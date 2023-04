El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha anunciado que intentarán blindar los actuales modelos lingüísticos en la nueva Ley de Educación «de la mano» de su socio, el PNV, y hablando con el resto de partidos con representación parlamentaria. No obstante, no descarta que los socialistas lleguen a enmendar la norma o recurrir a otras opciones si constatan que se produce una «deriva» en su tramitación parlamentaria. «No permitiremos que sirva para que algunos sigan avanzando en la construcción nacional exclusivamente para nacionalistas», ha advertido.

En declaraciones a los periodistas en Bilbao, Andueza ha asegurado que los socialistas siguen pensando que es necesaria una norma educativa «que ponga en el epicentro las cosas que verdaderamente son importantes: la igualdad de oportunidades y, sobre todo, la posibilidad de que los alumnos tengan un mayor y mejor rendimiento».

«Ese fue el motivo por el que suscribimos el acuerdo de bases y por el que ayer no quisimos obstaculizar la aprobación del proyecto de Ley de educación que se trató en el Consejo del Gobierno vasco. Entendemos que la tramitación parlamentaria también nos abre la posibilidad de corregir algunas cuestiones con las que no estamos de acuerdo», ha añadido.

En este sentido, se ha referido a las reticencias que mantiene su partido en materia lingüística, que «tiene que ser revisada y estar de acuerdo a las indicaciones que ha realizado la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi (COJUA)», que los socialistas «comparten».

«Por eso no hemos querido obstaculizarla, entendemos que ahora hay que tratar la cuestión con calma, que tenemos que analizarlo. El PSE-EE, en la tramitación parlamentaria va a actuar siempre, no solo con responsabilidad, sino con mano tendida y con voluntad de llegar al acuerdo, como lo hicimos en la firma del acuerdo de bases», ha explicado.

El líder de los socialistas vascos ha remarcado el espíritu de consenso que mantendrán y espera que en el Parlamento «se mejore el texto», para que entre todos se pueda tener «la mejor Ley posible, que dé una mayor igualdad de oportunidades y haga posible que el rendimiento de los alumnos sea el mayor y el mejor posible».

Modelos lingüísticos

Sobre las palabras del consejero, Jokin Bildarratz, que se ha mostrado «sorprendido» por la reacción del PSE-EE, y ha asegurado que los modelos lingüísticos no cambian y las familias podrán elegir el que deseen, ha mostrado su esperanza en que «así sea». «Espero que los modelos no se modifiquen, pero no es lo que dice la COJUA. Por tanto, eso nos genera preocupación y ahí nuestras propias reservas», ha indicado.

En cuanto a la «sorpresa» mostrada por Bildarratz ante la posición socialista, le ha recomendado que «hable un poquito más con su partido (PNV) y con el propio Lehendakari, al que la propia vicelehendakari, Idoia Mendia, le hizo saber las desavenencias y reservas» del PSE-EE el día anterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

«Lo hicieron visible los tres consejeros con sus intervenciones en el Consejo. Y, desde luego, estas cuestiones han sido tratadas debidamente entre ambos partidos. Por lo tanto, no entiendo mucho su sorpresa. Le recomendaría que, en tal caso, hablara con el PNV y el Lehendakari para que se lo aclararan», ha manifestado.

En este contexto, ha dicho que intentaran que se blinden los modelos lingüísticos en la Ley, «en primer lugar, yendo de la mano» de sus socios, los jeltzales, «y a través del diálogo y la búsqueda del acuerdo y del consenso con el resto de fuerzas políticas representadas en el Parlamento», sobre todo, con las que suscribieron el pacto educativo en abril de 2022.

La deriva

En caso en que ninguna de ellas estuviera dispuesta a ello, el PSE-EE analizará la posibilidad de enmendar la Ley u otras. No obstante, ha destacado que esto será solo en caso de que constaten «que la deriva que está tomando la tramitación parlamentaria no cumple con los objetivos» que se plantean los socialistas.

Tras insistir en que priorizarán la vía del diálogo, ha reiterado que no permitirán que esta Ley «sirva para que algunos sigan avanzando en la construcción nacional exclusivamente para nacionalistas». «Por tanto, seremos exigentes y velaremos para que esa Ley cumpla con los objetivos que nos planteamos todos y todas cuando suscribimos el acuerdo de bases hace algo más de un año», ha señalado.

A su juicio, la tramitación parlamentaria «tiene que abordarse desde la responsabilidad, también desde la calma, desde el sosiego, desde el análisis en profundidad de todas las cuestiones, no solo que preocupen o que generen ciertas reservas en el Partido Socialista, sino en otras fuerzas políticas».

«Creo que tendremos tiempo, a lo largo de esa tramitación parlamentaria, de dar buena cuenta de cuáles son y, sobre todo, de cuál es la posición de cada uno de los partidos», ha manifestado.