El presidente de las Cortes de Aragón, Javier Sada, ha presentado este lunes la séptima edición del certamen 'La Aljafería, un lugar de cine', proyecto con el que se pretende promocionar el talento cinematográfico aragonés. Los tres realizadores participantes de esta edición son Ivan Castell, Isabel Soria y Germán Roda, que utilizarán el Palacio de la Aljafería como escenario para sus cortometrajes, que abarcarán los géneros del metacine, la comedia y el falso documental.

En la presentación, que marca el inicio de los rodajes, Sada ha estado acompañado de los tres directores y de la coordinadora de la iniciativa, Vicky Calavia. A partir de este lunes comienza la elaboración de guiones, el rodaje y la producción de los trabajos que podrán verse a final de año.

«La única condición es que el escenario sea el Palacio de la Aljafería, lo que hace que cada año surjan nuevas temáticas», ha explicado el presidente de las Cortes, que también ha aprovechado su intervención para alabar el talento aragonés, «sobre todo en el aspecto cinematográfico». Por su parte, Calavia ha celebrado el archivo audiovisual de veintiuna obras que se ha creado durante estos años de proyecto, para después pasar a presentar a los tres participantes.

Iván Castell es un director y editor, que además es coofundador de la productora 'Castell&Moreno Films'. Su debut como director data de 2008, con el cortometraje 'Nave 527', que fue un fenómeno viral con mucho impacto en los medios nacionales. Su última película es 'The Rise of the Synths, de 2019, que habla de un movimiento 'underground' en la web MySpace, con compositores de todo el mundo que compartían su música inspirada en los años 80.

Su propuesta para el certamen todavía no tiene título ya que según ha confesado, el palacio «le ha sugerido algo completamente diferente a lo que tenía pensado cuando lo ha visitado en profundidad». Aún así, el primer borrador trata sobre «el cine dentro del cine», y pretende ser una conversación sobre la creación cinematográfica entre una realizadora y un técnico de imagen, que se encuentran rodando de noche en la Aljafería.

Germán Roda es un director y guionista que comenzó su carrera en 2012 con el cortometraje 'Mi papá es director de cine', el cuál tuvo más de 25 premios nacionales e internacionales. Ha enfocado su carrera principalmente al documental, que en ocasiones ha mezclado con la ficción. En esta línea, su proyecto va a ser un falso documental con «momentos de ficción en los que el espectador no va a saber en qué parte se encuentra», ha aclarado en la presentación.

Para su trabajo, va a colaborar con los alumnos de primer año de realización del 'CPA Salduie' de Zaragoza, mismo centro en el que él estudió hace 30 años. Asimismo, Roda ha explicado que el corto parte de una idea inicial, pero que «las paredes y los hechos ocurridos en la Aljafería van a hablar para encontrar como se desarrolla y como acaba conforme vayan rodando».

Isabel Soria es una directora productora y guionista que comenzó su carrera con el cortometraje 'La idea', y desde el 2000 lleva a sus espaldas más de veinte trabajos audiovisuales documentales y cortos, como 'La chica de la orquesta' o 'Los cielos españoles'. Además es historiadora del arte, por lo que ha confesado su «tremenda ilusión» al poder contar con la Aljafería como escenario.

Su proyecto va a ser una comedia titulada 'El derbi', que ella misma ha definido como «una gamberrada». Pretende ser un guiño a los hinchas del Real Zaragoza y «al amor incondicional que sienten algunos hacia los colores de un equipo». Soria ha comentado que su intención es contar con la presencia de aficionados del equipo maño y que «en función de cuantos consiga traer, se grabará en un lugar más amplio o en uno más cerrado».