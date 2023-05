El presidente de EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha advertido de la posibilidad de que el PSE-EE y EH Bildu quieran extender sus pactos en Eibar e Irun a otros lugares de Gipuzkoa. Además, también ha prevenido contra «la entente vasco-española» de EH Bildu y Podemos, que recurre a «falsedades» para desalojar a los jeltzales. «Los experimentos, con gaseosa, nunca con el bienestar de la gente», ha proclamado.

Ortuzar ha cerrado este domingo a mediodía el acto que el PNV ha celebrado en Eibar, en el que también han participado el Lehendakari, Iñigo Urkullu, la candidata jeltzale a la Diputación foral de Gipuzkoa, Eider Mendoza, y el aspirante a la Alcaldía de Eibar, Josu Mendikute.

«¡Vaya campaña estamos teniendo entre la la pelea de gallos Sánchez-Feijóo, Feijoó-Sanchez, las listas fallidas de Bildu y las visitas de la aerotransportada de paracadidistas de Madrid!. Ayer le tocaba a Ayuso (presidenta de la Comunidad de Madrid) y, encima, vino a darnos lecciones», ha apuntado.

También se ha referido a «los follones que hay en la izquierda de la izquierda de la izquierda española», y ha afirmado que «los únicos» que hablan de propuestas concretas y proyectos de futuro para los pueblos y territorios vascos son los jeltzales.

El líder del PNV ha recordado lo que ocurrió cuando EH Bildu gobernó en Gipuzkoa en 2011 y 2015 con «las basuras, las imposiciones, el desastre fiscal o desastres de gestión», y ha advertido de que la formación soberanista quiere retornar a aquella época para que el territorio guipuzcoano «retroceda y Eibar baje de categoría». «Pero no lo podemos permitir. Gipuzkoa es de champion y tiene que seguir en la Champion League»", ha asegurado.

Andoni Ortuzar ha querido prevenir contra «la entente vasco-española» de izquierdas que conforman Bildu y Podemos, y que recurre a «falsedades y cuenta milongas a la ciudadanía para conseguir su gran objetivo, que es desalojar al PNV y convertir Gipuzkoa en un laboratorio donde hacer sus experimentos». «Pero los experimentos, con gaseosa, nunca con el bienestar de la gente», ha señalado.

Pse y eh bildu en eibar

También ha advertido de lo ocurrido la última legislatura en Eibar,

donde el PSE-EE, «en lugar de hacer un esfuerzo» para gobernar con el PNV, ha preferido a Bildu para acordar los presupuestos, como en Irún. En este sentido, ha avisado de que los socialistas podrían estar tentados de extender esa estrategia a otros puntos del territorio.

"Cada uno sabe dónde está y dónde quiere estar, pero en política

el don de la ubicuidad no existe. No se puede estar en dos sitios a la vez. Soplar y sorber, todo no puede ser", ha sostenido.

Por ello, ha emplazado a seguir intentado «el cambio» en el municipio guipuzcoano porque «es posible», y ha invitado a militantes y simpatizantes a que, en estos seis días que quedan de campaña, «hagan ver a los eibarreses que es posible darle vuelta a esta situación». «Eibar puede tener un tener un futuro esplendoroso y puede volver a ser la ciudad viva y pujante que fue», ha subrayado.

Las competencias de euskadi

Por su parte, el Lehendakari ha afirmado que «hay mucho que remodelar» en la Ley estatal de Vivienda, y ha lamentado que EH Bildu, que aseguró que «iba a Madrid a tumbar el régimen, diga ahora que no importa de quién son las competencias».

Iñigo Urkullu ha pedido «respeto a las competencias exclusivas de Euskadi por parte del Gobierno español, que dice que todas las comunidades autónomas están obligadas a cumplir la Ley de Vivienda».

En este sentido, ha reprochado al PSOE y a Pedro Sánchez tanto «bombo y platillo» en campaña, ante los anuncios que realizan, porque actúan como si estas «fueran elecciones para elegir al presidente del Gobierno español».

