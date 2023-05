El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha defendido este sábado la reunión de los presidentes español y de EE.UU., Pedro Sánchez y Joe Biden, en la Casa Blanca: «A los que les molesta son falsos patriotas».

En un acto del PSC en el distrito barcelonés de Sant Martí junto al portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, al alcaldable Jaume Collboni y el concejal y número 5 de la lista, David Escudé, ha criticado que cuando el PP gobernaba «no tuvieron ni de lejos el liderazgo internacional que España ha merecido».

«Que Rajoy no supiera hacerlo o que Feijóo no sepa hacerlo no significa que no sea importante» y ha definido textualmente como un motivo de orgullo que Sánchez sepa que España puede y debe tener su sitio en la política internacional.

Considera que este viaje es un paso más del Gobierno para aportar «soluciones progresistas que están marcando la agenda de la política europea» y ha puesto como ejemplos la salida de la pandemia y la respuesta a la invasión rusa de Ucrania.

Ha destacado también la participación este sábado por la tarde del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en un acto de campaña de Collboni: «Para que nos demos cuenta de cómo los ministros trabajan y están al pie del cañón».