La aspirante del PP a diputada general de Bizkaia, Raquel González, ha defendido que su candidatura es «la de las personas» y ha acusado al «nacionalismo rancio» de «destruir todo» en Bizkaia.

González ha presentado este sábado en Bilbao su programa electoral, donde ha estado acompañada de la candidata a la Alcaldía, Esther Martíñez. En su intervención, ha defendido que la candidatura que lidera «no es una candidatura de ideología, sino de las personas» y ha resaltado que «ha llegado la revolución de las personas».

Así, ha apostado por «impuestos justos y no abusivos», así como por que quien acuda a trabajar en transporte público no sufra «una aventura de esperas y trasbordos», o si lo hace en vehículo privado, «no tenga que salir media hora antes para poder aparcar». «Ni que se tenga que elegir entre un litro de gasolina o uno de leche, y que al regresar no vea su casa ocupada», ha agregado.

Según ha indicado, el Partido Popular quiere hacer del Territorio «un atractivo irresistible para empresas que inviertan y creen empleo», y defenderá a autónomos, comerciantes y hosteleros. «Una candidatura para garantizar la seguridad en las calles, porque los vizcaínos quieren hacer de su vida una vida tranquila, sin meterse con nadie», ha expresado.

Asimismo, ha subrayado que las elecciones municipales y forales del 28 de mayo «son importantes» y suponen el inicio de la Liga. «Tenemos que ser campeones de Liga para preparar la Champions, que será lo que llegue en diciembre y ahí podremos vencer a Sánchez», ha añadido.

A su juicio, si ahora no se hace nada «para cambiar los resultados en Bizkaia, no se cambiará España». «Si el PNV vuelve a gobernar, volveremos a tener la misma vida que tenemos, sin cambios, porque si votas lo mismo, obtienes lo mismo. Que el PNV no cuele otra promesa incumplida depende de todos», ha manifestado, al tiempo que ha apostado por «parar el penalti envenenado del nacionalismo rancio que destruye todo: la industria, la sanidad, la educación y la seguridad».

Esther martínez

Por su parte, la candidata a la Alcaldía del PP, Esther Martínez, se ha centrado en el mercado laboral y en la situación que padecen las mujeres en Bilbao.

«A partir de los 45 años las cosas se complican. Cuando hemos ganado en iniciativa, experiencia y capacidad, aparecemos como invisibles para el mercado laboral. Esta es una situación que en el caso de Bilbao padecen 7.000 mujeres», ha lamentado.