Urkullu ha dicho, además, que no pretende profundizar tampoco

en la relación entre el PSOE y EH Bildu, y de sus «objetivos en Eibar y Gipuzkoa, especialmente». En todo caso, ha precisado que el PNV «no va a parar». «Vamos a seguir colaborando ayuntamientos, diputaciones forales y Gobierno vasco con un mismo norte y una misma hoja de ruta social», ha añadido.

Asimismo, ha denunciado que, «de los 343 millones de euros de los Fondos Europeos para mejoras en túneles de la Red de Carreteras, a Euskadi han llegado cero euros». También ha añadido que el Gobierno Vasco reclamará lo que corresponde a los vascos «apoyando a las Diputaciones Forales, y contando también con el Grupo Vasco en Madrid».

El Lehendakari también ha puesto en valor «el modelo PNV», que «se asienta en pilares sólidos», como los de la educación, investigación, innovación e industria, y remarcado que Eibar, Gipuzkoa y Euskadi «son un ejemplo de aplicación de estos pilares». Por último, «mirando al futuro en Europa», ha recordado que impulsa la Macrorregión Atlántica. «¿Quién defiende en Euskadi?, el PNV», ha insistido.

"cultura del trabajo y esfuerzo"

En su discurso, Eider Mendoza ha reivindicado «la cultura del trabajo y el esfuerzo» como fórmula para generar riqueza y mantener el nivel de bienestar que tienen Euskadi y Gipuzkoa.

La candidata a diputada general ha lanzado un mensaje a favor de «cuidar y proteger el tejido económico», porque «personas trabajadoras, empresarias y autónomas son socialmente un tesoro».

En este sentido, ha criticado que lo que propone la izquierda abertzale en materia económica «carece de concreción alguna». «Esos que década tras década se han dedicado a otras cosas, ahora pretenden dar lecciones de cómo hay que organizar la economía. Pero ¿cómo quieren construir la industria sin contar con los empresarios?, ¿impulsando una fiscalidad contra las empresas?, ¿cortando las alas a la innovación?», ha preguntado.

A su juicio, «quieren recoger la cosecha sin sembrar ni regar la tierra». «Se creen que somos todos ricos, y que esa riqueza nos cae del cielo. No tienen modelo económico, no tienen rumbo», ha reprochado la aspirante jeltzale.

Eider Mendoza ha subrayado que en el programa del PNV el primer objetivo es «construir una economía fuerte y competitiva: un objetivo, cinco áreas prioritarias, 15 sublíneas, casi 100 medidas concretas y 11 proyectos estratégicos que serán la base de nuestra economía del futuro y que, además, están ya en marcha».

En esta línea, ha precisado que la formación jeltzale tiene «clara la hoja de ruta: construir una economía sólida y competitiva, porque es fundamental para apoyar la economía de las familias e incidir en la creación de empleo de calidad». «Primero creamos y luego repartimos», ha aseverado.

Por último, Josu Mendikute, ha abogado por que Eibar «recupere atractivo». «Toca aplicar nuevas recetas para superar los viejos problemas y afrontar los retos del futuro. Recuperar atractivo significa coser la ciudad de punta a punta, donde todos los barrios forman un todo, desarrollar suelo industrial para que las empresas que nacen en Eibar, crezcan en Eibar», ha apuntado.

Por ello, ha llamado a «recuperar la capacidad adquisitiva de las familias como mejor herramienta de cohesión social y de impulso al comercio».

En opinión del candidato jeltzale, «recuperar atractivo» significa plantar árboles, cuidar jardines, trabajar por la seguridad, limpiar mejor las calles y mantener el mobiliario urbano. «Significa tener servicios cerca de casa, como comercio y aparcamientos. Significa devolver el protagonismo a las personas y a la ciudad, esa ciudad de la que sentimos tanto orgullosos», ha resaltado.