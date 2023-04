Espadas insta a Moreno a "no poner en tela de juicio" a Europa y censura las críticas "injustificables" a Planas

El secretario general del PSOE Andalucía, Juan Espadas, ha advertido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que «no se gobierna poniendo en tela de juicio a Europa» y ha censurado las críticas «injustificables» al ministro de Agricultura, Luis Planas, por parte del Ejecutivo andaluz.

En este sentido, ha instado a Moreno a «abandonar la soberbia y la cabezonería y a trabajar para que Doñana y la agricultura sean compatibles». En este contexto, Espadas ha señalado en un comunicado que «Andalucía más que nunca tiene ahora que estar pendiente de sus agricultores» tras asegurar que el Gobierno de España ha sumado recientes ayudas al sector, demostrando una vez más que es un Gobierno comprometido. «Vamos a estar siempre con vosotros, ayudando y al pie del cañón», ha apostillado.

Asimismo, el líder socialista andaluz ha recomendado a la Junta que afronte la parte que le toca, «porque esto no va sólo de fotos y de confrontar, sino de tomar decisiones».

Por otro lado, el secretario general del PSOE-A ha reclamado a Moreno que escuche a los ayuntamientos de Andalucía y «les garantice servicios públicos de calidad, en igualdad de condiciones». En este sentido, Espadas ha destacado que los candidatos y alcaldes socialistas de Andalucía se caracterizan «por escuchar a los vecinos de sus municipios».

El socialista ha asistido al acto de presentación de la candidatura de Carmen Sánchez a la Alcaldía de Conil de la Frontera, junto al secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix. Espadas ha tenido palabras de apoyo para Sánchez a la que ha trasladado el apoyo de la Dirección Regional del PSOE-A para «que consiga ser la alcaldesa de Conil y llevar adelante su proyecto de futuro para esta tierra».

En su visita al municipio, Juan Espadas ha podido escuchar las reivindicaciones de vecinos de la localidad, que le han trasladado su preocupación por la situación del colegio San José de Calasanz. «Justas reivindicaciones que vamos a trasladar al Parlamento», ha explicado Espadas, que ha reclamado a la Junta de Andalucía «una oferta educativa de calidad, adaptada a las necesidades y demandas de los vecinos y de los municipios».

Por su parte, el secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha destacado la honradez de Carmen Sánchez que pudo ser alcaldesa pero renunció porque Conil no se merecía un Gobierno que no fuera estable, ni una alcaldesa rehén de otros grupos políticos. «Eso no era bueno para Conil, así que el PSOE de Conil y Carmen fueron responsables porque Carmen quiere lo mejor para su pueblo», ha señalado reconociendo «el gesto noble» que tuvo en el salón de plenos del ayuntamiento en 2019 y agradeciendo que haya sido tan generosa con tu pueblo «que sabrá recompensarte el 28M».

Ruiz Boix ha asegurado que Conil va a tener detrás al Gobierno de la Diputación que ya ha invertido 4,5 millones en la localidad durante este mandato así como al Gobierno de España que sigue desplegando medidas sociales como la subida de las pensiones que ha alcanzado a 3.441 conileños y conileñas.

En lo que se refiere a Sánchez, ha agradecido a ambos dirigentes y a todos los compañeros socialistas de la comarca y la Bahía que han acudido a apoyarla «en el acto más emotivo» y esperamos que «los conileños vean en este equipo que presentamos el mejor proyecto de futuro para Conil».

A propósito del Gobierno agotado que sufre Conil, Sánchez ha lamentado que en la Casa de la Cultura donde celebramos el acto hoy no haya aire acondicionado en la sala y una avería en el ascensor haya impedido el acceso de personas mayores y con problemas de movilidad al salón ubicado en la primera planta.