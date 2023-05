CCOO y UGT Euskadi han defendido en el Día del Trabajador subidas salariales, bajar precios y repartir beneficios y han advertido a las patronales vascas que, si no incrementan los salarios de los trabajadores, estarán «en las calles» y habrá conflicto.

Un año más, ambos sindicatos han optado por manifestarse conjuntamente en las tres capitales vascas, en el caso de Bilbao a partir de las once y media de la mañana y, en el de Vitoria y San Sebastián a las doce del mediodía, desde la plaza de Virgen Blanca y los jardines de Alderdi Eder, respectivamente.

La multitudinaria marcha de Bilbao ha partido de la Gran Vía encabezada por una pancarta con el lema de este Primero de Mayo «Subir salarios, bajar precios, repartir beneficios», que portaban, entre otros, la secretaria general de CCOO Euskadi, Loli García, y el secretario general de UGT Euskadi, Rául Arza.

La manifestación, en la que se han encendido algunas bengalas y se han podido ver otras pancartas en las que se ha pedido a Osakidetza negociación y acuerdo, han concluido junto al kiosco del Arenal con las intervenciones de ambos dirigentes.

La secretaria general de CCOO Euskadi, Loli García, ha subrayado que para el sindicato hoy es un «día de reivindicación y de lucha» pero también un día para reivindicarse como organización sindical y para reivindicar todos los acuerdos alcanzados, entre ellos, la reforma de las pensiones, la subida del SMI o la reforma laboral.

La dirigente sindical ha destacado que, mediante la movilización, la negociación colectiva y el diálogo social han conseguido «ayudar y mejorar la vida y las condiciones laborales de mucha gente».

"Todo esto son hechos, no palabras huecas ni huelgas vacías de contenido, son conquistas que han contribuido de forma clara y rotunda a mejorar la vida de la gente, a proteger las rentas de miles de personas, a luchar contra la pobreza y la desigualdad y a reducir las

brechas de género«, ha indicado García que ha afirmado que son derechos conquistados que »no han caído del cielo, ni han aparecido en el BOE por

inspiración divina o gracia de Dios".

Loli García ha puesto en valor este modelo de sindicalismo pero ha asegurado que este Primero de Mayo también debe ser un día de reivindicación. En este sentido, ha manifestado que el lema del Día del Trabajador concreta «de manera muy clara», los objetivos que se plantean este Primero de Mayo.

«Queremos lanzar un mensaje muy claro a las patronales en el día de hoy. O se reparte la riqueza y se suben los salarios o habrá conflicto. No vamos a permitir, no nos vamos a resignar a que, en momentos de beneficios históricos para las empresas, aquellas que están congelando los salarios, que no han desbloqueado sus convenios se están llenando los bolsillos a costa de los trabajadores. Por lo tanto, llamamiento muy claro a las patronales o hay salario o habrá conflicto», ha advertido la dirigente sindical, que ha puesto en valor la lucha de las trabajadoras de Ayuda a Domicilio de Bizkaia.

Loli García ha defendido «salarios decentes que crezcan en parámetros equivalentes a la inflación», garantizando el poder de compra para todas las personas trabajadoras".

La líder de CCOO Euskadi ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a participar masivamente en los procesos electorales y a apoyar las propuestas electorales de «progreso, que apuesten por la profundización democrática, el refuerzo de los servicios públicos, la fiscalidad suficiente y progresiva, la igualdad como condición de ejercicio de la libertad, los salarios dignos y el empleo de calidad».

«El riesgo reaccionario está más presente en nuestra sociedad que nunca y no podemos retroceder. Tenemos que continuar avanzando en derechos, libertades y dignidad para que las mayorías sociales vivamos mejor», ha apuntado.

Arza

Por su parte, el secretario general de UGT Euskadi ha destacado el lema de este año en el Día del Trabajador y ha aludido a la necesidad de subir salarios, algo que ha vinculado «con la situación de riqueza que están generando las empresas».

«Estáis viendo día tras día los resultados históricos de muchas de las empresas y lo único que estamos diciendo es que se tienen que repartir los beneficios, no puede ser que cuando vaya bien las empresas se olviden de sus trabajadores», ha dicho.

En este sentido, Arza ha hecho un llamamiento a las patronales vascas porque hay más de 300.000 trabajadores sin renovar sus convenios y se tiene la posibilidad de atenemos la posibilidad estan abierta las mesas.

«Les hacemos un llamamiento a acordar porque sino que lo tengan claro que vamos a estar en la calle hasta conseguir una subida salarial digna y una cláusula de revisión salarial. Le queremos decir a la patronal vasca que no nos resignamos a que nos quieran congelar los salarios, si quiere conflicto, lo va a tener», ha advertido.

Arza ha manifestado también que están un año más en el Primero de Mayo para reivindicar su trabajo y ha asegurado que sindicalismo confederal de UGT y CCOO tiene que estar «orgullosos» de lo conseguido en los últimos tiempos.

En este sentido, ha destacado que han logrado una subida «muy importante» del SMI hasta los 1.080 euros cuando hasta «hace solo cuatro años estaba en 736 euros». Según ha subrayado, esa subida tan «importante» del SMI ha permitido atajar uno de los «graves problemas» del mercado de trabajo que es la brecha salarial.

Asimismo, ha recordado que en Euskadi, tanto UGT y CCOO, se opusieron a la «subida raquítitica del 0,25% de las pensiones» planteada por el PP y se ha logrado una reforma de pensiones que ha conseguido que «la subida de las pensiones para este año 2023 haya sido del 8,5%, una subida histórica».

«Y así se están dando cuenta miles y miles de pensionistas de aquellos que nos criticaron por aquellos acuerdos que han sido positivos», ha destacado.

Asimismo, el, líder de UGT ha apuntado que también se ha dado «un paso más» en la consolidación del modelo de pensiones para las generaciones del futuro, con un pacto, que garantiza, al menos, «acuerdos hasta el año 2050 y que garantiza el futuro de las pensiones».

Arza también ha destacado la importancia de la reforma laboral que ha permitido que «uno de cada cuatro contratos sea indefinido», aunque se necesitan más reformas como, por ejemplo, en lo relativo a las causas y la indemnización en los despidos colectivos.

Junto a ello, ha afirmado que tampoco se pueden olvidar las medidas que se están tomando para mejorar las prestaciones por desempleo y, en concreto, ha destacado que han conseguido que aquellos trabajadores que cobran una prestación -más de 110.000 en Euskadi- puedan ver aumentadas sus retribuciones cuando están en desempleo".

«Y vamos a seguir trabajando, nunca nos han dado nada gratis, hemos sabido combinar la movilización con la negociación y con el acuerdo y creo que tenemos que estar orgullosos y nos quedan todavía muchas cosas por hacer», ha manifestado Arza, quien también ha advertido de que, aunque ha bajado la inflación, la subyacente sigue por encima del 7,5%.

En su discurso, también ha recordado que se está en un ciclo electoral que empieza con las elecciones municipales y ha advertido de que seguir construyendo en la actual dirección, dependerá «mucho» del resultados de esos procesos electorales. «Nos jugamos seguir avanzanzado poner en riesgo todo lo conseguido», ha advertido Arza.

Por último, se ha referido a la negociación colectiva en aquellos sectores vinculados a las administraciones públicas, a las que ha hecho un llamamiento para que no busquen «excusas para no intervenir en esos procesos». «No pueden escaquearse diciendo que es un problema de las empresas porque quien subcontrata al final son las administraciones públicas», han añadido.