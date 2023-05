El candidato a la Presidencia de la Generalitat por Unides Podem, Héctor Illueca, confía en la posibilidad de la formación de repetir o incluso mejorar sus resultados actuales (ocho escaños), pero considera que «los medios de comunicación están interviniendo en la campaña electoral» mediante «tertulias, silenciando a fuerzas políticas, titulares cuidadosamente elegidos y mediante encuestas». «Hay un evidente intento de instalar un marco de voto útil», ha manifestado.

Así lo ha expresado el también vicepresidente segundo de la Generalitat y conseller de Vivienda en una entrevista con Europa Press en la que ha señalado que «la clave» es «hacer un esfuerzo para movilizar a la base social de todas las fuerzas políticas» que comparten el gobierno.

También ha lamentado los resultados de las encuestas del CIS: «Me preocupa mucho más la manipulación de las encuestas por parte del CIS que en la última encuesta, quiero además ser muy claro en esto, ha rozado la corrupción directamente arrebatándole votos a Unidas Podemos en sus conclusiones y en sus datos. Yo creo que estas son las cuestiones de verdad en la campaña electoral y creo que donde hay que centrarse yo desde luego voy a dedicarme a ello». Por ello, ha indicado que asistirá a todos los debates que se han planteado.

Concretamente, ha incidido en la necesidad de «cambiar la correlación de fuerzas» dentro del ejecutivo con mayor peso para Unides Podem y ha manifestado que «es muy importante que la ciudadanía conozca cómo funciona el gobierno valenciano y el de España». «Es una dialéctica que se repite cada día: Cada vez que se produce un avance, que se plantea una medida que afecta a las estructuras de poder, se plantea el mismo esquema: Unidas Podemos trabaja para hacerla avanzar y llevar los cambios un poquito más lejos y choca insistentemente con el PSOE».

En el caso valenciano, ha señalado que esta situación se ha dado con las energías renovables, la reforma fiscal y «hace pocas semanas con el decreto contra el acoso inmobiliario, donde llevaron la negociación al límite para impedir que se introdujeran obligaciones adicionales a los grandes propietarios».

Sobre el área que dirige, Vivienda, ha señalado que «es muy positivo que se haya convertido en un tema de la campaña» y ha dicho sentirse «cómodo» en esta tesitura, «no solo por el balance, que yo creo que ya reconoce todo el mundo, de lo que han sido las políticas de vivienda de la Generalitat, que son un referente en todo el Estado».

Al ser preguntado por el aumento de los precios del alquiler pese a las políticas implantadas por su conselleria y la dificultad de encontrar alquileres asequibles, Illueca ha señalado que asume esta situación como un «reto». «Este es un ámbito en que hay necesidades tan dramáticas y tan perentorias para tantísimas personas, que por mucho que hagas siempre será poco», ha indicado.

«Yo creo que en esta legislatura hemos construido las bases de un sistema público de vivienda en la comunidad valenciana, pero eso es el esfuerzo de una generación, y cualquiera lo es, construir un sistema público de salud o un sistema de educación pública no es una cuestión de una legislatura». Pero en ese «mientras tanto» es «fundamental que los poderes públicos intervengan y le tiendan la mano a los sectores vulnerables». Como ejemplo, ha puesto la ampliación de 30 millones del bono joven.

"proteger el dinero del pueblo"

Para Illueca, en estas elecciones concurren «las dos formas de gobierno» que existen: «Hay un gobierno que protege al dinero del pueblo y otro que protege al pueblo del dinero», y él se enmarca en la segunda.

«Isabel Díaz Ayuso ya ha dicho lo que va a hacer, no va a aplicar la ley de vivienda y la va a recurrir ante el Tribunal Constitucional en alianza con los fondos buitre, con las entidades financieras, protegiendo al dinero en definitiva. Nosotros aspiramos a estar con más fuerza en el gobierno valenciano para llevar la ley a cabo y para activar todos los mecanismos previstos en la norma», ha señalado.

Preguntado también sobre su relación con los empresarios y si acudirá al encuentro al que le ha invitado la Asociación Valenciana de Empresarios, ha señalado que les expresará su opinión, les trasladará su proyecto, que tiene un eje central: «El cambio de modelo productivo».

Para el candidato, debe estar basado en una «nueva democracia económica que está por construir» y que «no puede tener en cuenta solo los intereses de las grandes empresas», sino también «a quienes son los auténticos creadores de riqueza, a pequeña y mediana empresa, a los trabajadores autónomos, a los trabajadores asalariados, todo el mundo de la economía social, el cooperativismo que necesita el apoyo por parte de los poderes públicos».

"la gente no nos quiere hablando de nosotros mismos"

Por otra parte, preguntado por la relación entre Unides Podem y Compromís, en la que se vivieron varios encontronazos a principios de abril, Illueca ha señalado que, pese a que les hubiera gustado una «alianza más amplia» con Compromís.

Sin embargo, ha restado importancia al hecho de no poder alcanzar un pacto: «La gente no nos quiere todo el día hablando de nosotros mismos, hablando de temas que solo le interesan a los políticos. Yo creo que en la calle hay muchas necesidades, hay gente que tiene problemas. Hay personas que no pueden comprar carne, que no pueden comprar leche».