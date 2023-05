Ayuso critica que tachen de machista regalar thermomix en Carrera de la Mujer: "¡Garzón salía en una entrevista con una!

La presidenta de la Comunidad y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado que se tilden de machista «los yogures 0%» y que se regale una Thermomix a mujeres, después de que el Ministerio de Igualdad se pronunciase en contra de que en la Carrera de la Mujer, que se celebró este fin de semana en Madrid, se premiase a la ganadora con uno de estos robots de cocina y al resto de participantes con estos productos lácteos.

«¡Qué Garzón salía en una entrevista con una thermomix en casa!», ha recordado, durante un mitin en Galapagar, refiriéndose a una fotografía que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, subió a sus redes sociales en 2019 en la que aparecía cocinando en su casa con uno de estos electrodomésticos.

La presidenta ha defendido que ella pensaba que esta servía para «ahorrar tiempo en la cocina» y que la podían usar «los dos sexos, hasta los niños» porque es «muy sencilla», y también ha afeado que se critiquen los «yogures 0%». «¿Qué tiene que ver? No sé, a lo mejor hay que suscribirse un mes al Tinder público que proponen de Más Madrid para entenderlo. Hay algunas propuestas que de verdad son increíbles», ha lanzado.

En este punto, ha sostenido que ella no quiere «repartir la pobreza» sino que «todo el mundo viva como la inmensa mayoría de los líderes de la izquierda». Así, ha citado a Garzón, «que tiene su thermomix», o a la portavoz de Más Madrid, Mónica García, «que tiene tantas casas». «Y me alegro, y es su derecho, si tiene una o siete... o lo que quiera. Me alegro pero que todo el mundo tenga las oportunidades», ha apostillado.