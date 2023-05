Más Madrid llevará al Constitucional la exclusión de Tesh Sidi de su lista tras rechazar el juez su recurso

Más Madrid presentará este lunes un recurso en el Tribunal Constitucional contra la exclusión de Tesh Sidi de su lista a la Asamblea de Madrid tras haberse desestimado el recurso contencioso-electoral que presentaron el pasado miércoles ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, según han trasladado fuentes del partido.

«Puede que el camino sea difícil, pero no vas a recorrerlo sola Tesh. No vamos a parar hasta que se haga justicia», ha publicado la candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Mónica García, en sus redes sociales.

La activista saharaui y experta en Big Data obtuvo hace un año la nacionalidad y desde hace dos años aparecía en el censo de Madrid. Pero, hace unos meses, su madre, que residía en los campos de refugiados de Tinduf, tuvo un accidente y, en ese momento, Tesh empezó con «los largos y difíciles trámites burocráticos y administrativos para traer a su madre a España y que pudiera ser atendida en Málaga, donde tenía otros familiares», explicaron el pasado miércoles desde Más Madrid.

Tesh Sidi se mostraba entonces «bastante optimista» con que se pudiera solucionar el problema porque tiene «mucha documentación» de que desde hace dos años lleva viviendo en la misma casa de la capital. «Ha sido una mala suerte, entre administraciones no ha habido una actualización correcta para que yo pudiera ver ese error con anterioridad y poder subsanarlo», explicaba entonces.

Ahora, tras conocerse que se ha rechazado su recurso, ha señalado que jamás pensó en que haría «una campaña electoral entre tribunales y administraciones» aportando documentación de «cada día» de su vida en la capital.

«Lo he pasado verdaderamente mal en este proceso, incluso teniendo nacionalidad, trabajando en un banco, pagando mis impuestos... no me quiero imaginar las personas migrantes indefensas lo que tienen que vivir. Ojalá mi caso ponga sobre la mesa esta cuestión», ha trasladado a través de sus redes sociales.