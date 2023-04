El presidente del PPCV y candidato a la presidencia de la Generalitat por esta formación, Carlos Mazón, ha señalado que la provincia de Castellón vive «uno de los peores abandonos que jamás se recuerda» con los gobiernos de Pedro Sánchez y de Ximo Puig, y ha reivindicado que se merece «una inversión y una prioridad que no ha tenido con el sanchismo y su delegado comercial en la Comunitat Valenciana».

Mazón ha presidido este sábado el acto de presentación de los candidatos municipales a la provincia de Castellón, donde ha garantizado que este equipo «va a defender como se merece a Castellón y va a liderar el cambio y dignificar a la provincia porque el abandono de estos años no tiene un pase», según recoge el PP en un comunicado.

«Son 135 candidatos a las alcaldías en todos los municipios de la provincia de Castellón liderados por Alberto Fabra y Marta Barrachina», ha apuntado, al tiempo que ha defendido que el PP es «el único partido que va a defender con lista propia a todos y cada uno de los vecinos de Castellón».

«Una gran provincia con todas las posibilidades para recuperar, conquista y liderar el futuro y que hoy con el sanchismo y su delegado comercial en la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, vive uno de los peores abandonos que jamás se recuerda», ha lamentado.

«Es la hora de Castellón y de una provincia que se merece mucho más, y Sánchez y Puig no se lo han dado. Hay un abandono sanitario de Castellón que es uno de los mayores agravios que se han visto y donde los únicos hospitales que vienen a Castellón son maquetas. Han trasladado la coordinación de las urgencias a Valencia y, sin ir más lejos, el próximo lunes en Vinaròs se quedan sin cardiólogo en el Hospital. Es muy grave», ha manifestado.

«También han abandonado la defensa de nuestras costas y nuestro litoral que está desapareciendo. Han abandonado la defensa de nuestras señas de identidad, de nuestras tradiciones, de los bous al carrer. Ha desaparecido la defensa de nuestros montes, el cuidado y su mantenimiento con los peores incendios de la historia», ha continuado.

Con respecto a la situación del sector cerámico, el candidato 'popular' ha afirmado que este es u«no de los abandonos más importantes». «Algo tan fundamental y estratégico para la economía de la provincia, se ha abandonado. Ya está bien de seguir engañando con la cerámica. Vemos que va a la deriva la cerámica, la costa, el monte, la sanidad y es el momento de cambiar el rumbo hacia lo que Castellón se merece», ha expresado.

«Las inversiones en Castellón no están y es la hora de lo que la provincia de Castellón se merece, una inversión, una atención y una prioridad que no ha tenido. Este es el cambio, el momento de ponernos en pie, de luchar y de reivindicar, ayudando a quienes lo están pasando muy mal porque no pueden llegar a fin de mes y sufren el infierno fiscal», ha agregado.

"el cambio que necesita la provincia"

Por su parte, la presidenta provincial del Partido Popular de Castellón, Marta Barrachina, ha afirmado que las 1.273 personas que conforman las 135 listas del PP para las próximas elecciones municipales son «el cambio que necesita la provincia de Castellón».

«El cambio va a llegar de la mano de mujeres y hombres valientes que apuestan por trabajar y dejarse la piel por sus vecinos. Que darán soluciones a los problemas que no dejan avanzar a nuestra provincia y que van a conseguir los servicios de calidad que merecen los castellonenses», ha asegurado.

Finalmente, la candidata del PP a la alcaldía de Castelló de la Plana, Begoña Carrasco, ha afirmado que el deseo de su formación es «volver a caminar juntos, a sentir juntos, a vivir juntos». «Yo quiero que Castelló vuelva a ser vuestra casa. Como lo ha sido siempre. Quiero que sigáis visitándonos, recorriendo nuestras calles, disfrutando de nuestros servicios y oportunidades. Quiero abrir las puertas y las ventanas de la ciudad para que podáis entrar libremente. Quiero que Castellón vuelva a recuperar la capital que fue, un liderazgo que por la dejadez, el sectarismo y las malas decisiones de la izquierda se ha ido perdiendo», ha concluido.