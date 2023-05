La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, desplegará una agenda de campaña para el 28M con aproximadamente una veintena de actos donde repartirá apoyos a candidaturas de unidad en el espacio de la izquierda, pero también conjuga equilibrios con respaldo a las confluencias de Podemos e IU, así como a Más Madrid y Compromís en dos territorios clave (Madrid y Comunitat Valenciana) en dichos comicios.

En concreto, visitará la Comunitat Valenciana el 24 de mayo para estar apoyando al candidato autonómico Héctor Illueca (Unides Podem) en Alicante y el 25 en València con el alcalde y candidato a la reelección Joan Ribó (Compromís).

Yolanda Díaz visitará entre el día 10 al 26 de mayo once comunidades autónomas y no incluirá en su gira La Rioja, Canarias y Aragón, según han apuntado fuentes de Sumar. Desde la plataforma indican que pese a que no se presentan a estas elecciones, Díaz es consciente de la relevancia de los comicios y por eso se implicará para ayudar a las formaciones progresistas a «consolidar» gobiernos que han logrado avances en derechos e «impulsar» candidaturas de confluencia que puedan hacerlo en un futuro próximo.

Díaz abrirá y cerrará la campaña en Cataluña, donde tendrá más presencia con cuatro eventos, y apoyará a los 'comunes' el día 12 en la localidad de Montcada (Barcelona) y la cerrará en Barcelona para arropar a la alcadesa de la ciudad condal, Ada Colau.

Uno de los ejes de la campaña de la titular de Trabajo es el respaldo a las candidaturas de unidad y estará, por ejemplo, el 17 de mayo en Valladolid con los integrantes de la confluencia 'Valladolid toma la palabra', donde forman parte Podemos, IU, Verdes Equo y Alianza Verde.

La misma tónica seguirá en Andalucía el día 22 para brindar apoyo a la candidaturas de frente amplio en la izquierda para los ayuntamientos de Sevilla y Málaga, en las que están integradas Podemos, IU y Más Madrid. En el caso de la ciudad hispalense la lidera la edil de Podemos, Susana Hornillo, y en Málaga la abandera la dirigente de IU, Toni Morillas.

También apoyará el día 19 a la candidatura 'Contigo Navarra' que conforman Podemos, IU, Batzarre y independientes y a Unidas por Extremadura el 21. En ambos casos las candidatas son las dirigentes moradas Begoña Alfaro e Irene de Miguel, respectivamente.

Díaz visitará su tierra natal, Galicia, el día 18 y en este caso su agenda no está definida pero una posibilidad es que visite Santiago de Compostela. Por otro lado, respaldará a las candidaturas de Podemos e IU en Euskadi el 24 y en Mallorca al día siguiente.

En el caso de Asturias, otro territorio donde la izquierda acude separada, Díaz opta por ayudar a las candidaturas municipales de Lena y Mieres el día 11, que lideran IU.

Comunidad de madrid

En el caso concreto de la comunidad madrileña tiene previsto dar un paseo por la pradera el día de San Isidro tanto con candidatos de Podemos como de Más Madrid.

Previamente al inicio de campaña participará en un acto en Alcorcón el día 10 donde se prevé que respalde al secretario general de Podemos en Madrid, Jesús Santos, que es el candidato de la candidatura de confluencia Ganar Alcorcón.

En el caso de la Comunidad también estará el día 15 en la pradera de San Isidro con motivo de la festividad y donde la idea es mostrar respaldo tanto a las listas de Podemos-IU y Alianza Verde, como en el caso de Más Madrid.

Y ese mismo día se desplazará por la tarde a la localidad de Rivas Vaciamadrid, uno de los feudos más importantes de la izquierda, para ayudar a la alcaldesa de la localidad, Aida Castillejo, que lidera la lista de IU con Más Madrid, que competirá electoralmente con Podemos al haber fracasado el intento de una lista conjunta.