La candidata de EH Bildu a diputada general de Gipuzkoa, Maddalen Iriarte, ha subrayado que «no habrá grandes acuerdos en este país» sin la coalición soberanista y ha asegurado que los ciudadanos deberán elegir entre la opción de «llegar a acuerdos entre diferentes», o la de «seguir defendiendo los intereses de unos pocos, como hacen PNV y PSE».

Iriarte ha realizado estas afirmaciones en el acto político que EH Bildu ha celebrado este viernes en el recinto ferial Ficoba de Irun, dentro de la campaña de las elecciones municipales y forales del 28M, acompañada por la candidata a la alcaldía de la ciudad fronteriza, Oihana Briones, y el diputado en el Congreso Oskar Matute.

En su intervención, la candidata a diputada general ha defendido que la coalición será «clave» para la gobernabilidad de la ciudad, y ha insistido en que «una EH Bildu fuerte en Irun es imprescindible para el camino emprendido para actualizar Gipuzkoa». «Ser decisivos en Irun es reafirmar los buenos resultados que obtendrá EH Bildu en Gipuzkoa», ha remarcado, al tiempo que ha resaltado que serán «históricos».

A su juicio, «Irun tiene que mandar un mensaje de futuro a Euskal Herria: no habrá grandes acuerdos en este país, sin EH Bildu». Además, ha afirmado que «la pregunta de cara a estas elecciones es simple: o avanzar y mejorar, o confirmarnos con lo que tenemos».

«PNV y PSE nos quieren en fórmulas para mantener su status quo. Tanto unos como otros. Es una pregunta simple, o una Gipuzkoa que va a llegar a acuerdos entre diferentes, o seguir defendiendo los intereses de unos pocos», ha aseverado Iriarte, quien ha destacado que «los acuerdos en los que está Euskal Herria Bildu son acuerdos que dan respuesta a las nuevas preguntas que se nos plantean».

En esa línea, ha apuntado que EH Bildu tiene «medidas concretas para la industria guipuzcoana, para acompañarla en las »grandes transformaciones« que tiene que hacer para abordar el cambio climático, al tiempo que ha resaltado que trabajará también para que los jóvenes »puedan construir sus proyectos de vida« y para que las personas mayores »tengan la tranquilidad de saber que sus cuidados están garantizados".

Además, Iriarte ha incidido en la importancia de «atender y escuchar» a los profesionales de Osakidetza y ha subrayado que «es hora de cambiar las cosas que no están bien», y ha reiterado que «es necesario y urgente» que Irun tenga un ambulatorio.

La candidata de EH Bildu a diputada general, además, ha mostrado su compromiso para defender e impulsar el sector local y para crear un observatorio del comercio «donde los agentes del sector tengan voz propia» y poder extender «a toda Gipuzkoa las políticas y las dinámicas más exitosas».

Por su parte, Oskar Matute ha alertado de «todo el ruido que está rodeando esta campaña electoral» y ha criticado que «ya han conseguido traer a Euskal Herria lo peor de la política de Madrid: ruido, debates estériles, trifulcas que no importan ni aportan nada a la ciudadanía y, sobre todo, no hablar de las soluciones que demanda la gente».

El diputado de EH Bildu ha incidido en que la gente «está preocupada y exige soluciones para la problemática de la vivienda, Osakidetza, la carestía de la vida, las pensiones».

«Detrás de este ruido y la escenificación de trifulcas solo hay una cosa: quieren frenar que los intereses de la gente y las soluciones a sus problemas no estén en las instituciones. Sacan ruido para no hablar de soluciones. Sacan ruido para que así puedan seguir los de siempre haciendo lo de siempre y favoreciendo a los de siempre», ha denunciado.

Por ello, Matute ha subrayado que «pese a sus intentos previsibles de las derechas, las vascas y las españolas, y sus terminales mediáticas, no van a poder evitar que hablemos de futuro, de esperanza, de soluciones a los problemas de la gente» porque «eso es lo que se espera de una fuerza de izquierdas».

Así, el diputado de la coalición soberanista se ha referido a «aquellos desde los caminos de la izquierda que se han sumado a este ruido, a este grito que están lanzando contra EH Bildu» y les ha recordado «lo que decía un histórico líder de mayo del 68 francés, Daniel Bensaid. Él decía que nos hemos equivocado a menudo, incluso muchas veces, pero que nunca, nunca nos hemos equivocado, ni de adversarios ni de trinchera. Que lo tengan en cuenta».

«Todas las personas vinculadas a partidos implicadas en casos de corrupción o haciendo trato de favor a familiares y amigos desde la administración. De eso no vais a ver ninguna lista. ¿Por qué? Porque en esa lista Euskal Herria Bildu tiene cero personas que aportar. Cero personas de corrupción», ha defendido Matute.

Por otro lado, se ha referido a la ley de vivienda y ha asegurado que «la palabra mágica no es invasión competencial, es voluntad política», para remarcar que «la única invasión competencial que en materia de vivienda se ha dado, se dio hace dos años cuando el Tribunal Constitucional tiró abajo la ley de vivienda de Cataluña». «Los que hoy hablan de invasión competencial, y sí, me refiero al PNV, utilizando su dicho, este de las setas y los Rolex, estaban a Rolex, a sus Rolex, porque no les importó», ha añadido.

IRUN

Finalmente, la candidata a la Alcaldía ha asegurado que EH Bildu sabe «qué tipo de Irun queremos construir y cómo queremos hacerlo: desde los barrios, con la gente, con las asociaciones vecinales, deportivas y culturales, escuchándoles y hablando con ellos».

«Conocemos bien la realidad de Irun: sabemos que es rica y diversa. Aprovechemos ese potencial y construyamos desde la pluralidad una ciudad sólida», ha concluido Oihana Briones.