no puede pararse, es el tren que garantiza el futuro mejor para todas las personas y la igualdad», pero para ello «hay que votar el 28 de mayo». «En Gipuzkoa solo hay dos opciones, el independentismo de PNV y EH Bildu, o el partido socialista que garantiza la igualdad, no hay otra opción», ha defendido y, por ello, ha pedido llenar el domingo «de puños y de rosas» con el voto para el PSE, para que «no decidan solo los abertzales».



«DECISIÓN TRASCENDENTAL»

Garmendia ha iniciado su intervención asegurando que será la próxima alcaldesa de San Sebastián. «Los donostiarras tienen el domingo 28 de mayo en su voto una decisión trascendental para San Sebastián o quedarse como está, votando a Goia, o cambiar a mejor votando a Marisol Garmendia», ha afirmado.

A su juicio, el actual alcalde y candidato a la reelección Eneko Goia es «el no cambio», mientras que Izagirre «tampoco es la alternativa». De este modo, ha asegurado que los socialistas son «el único voto útil para cambiar la ciudad» y representan «el cambio sereno y tranquilo» hacia una San Sebastián «acogedora, solidaria e inclusiva».