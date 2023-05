La candidata de EH Bildu a diputada general de Álava, Eva López de Arroyabe, ha defendido este domingo en un acto en Amurrio que «el país necesita nuevos liderazgos, nuevas mayorías y nuevas soluciones para afrontar los nuevos tiempos», y ha reclamado «decisiones valientes», apostando por «una sociedad que no deje a nadie atrás».

López de Arroyabe ha participado en el acto de presentación de la candidatura de EH Bildu a la alcaldía de Amurrio que encabeza Jon Berganza, donde ha afirmado que el próximo 28 de mayo «nos jugamos mucho» y ha insistido en que «nada está escrito y en ningún sitio está establecido que las cosas sigan siempre igual».

«Si hemos conseguido grandes cosas desde la calle y desde la oposición, imaginad lo que podemos hacer desde la calle y desde los gobiernos, pensad hasta dónde podemos llevar este territorio. Hasta dónde podemos llevar este el país. Ese es el reto. Es lo que nos jugamos», ha señalado.

En este sentido, ha asegurado que la coalición está «compitiendo las plazas más grandes» y ha citado la Diputación Foral de Álava, su capital Vitoria-Gasteiz, Laudio, Amurrio y Agurain, para insistir en que «nada está escrito y en ningún sitio está establecido que las cosas sigan siempre igual». «Es más, las cosas no pueden seguir igual. El país necesita nuevos liderazgos, nuevas mayorías y nuevas soluciones para afrontar los nuevos tiempos», ha defendido.

López de Arroyabe ha reclamado «decisiones valientes» y ha apostado por «una sociedad que no deje a nadie atrás; que no obligue a nadie a elegir entre el alquiler y la calefacción; una sociedad que con ocho horas diarias de trabajo no nos condene a la pobreza; una sociedad en la que se nos atienda en tiempo y forma cuando estemos enfermos; que garantice alojamiento digno a un precio digno para el desarrollo de un proyecto de vida».

Recuperar amurrio

«Eso es lo que nos mueve. Esos son nuestros oscuros intereses». Nuestra oferta es insuperable, nuestro proyecto, el mejor, y estamos convencidas de que el 28 de mayo eso quedará patente. También en Amurrio. Recuperaremos la plaza de Amurrio, no tengáis ninguna duda", ha asegurado.

El candidato a la alcaldía de Amurrio, Jon Berganza, por su parte, ha destacado «la valentía y el compromiso de quienes componen las listas» de la coalición y ha afirmado que EH Bildu es «la primera fuerza municipalista del país».

«Tenemos experiencia y un equipo que hará que el ayuntamiento se parezca lo más posible a la calle. Amurrio es más feminista, más ecologista, más justo y solidario que su Ayuntamiento; también es más euskaldun. Es mucho más abierto que las puertas que se cierran a la participación ciudadana cuando el equipo de gobierno no quiere atender a las demandas de los vecinos y las vecinas», ha reprochado.