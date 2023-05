Puerto de Bilbao recibe al buque 'Sirena', el primer Turn Around del año en un mes en el que escalarán 20 cruceros

El Puerto de Bilbao ha recibido este lunes al buque 'Sirena' de la compañía Oceania, el primer Turn Around de los dos programados este año, que iniciará y finalizará en Getxo su viaje de ida y vuelta a Jerusalén, en un mes en el que escalarán 20 cruceros.

Según ha destacado el Puerto de Bilbao, el arranque de la temporada 2023 está «consolidando los excelentes datos» del tráfico de cruceros logrados el pasado año, y, «prueba de ello, es el intenso movimiento de cruceros previsto para este mes de mayo» en las instalaciones que la Autoridad Portuaria tiene en Getxo.

El mes comienza, precisamente, con la llegada este lunes del buque 'Sirena' de la compañía Oceania, el primer Turn Around de los dos programados este año, que iniciará y finalizará en Getxo su viaje de ida y vuelta a Jerusalén.

Tras pasar noche en el puerto, partirá el martes, día 2. Tras bordear la Península Ibérica, este crucero de 181 metros de eslora fondeará en Saint-Tropez en Francia; Florencia, Roma, Amalfi y Catania en Italia; Atenas, Santorini y Rodas en Grecia; Alanya en Turquía; y Limassol, en Chipre. Regresará a Getxo el 27 de mayo.

El 'Sirena' coincidirá este martes con el 'Norwegian Star', una embarcación de la naviera Norwegian proveniente de Lisboa con capacidad para 3.000 pasajeros y pasajeras que harán escala antes de continuar con su travesía hacia Le Verdon en Francia.

Una semana después, el día 9 de mayo, también coincidirán dos cruceros: el 'Celebrity Silhouette' de Celebrity Cruises y el 'Silver Dawn' de Silver Cruises, en la que será su primera escala en Bilbao.

Al día siguiente volverá el 'Sky Princess' de la compañía Princess (Carnival), un habitual del puerto que inauguró la temporada el pasado 12 de abril y que regresará en dos ocasiones más este año.

En total, está previsto que en el mes de mayo hagan escala en Getxo 20 embarcaciones, representadas por A. Pérez y Cía; Bergé; Incargo; Marmedsa; o Transcoma.

Entre ellas, el 'The World' de la compañía Residences at Sea, con capacidad para 200 pasajeros y que hará noche; el 'Anthem of the Seas' de Royal Caribbean International con 348 metros de eslora y capacidad para 4.905 cruceristas; el 'SH Vega' de Swan Hellenic; el 'Ambition' de Ambassador; o el 'Riviera' de Oceania, algunos de ellos en su primera escala en el Puerto de Bilbao.