Espadas acusa a Moreno de tener "una hoja de servicios negra" en sanidad y pide responsabilidades por no lograr acuerdos

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha advertido este martes de que pedirá al Gobierno de Juanma Moreno que «asuman responsabilidades» si la mesa sectorial de sanidad de este 2 de mayo acaba sin acuerdo y ha acusado al presidente andaluz de acumular «una hoja de servicios negra» en los últimos cinco años y «en este primer año de gestión de su segunda legislatura».

«Hoy sin duda le pediremos responsabilidades directas a Moreno porque alguien en la Consejería de Salud debe dimitir por incapacidad para llegar a acuerdos y por incapacidad para cumplirlos», ha afirmado el socialista en declaraciones a los periodistas durante una visita al Hospital de Punta Europa en Algeciras (Cádiz).

Sobre la mesa sectorial que se reúne este martes, el líder del PSOE andaluz ha aseverado que, si en este encuentro se determina que Moreno está «incumpliendo» los acuerdos alcanzados con el sindicato médico y con CCOO y UGT, «tendremos que deducir que alguien debería asumir ya responsabilidades en materia sanitaria», añadiendo que la consejera de Salud, Catalina García, es «incapaz de llegar a acuerdos».

«Hoy tiene una nueva oportunidad», ha apuntado Juan Espadas, quien ha pedido que asegure el cumplimiento de lo ya firmado y de la reducción de los tiempos para acceder a una cita médica en Atención Primaria, así como el que confirme si se va a retirar la orden que «privatiza y pone precio» a la sanidad pública. «No basta con que la corrija, pedimos su retirada», ha sentenciado.

En opinión de Espadas, estas son las cuestiones sobre las que los sindicatos van a plantear acuerdos en la mesa sectorial y si no se producen, ha vuelto a anunciar que pedirán «responsabilidades directas» al presidente andaluz por «incapacidad» para cumplir acuerdos.

En materia sanitaria, el secretario general de los socialistas andaluces ha dicho que la Atención Primaria «se deteriora» y «no levanta el vuelo», señalado a las listas de espera como «uno de los principales problemas» de los andaluces, al contar con «más de 900.000 andaluces» esperando una cita con el especialista «de más de 123 días».

En ese sentido, ha apuntado también al aumento «del 40%» de la lista de espera quirúrgica, algo que en su opinión pone de manifiesto que Moreno «está fracasando de manera rotunda en la gestión de la sanidad pública».

Para Espadas, el problema no es «una cuestión de presupuestos» sino de inversiones que «se anuncian, se publicitan y luego ni siquiera se licitan y no digamos ya, se ejecutan». «Estamos realmente ante el ejemplo palmario de que la sanidad pública no es una prioridad para el señor Moreno Bonilla. Él está en otra cosa», ha denunciado.

En ese sentido, ha apuntado al «trasvase» de recursos a la sanidad privada y a «los 243 millones de euros adjudicados a dedo con falsos contratos de emergencia a la sanidad privada» mientras que la sanidad pública «claramente espera soluciones».

Según ha manifestado, los quirófanos de los hospitales públicos en Andalucía «están parados o funcionando al 25%» mientras que en la sanidad privada y los recursos de presupuesto público que se están trasladando a la misma «sí que están funcionando a pleno rendimiento».

«Algo está pasando y esperamos explicaciones, responsabilidad política y acuerdos hoy en la mesa sectorial. Si no, evidentemente mañana en el Parlamento de Andalucía tendremos que pedirle nuevas responsabilidades», ha finalizado.