Morón (VOX) alerta del "fracaso de la política del agua", que "pone en riesgo" al regadío

El portavoz del grupo parlamentario de VOX de las Cortes de Aragón, Santiago Morón, ha alertado este miércoles del «fracaso de la política del agua». Ha llamado la atención sobre «la sequía que está asolando los campos de secano de Aragón, que pone en grave riesgo el regadío y no es un problema exclusivo de Aragón», ya que «también está arruinando a agricultores de Castilla La Mancha, Andalucía, Cataluña o el Levante español».

«Para VOX en Aragón esta situación pone de manifiesto el fracaso de la política del agua en España, también en Aragón, en las últimas décadas», ha señalado Santiago Morón en rueda de prensa.

«El agua, utilizada como instrumento político identitario por el sistema autonómico, ha enfrentado a las comunidades autónomas, en la ya conocida como guerra del agua, una guerra en la que nadie gana y todos pierden».

A su juicio, «no entender la necesidad de avanzar en un Plan Hidrológico Nacional que garantice agua para todos mediante la interconexión de cuencas, la realización de pantanos y obras de regulación y una apuesta decidida por el aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos mediante la modernización de regadíos, es negar la realidad».

Para Santiago Morón, «la agenda globalista del gobierno, de la izquierda y también el PP, que se han sumado a los postulados de la agenda 2030, son los auténticos responsables de la crisis del campo español».

«El consenso progre habla de cambio climático para así allanar el terreno a nuevas restricciones y ataques a nuestro campo, para justificar el freno a la construcción de nuevos embalses e infraestructuras hidráulicas, para dar carpetazo al Pacto del agua de Aragón», mientras que VOX cree que «lo que se debería hacer es todo lo contrario».

Falta de planificación

El portavoz de VOX en Aragón ha continuado afirmando que «la falta de agua en numerosas zonas responde a la falta de planificación y a la mala gestión de los distintos gobiernos durante décadas, a la insolidaridad y al ecologismo radical».

«Es inaudito que haya agricultores que no vayan a plantar en estos meses porque no les compensa, cuando España tiene agua suficiente», ha manifestado, para añadir: «Los Fondos Europeos que supuestamente están llegando a España no se destinan a las infraestructuras hidráulicas puesto que existe un 'condicionante medioambiental' impuesto por los fanáticos del clima de Bruselas y Madrid que considera este tipo de infraestructuras son perjudiciales para el medioambiente».

«Desde VOX queremos que los Fondos Europeos se puedan destinar a algo tan esencial como es la gestión del agua para el uso doméstico, agrario e industrial. Tenemos que ejecutar las obras y dejar de lado el fanatismo climático», ha sentenciado.

Conejos

Pero no solo la sequía está afectando al campo aragonés, sino que la superpoblación de conejos sigue haciendo «estragos» en más de 118 localidades de Aragón, ha aseverado Morón.

«Ayer visitamos varias fincas afectadas en la población de La Almunia de Doña Godina invitados por miembros de la Plataforma aragonesa independiente en defensa de la agricultura sostenible», ha manifestado Morón.

Esta plataforma reúne a cientos de afectados y «está llamando a todas las puertas para reclamar la implicación de agentes sociales, partidos políticos y administraciones, y buscar una solución».

«Pudimos comprobar 'in situ' los daños al cereal y a los frutales y, lo que es peor, percibir un sentimiento de desmoralización y rabia contenida ante la cada vez más difícil situación del campo, que en este caso se ha visto agravada con esta plaga. Sus peticiones nos parecen muy razonables».

«Reclaman nuevos sistemas de captura y la aplicación del fosfuro de aluminio en los cados donde los conejos se quedan acantonados, la subvención de protectores para viñas, fruteros y olivos, así como para el vallado de determinadas zonas más afectadas», ha explicado Morón.

«También reformular el seguro por siniestros de fauna, y finalmente otras medidas compensatorias de carácter económico, como una mayor flexibilización en el cumplimiento de los ecorregímenes y demás normas de la PAC, exenciones fiscales de la Seguridad Social o la declaración de zona catastrófica las superficies arrasadas».

«En VOX nos hemos comprometido a dar voz a sus demandas y a buscar soluciones que les permitan vivir de su trabajo porque los agricultores y ganaderos aragoneses no quieren vivir de subsidios y ayudas, sino que quieren vivir de su trabajo».

«Y las administraciones deben dar solución tanto a los problemas de falta de agua como a la superpoblación de conejos», ha concluido Morón.