La vicepresidenta del Consell y cabeza de lista de Compromís a Les Corts por Alicante, Aitana Mas, considera que la coalición, el PSPV y Unides Podem serán capaces de «movilizar más al electorado» por separado en las elecciones autonómicas, pero ha defendido la «tradición» de su formación de «sumar» con otras fuerzas políticas en las elecciones generales.

Así lo ha explicado Mas en una entrevista con Europa Press donde se ha mostrado convencida de que se podrá reeditar el Botànic con un «tercer gobierno que aglutine desde la pluralidad y la diversidad de las tres patas del mismo gobierno a todo el electorado progresista valenciano» y ha defendido que cada formación tenga «su espacio».

Sin embargo, sí se muestra partidaria de «sumar» de cara a las elecciones generales y ha remarcado la «tradición» de Compromís de hacerlo con diferentes fuerzas (con Podemos en 2015, con Unides Podem en 2016 y con Más País en 2019). «Compromís es una fuerza abierta, que está compuesta por tres partidos y que ya ha incorporado a sus listas muchas veces a personas independientes. Por tanto, nosotros ya somos un proyecto que viene sumando desde hace mucho tiempo», ha agregado.

Según la candidata, esta filosofía de acercarse a sus «compañeros políticos» en las generales viene de la intención de Compromís de «hacer que la voz de los valencianos se escuche en Madrid», por lo que ha rechazado «comenzar ahora a tirarse los muebles unos encima de los otros».

Mas ha rechazado que la coexistencia del proyecto de Sumar, que no se presenta a las elecciones autonómicas, y formaciones como Compromís y Unides Podem genere «confusión» al electorado: «Yo no veo confusión en Compromís», ha aseverado.

«Hemos hablado con otras fuerzas además de la nuestra de cuál era la relación que teníamos con Sumar y de cómo iba evolucionando. A partir de ahí, ahora vivimos ya desde la distancia, por así decirlo, hasta que se configure y podamos ver cuál es la participación que tenemos. Vemos el proyecto siempre desde una perspectiva de ser una fuerza útil y progresista a nivel del Estado», ha indicado.

Pero, parafraseando a su candidato a la Presidencia de la Generalitat, Joan Baldoví, «cuando toque, regaremos». Preguntada por cómo atraerá Compromís al votante movilizado por Sumar, ha señalado: «Nosotros no estamos en eso ahora. Estamos midiendo otros indicadores de la política autonómica. Lo otro ya vendrá cuando tenga que venir», ha agregado.

En este sentido, tampoco ha querido entrar en si Compromís buscará que Yolanda Díaz participe en sus actos de campaña de cara al 28M. Aunque «por supuesto» que le gustaría que acudiese, considera que «ahora mismo, entre las preocupaciones que tiene la ciudadanía, no está la de si Yolanda Díaz participará o no en un acto con dos, tres, uno o ningún partido».

Conselleria de turismo en alicante

Respecto a un hipotético tercer acuerdo del Botànic, Mas se ha puesto a disposición de su partido y del pacto para ocupar un cargo en la próxima legislatura. «No tengo ningún departamento en mente, la verdad», ha señalado al ser preguntada por su preferencia en un futuro gobierno.

«Estaré donde haga falta, donde corresponda. Y si no, continuaré lo que he hecho los últimos tres años antes de entrar en la vicepresidencia, que es defender mi gobierno desde Les Corts», ha señalado. «Ahora lo que me preocupa es que podamos impulsar este tercer Botànic, independientemente de las caras, los personalismos y de quién compone qué».

Lo que sí ha puesto encima de la mesa es una propuesta sobre la organización de este tercer Botànic, en caso de que se dé: quiere una Conselleria de Turismo en Alicante. «Creo que Alicante tiene un potencial y hay un peso específico del turismo en el PIB y, por tanto, creo que en esta descentralización en la que me gusta profundizar, me gustaría que el tercer Botànic tuviera una Conselleria de Turismo en Alicante», ha señalado.

Para la candidata, esta sería una «magnífica noticia» que podría suponer «dinamismo para un sector que es importante para la ciudadanía de Alicante».

Y es que Mas ha considerado que Alicante está compuesta por «unas comarcas con una necesidad de atención especial» y ha incidido en que, por población, se acercan a la mitad de la Comunitat Valenciana, por lo que ha defendido esta descentralización que ha emprendido. «La labor de una vicepresidencia no se tiene que ejercer simplemente entre los cuatro palacios de València», ha agregado.

«En mi caso, yo tengo claro que mi sitio está en Alicante y, evidentemente, haciendo campaña en Alicante», ha señalado, al tiempo que ha considerado que los habitantes de esta provincia «se merecen responsables públicos y políticos que estén trabajando hasta el último momento».

De hecho, preguntada por la primera campaña electoral que pasa como vicepresidenta, ha señalado que las tareas «siguen adelante»: «Quienes estamos en un cargo en un momento electoral, no abandonamos las responsabilidades», ha manifestado. «Yo veo que otros candidatos de otros partidos igual no tienen la misma deferencia y no la han tenido desde hace muchos meses», ha señalado en referencia al candidato del PPCV, Carlos Mazón, también presidente de la Diputación de Alicante.

Frente al candidato 'popular' --con quien competirá como cabeza de lista en Alicante--, ha señalado que «entre anuncios de bajadas de impuestos y de bonos, debe quedarse el presupuesto de la Generalitat en menos de 4.000 millones». «A mí me gustaría que explicara de dónde va a sacar el dinero», ha agregado.

Mazón, "política ficción"

Mas ha criticado esta manera de «hacer política ficción», ya que «hay que tocar con los pies en la tierra y ofrecerle a la gente un programa que refleje la realidad, que no mienta y que no genere expectativas que luego se van a frustrar».

Tres ejes

Por lo que respecta al programa de Compromís, Mas ha señalado que se presentará en los próximos tres días y que orbitará en torno a tres ejes: la consolidación de los servicios públicos, con especial incidencia en sanidad, educación y la «quinta pata» del estado del bienestar, que es la vivienda.

También la parte económica, ante un escenario de mucha precariedad y una crisis económica «latente» en la que Compromís ha apostado por la reindustrialización. Mas ha instado a «no sentirse acomplejados» en la izquierda por el discurso de que «la derecha gestiona mejor la autonomía». «Creo que hemos sido capaces en estos ocho años y lo seremos los próximos ocho», ha agregado.

El tercer eje es el cambio climático, máxime cuando Alicante es, a su juicio, el «epicentro del cambio climático». Por ello, ha abogado por una «transición amable, pero que no sea en ningún caso negacionista». En este sentido, ha incidido en la necesidad de reutilizar el agua, al ir hacia un clima en el que «habrá temporadas en que no veremos caer una gota del cielo».