El exalcalde de Sabadell (Barcelona) Maties Serracant ha declarado en su juicio por presunta desobediencia el 1-O que impedir la votación como ordenó el Tribunal Constitucional (TC) estaba «más allá» de sus capacidades como alcalde.

«Lo que a mí se me pide es que no tire adelante actuaciones como alcalde que favorezcan la celebración. El impedimento está más allá de mis capacidades», y en su declaración en el Juzgado Penal 1 de Sabadell ha añadido que esto está al margen de su voluntad política a favor del 1-O.

Serracant ha valorado que «el deber de impedir es un deber que nadie pudo» cumplir ante la movilización ciudadana que hubo, y en este sentido ha hecho referencia a que la Policía no logró incautar las urnas de la votación antes del 1-O.

En esta causa, la Fiscalía pide para Serracant una condena de dos años de prisión y una multa de 15.000 euros por un presunto delito de desobediencia al supuestamente facilitar el referéndum desde su cargo de alcalde.

Al preguntarle la fiscal si pudo haber hecho algo más para evitar la votación, Serracant ha contestado: «Creo que no estaba dentro del ámbito de mis competencias hacer nada más ni menos. No tiré adelante ningún acto administrativo que contraviniera lo que se me había ordenado, otra cosa es la expresión de mi voluntad política como persona».

La Fiscalía ha preguntado a Serracant por el decreto que firmó en apoyo al 1-O, y ha contado que una vez el TC suspendió la convocatoria el consistorio no anuló ese decreto --del que ha remarcado que era una declaración política sin efectos jurídicos-- porque se consideró que la decisión del tribunal «ya dejaba sin efecto cualquier decreto» municipal relacionado con la votación.

En el mismo sentido se ha pronunciado el entonces secretario general del Ayuntamiento, David Cabezuelo, que ha declarado como testigo y explicado que «no se dio ninguna instrucción ni se consideró que hiciera falta» anular el decreto.

Durante su último turno de palabra, Serracant ha añadido: «La ciudadanía votó al margen de las instituciones, superando a las instituciones. Es un honor que eso pasara y pasó mucho más allá de mis atribuciones como alcalde».

Competencia sobre escuelas

Respecto a la apertura de les colegios electorales, ha explicado que tres días antes firmó un decreto en el que se otorgaba las competencias sobre esos espacios, normalmente cedidas a un teniente de alcalde, y que lo hizo «para mayor facilidad de gestión y para mayor seguridad jurídica» del resto del consistorio.

Durante el resto del mandato, las competencias sobre los colegios eran del entonces teniente de alcalde Joan Berlanga, que en el juicio ha testificado: «No recuerdo que se destinara a nivel adminsitrativo del Ayuntamiento ni una hora de personal ni un euro» a la votación.

Berlanga ha señalado que los espacios se usaron por «un desbordamiento social», sin que ningún miembro del consistorio destinara recursos a abrir las escuelas.

También ha testificado el exjefe de los Mossos de Sabadell, que ha asegurado que no siguió órdenes del consistorio, solo del cuerpo policial, y respecto al uso de las escuelas ha señalado: «Fue una cosa extraordinaria, el pueblo salió a la calle».

No dio autorización

Serracant ha reiterado que no autorizó el uso de los colegios y que tampoco nadie le pidió autorización para usarlos y en este sentido su abogado, Àlex Solà, ha valorado: «Nunca sabremos si hubiera desobedecido o no si se le hubieran pedido las autorizaciones».

Al inicio del juicio, y por un error de procedimiento, el tribunal ha expulsado de la causa a la acusación popular que ejercía un vecino de Murcia que denunció a Serracant, que ahora solo se enfrenta a la acusación de la Fiscalía.