Almeida advierte del riesgo de dispersar voto del centro derecha frente al sanchismo y los "caprichos" de Vox

El alcalde de Madrid y alcaldable por el Partido Popular a las elecciones municipales del 28 de mayo, José Luis Martínez-Almeida, ha advertido este lunes del peligro de «dispersar» el voto de centro derecha en la capital, pues pondría en riesgo que la capital continúe la senda de «éxito» actual, por lo que ha reivindicado que el PP es la «casa común» para esta familia política.

«No pongamos en riesgo que por dispersar los votos, la izquierda pueda volver a gobernar. El PP es la casa común del centro liberal desde la diferencia, con un proyecto de sentido común, de gestión, capaz de superar la política de bloques y trincheras», ha manifestado el regidor durante un encuentro con vecinos de Las Rosas, en el distrito de San Blas-Canillejas.

Ha sido el presidente del PP en el distrito de San Blas-Canillejas, Carlos Díaz-Pache, el primero en tomar la palabra en el acto y ha asegurado que la capital «se merece los mejores gestores y no volver a las ocurrencias de la izquierda», que en estas elecciones del 28M «proponen demoler el Arco de Victoria y una unidad de supermercados públicos, donde los empleados cobren mucho más y los precios sean mucho más baratos, pero no lo harán porque el socialismo no funciona, porque es la ruina, y para eso hay que votar a Almeida».

Por ello, Carlos Díaz-Pache ha hecho hincapié en la necesidad de «dar continuidad a un proyecto que ha salido adelante no sin dificultades, lo que ha permitido que Madrid sea una de las diez capitales con mejor calidad de vida, con recuperación del IBI, que ha ejecutado el 90% del presupuesto».

Tras recordar que quedan solo 20 días para los comicios, Almeida ha aseverado que el Grupo Municipal va a «crecer mucho» en número de concejales, para lo que ha pedido apoyo con el objetivo de alcanzar «una mayoría que no haga depender de los caprichos de (líder de Vox en Cibeles) Javier Ortega Smith».

«Tenéis vecinos, amigos, que nos votaron y que decidieron cambiar. Aquí tienen un proyecto en el que pueden confiar, donde se pueden reconocer. Coger nuestra papeleta significará que Madrid será el bastión contra el sanchismo, un contrapeso a las políticas de la izquierda y que no cederemos ni un milímetro», ha arengado.

En este punto, ha incidido en la necesidad de alcanzar «la mayoría más amplia posible» para que ese proyecto haga que en diciembre «acabe con el Gobierno más intransigente». Así, ha indicado que «todos los votantes que un día se fueron, ya tienen motivos de sobra para coger nuestra papeleta».

Remodelación de la plaza cívica

Entre las promesas electorales a los vecinos, Martínez-Almeida ha aseverado que si revalida el cargo, habrá un polideportivo en Las Rosas así como una nueva unidad integral de distrito (UID) de la Policía Municipal, «que garantiza una mejor la convivencia y seguridad» o intervenciones como «la remodelación de la plaza Cívica».

«Este distrito en estos cuatro años ya sabe lo que es que aquí gobierne el PP. Es la nueva ciudad accesible para todos los vecinos, que podrán acceder a nuevos servicios deportivos, el distrito de la transformación digital con ese polígono de Julián Camarillo, pero también el distrito que atiende los problemas de los vecinos», ha finalizado.