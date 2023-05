Unas 34.000 familias monomarentales --aproximadamente la mitad del total-- de la Comunitat Valenciana se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social.

Con motivo de la celebración del Día de la Madre, Save The Children alerta de esta situación y recuerda que «ser madre supone una dificultad adicional sin una pareja con la que compartir la maternidad y la crianza de los hijos e hijas».

En su informe 'El coste de la crianza', la organización pone de manifiesto que criar a un menor en 2022 era de 710 euros al mes en la Comunitat Valenciana, algo «inasumible para muchas familias monoparentales --la gran mayoría encabezadas por madres solas-- que deben hacer malabares para poder sacar a sus hijos adelante».

Este es el caso de Marcela, madre de València con un niño de 14 años, Mateo. Sus ingresos, de unos 600 euros al mes, no le permiten cubrir el coste total de la crianza de su hijo, ya que no puede hacer frente a gastos necesarios como el dentista o actividades de ocio.

«El alquiler son 425 euros. El problema más grave que tengo ahora es la factura de la luz, que ha aumentado muchísimo. Actualmente debo 3 facturas. A Mateo le gustaría tocar la batería, pero no puedo pagarle unas clases de música. Mi hijo no puede salir con sus amigos a comer a un sitio de comida rápida, no me lo puedo permitir. Como mucho le puedo dar 1 euro para que compre alguna chuche. La ropa que le compro es de segunda mano», afirma esta madre sola.

Según los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada recientemente y citados por la ONG, los hogares monomarentales son los más expuestos a la pobreza y exclusión social. En la Comunitat Valenciana la mitad de los hogares compuestos por una madre sola con hijos a cargo está en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que implica que más de 34.000 familias monomarentales se encuentran en esa situación. Mientras en el conjunto de hogares con niños y niñas a cargo la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social se sitúa en el 24,7%, en los hogares monomarentales alcanza el 49,3%.

La organización recalca que las mujeres «se enfrentan a mayores niveles de precariedad y pobreza laboral, así como a mayores dificultades para conciliar crianza y empleo». Además, contar con una única fuente de ingresos incrementa enormemente el coste de la crianza en proporción a la renta del hogar.

Así, la pérdida de poder adquisitivo causada por la inflación dificulta especialmente a estas familias el acceso a bienes y servicios básicos (alimentación, suministro energético, etc.) para garantizar unas condiciones de vida adecuadas en la infancia. En la Comunitat Valenciana hay más de 77.000 familias monoparentales, y 9 de cada 10 son mujeres solas con hijos a cargo.

«Ahora que estamos en un contexto de precampaña electoral, es el momento de poner el foco en las familias de madres solas con hijos a cargo, que son las más vulnerables. Aunque en los últimos años se han tomado medidas que han mejorado su situación, como es la equiparación de estas familias a las numerosas a la hora de recibir ayudas o beneficios fiscales o aumentar la puntuación de las familias monomarentales para poder optar a beca de comedor, es fundamental que todos los partidos políticos lleguen a acuerdos e incorporen en sus programas electorales medidas efectivas para ayudar a estas familias», afirma en un comunicado el director de Save the Children en la Comunitat Valenciana, Rodrigo Hernández.

Medidas para mejorar

La organización propone para mejorar la situación de las familias monomarentales algunas medidas como ampliar la cobertura y mejorar la gestión de la Renta Valenciana de Inclusión, priorizando a este tipo de familias; o que desde los puntos Labora se garantice la ayuda personalizada para la búsqueda de empleo en itinerarios individuales adaptados a las circunstancias las familias monomarentales.

La organización se ha reunido con todos los grupos políticos para hacerles llegar sus propuestas en materia de infancia para que estos las puedan incorporar en sus programas electorales.

«También nos estamos reuniendo con los candidatos a la presidencia de la Generalitat para que se comprometan de primera mano a proteger a la infancia más vulnerable. Esta debe ser la legislatura de la infancia en la Comunitat Valenciana», manifiesta Hernández.