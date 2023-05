El candidato de Unides Podem - Esquerra Unida y vicepresidente segundo de la Generalitat, Héctor Illueca, ha reivindicado las propuestas «valientes» de su formación que «se enfrentar a intereses muy poderosos», frente a las políticas del alcalde de Alicante, Luis Barcala, y «otros ayuntamientos del PP», que «chupan las botas a los poderosos cada día y se subordinan a sus intereses».

En estos términos se ha pronunciado Illueca este sábado, en declaraciones a los medios de comunicación, durante el acto central de campaña de Unides Podem-EUPV en Castelló, acompañado de la candidata a Corts, Rosa Pérez Garijo; la candidata a Corts, Marisa Saavedra; el secretario de Paz de Podemos, Julio Rodríguez; la candidata a la alcaldía, Marisol Barceló; y la candidata autonómica y municipal, Silvia Peris.

«No es posible que solo se acuerden de la gente humilde cuando llegan las elecciones», ha afeado, y, en este sentido, ha abogado por regular el precio del alquiler, limitar los alojamientos turísticos al 2% del total de los habitantes en las zonas tensionadas e intervenir en el mercado «para que la gente joven y los sectores vulnerables con problemas para acceder a una vivienda tengan también una oportunidad».

En esta línea, el candidato de UP-EUPV ha censurado que «el código postal no puede continuar siendo el principal factor de diferenciación social que existe en la sociedad». «Dependiendo de si has nacido en un barrio de Alicante o en otro, tienes más o menos oportunidades de vida; tienes o no tienes acceso al transporte público; tienes o no tienes acceso a muchos servicios públicos», ha remarcado.

Illueca ha hecho hincapié en la intervención por parte de la Generalitat en barrios vulnerables a través de «un plan de barrios que ha supuesto una inversión de más de 140 millones de euros». «En este caso tendrá continuidad también en los ayuntamientos», ha asegurado.

"instituciones de espaldas a gente humilde"

El vicepresidente ha apuntado que «ya» se está desarrollando el plan de barrios en Virgen del Remedio, donde el proyecto estará acabado «antes del 30 de junio de 2026» y «supondrá una regeneración integral». «Y cuando digo integral, quiero decir que va a ir al corazón de las condiciones de vida de las personas, que es la mayor de las transiciones», ha apostillado.

Asimismo, ha señalado que, en términos de regeneración de los espacios urbanos, se apostará por la peatonalización de algunas zonas, y se podrán ascensores porque «hay muchas familias atrapadas en sus casas».

«Ahora tenemos que extender esta regeneración urbana integral al resto de barrios vulnerables. Por eso es muy importante que estas políticas tengan continuidad en la Generalitat y que haya un cambio en el Ayuntamiento (de Alicante) para que las instituciones no estén de espaldas a la gente humilde, sino con la mano extendida para decirles que el gobierno está de su lado», ha concluido.