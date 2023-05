Mazón critica a Puig por salir a "empatar" las elecciones y asevera que hay que "elegir entre PSOE o agua"

El presidente del Partido Popular de la Comunitat Valenciana y candidato a la Presidencia de la Generalitat, Carlos Mazón, ha criticado al aspirante del PSPV, Ximo Puig, por salir a «empatar las elecciones» y contentarse con reeditar el Botànic y ha manifestado que en estos comicios hay que elegir «entre PSOE o agua».

Así lo ha manifestado el candidato durante su intervención en un desayuno informativo del Executive Forum España, ha empleado un símil deportivo para aseverar que sale a «ganar» las elecciones y a gobernar en solitario, mientras que ha considerado que le «llama muchísimo la atención que algunos --en referencia al candidato del PSPV, Ximo Puig-- salgan a empatar» y a decir que «está encantado de gobernar con Compromís, con Podemos, con Esquerra Unida, con las confluencias y a proponer más de lo mismo, la tercera reedición de ese más de lo mismo».

De esta manera se ha manifestado Mazón al ser preguntado por si gobernaría con Vox en caso de que no den los números. «Nosotros salimos a la final a ganarla, ya toca que alguien en esta Comunitat alguien salga a ganar y no a empatar», ha manifestado.

Preguntado sobre la situación del Trasvase Tajo-Segura, Mazón ha señalado que la solución llegará «con un gobierno del PP y de Alberto Núñez Feijóo», por lo que ha aseverado: «Hay que elegir entre PSOE o agua».

«Si queremos que nuestro gobierno de nuestra tierra no se abstenga, si queremos que recurra el hachazo, en vez de decir que va a recurrir todo menos el hachazo, al menos aquí en la Comunitat Valenciana no puede seguir», ha manifestado, al tiempo que ha rechazado entrar en «guerras del agua» pero ha criticado a Puig: «Si ni siquiera es capaz de sentarse a hablar sobre informes, mucho diálogo no veo yo ahí».

"no se llora, se compite"

Por otra parte, Mazón ha centrado buena parte de su intervención en la presión fiscal, y ha criticado la normativa estatal que se está preparando para la armonización entre autonomías y la ha calificado de 'enganyifa'.

El candidato ha señalado que «armonización» es «un título muy bonito» que esconde que están «cargándose el autogobierno». Y es que para el candidato «cuando unas comunidades bajan impuestos, no se llora, se compite».

«Vamos a competir con Madrid, con Andalucía y con otras comunidades para la inversión, lo vamos a hacer desde un punto de vista amable burocrático y fiscal, pero queremos que esa actividad venga aquí», ha manifestado. De hecho, citando al expresidente Felipe González, ha señalado que le suena a «corrupción del debate político».

Durante su intervención, Mazón ha incidido en su propuesta de implementar en la administración un «nuevo marco burocrático» en el que se implantará un «canal empresa» para que los inversores puedan conocer el estado de sus solicitudes y un «nuevo marco fiscal» con bajada de impuestos «a todos» e «impuestos cero al campo valenciano» mientras dure «esta situación tan complicada».

Plan simplifica

Así, ha subrayado el plan Simplifica que han propuesto los 'populares' que «será un decreto ley» ya que hay que «dibujarlo lo antes posible» para generar un entorno de «libertad» y de «seguridad jurídica».

«Vamos a ir muy rápido, vamos a tomar las decisiones muy pronto, pero no por prisas, sino porque estas medidas están trabajadas y son urgentes», ha manifestado, y ha asegurado que, en caso de gobernar, tanto él como la candidata a la Alcaldía de València, María José Catalá, renuncian «públicamente y oficialmente a los 100 días de gracia que se conceden a los nuevos gobiernos». «Nuestra tierra no tiene 100 días», ha manifestado.

En este sentido, ha asegurado que van a sustituir los «100 días de cortesía por las 100 primeras medidas para el cambio». «Venimos con dos libretas de todo lo que queremos hacer, una azul con lo que hay que hacer, y otra de color rojo, con todo lo que hay que deshacer», ha comentado.

Al respecto, ha subrayado que hay «mucha normativa que está alargando la burocracia» y que el primer decreto que espera firmar en caso de que sea presidente tras los nombramientos de los consellers, «será la eliminación del impuesto a la muerte en la Comunitat».

En este sentido, ha indicado que comenzará por la eliminación del impuesto al turismo y que encagará estudios económicos para cambio en la renta de cara al 2024 y la auditoría «real y eficaz de los departamentos de salud de la Comunitat Valenciana» para decidir el tipo de gestión.

Respecto a desde dónde va a sacar los fondos para ello, ha señalado que va a «quitar la grasa» de la administración y espera generar más ingresos al facilitar las inversiones. «No somos una comunidad que sestea», ha señalado, «somos una comunidad que salimos a vender nuestros productos».