La Plataforma de Médicos y Otros Facultativos (FEAS) no fijos de la Comunidad de Madrid, que aglutina a más de 36.000 profesionales, ha anunciado este viernes la convocatoria de huelga los martes y jueves en todos los hospitales madrileños a partir del próximo día 4 de mayo.

En un comunicado, han explicado que esta medida se adopta tras la negativa del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a poner solución «al abuso de temporalidad» que afecta a más de 3.600 de estos profesionales en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

Según recuerdan, la Comunidad de Madrid lidera el porcentaje de médicos con contratos temporales, alcanzando a más de los mitad de los especialistas madrileños, un 53,9%. De ellos, recalcan, el 13,5% tienen más de 60 años y se jubilarán con contratos temporales.

En este contexto, reclaman que se aborde de forma definitiva la anulación de la OPE 2018-2019. En concreto, se pide paralizar las 3.247 plazas de facultativos de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de los años 2018-2019 que se publicaron en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) en diciembre de 2021, antes de que se aprobara definitivamente la Ley de Temporalidad 20/2021.

Desde la Consejería de Sanidad, por su parte, han recordado que están en marcha procesos de estabilización para hacer fijas 32.000 plazas en el Sermas hasta finales de 2024.

«La sanidad pública madrileña no es una de las mejores del mundo por las condiciones laborales que tienen sus trabajadores, sino por la dedicación y profesionalidad de estos profesionales. Reiteramos que uno de los principales problemas de la sanidad en Madrid es la elevada temporalidad en el empleo, y entre los médicos y facultativos de Atención Especializada del Sermas supera la mitad de la plantilla. La Sanidad pública madrileña no puede, no debe, sostenerse sobre médicos precarizados», han explicado.

Esta Plataforma, junto a SomosUrgencias SomosUNO y el sindicato de médicos Amyts, ya llevó a cabo el pasado mes de mayo una huelga indefinida para denunciar la temporalidad en el Sermas. Ahora, amenazan con nuevos paros tras las vacaciones de Semana Santa después de haber mantenido varias reuniones con el departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero sin que se les haya presentado una «propuesta formal y definitiva» para reducir la temporalidad.

Calendario de acciones

En este sentido, han indicado que se plantea un calendario de acciones de huelga en los hospitales y ha avanzado trasladará la situación de «precariedad» en la que se encuentran a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que recientemente ha pedido un informe sobre la situación de los médicos de Atención Primaria en el marco de la preocupación global por la temporalidad y la falta de personal que amenaza a corto plazo la sostenibilidad de la sanidad española y europea.

En este sentido, ha recordado que la convocatoria de estas OPEs ha generado «gran inseguridad a los profesionales, ya que tras años sufriendo abuso de temporalidad, sus plazas están en juego al hacerlas depender de un concurso-oposición». «Esta situación repercute en los pacientes y en la calidad asistencial por el riesgo continuo de desmantelar unidades de referencia por la movilidad y pérdida de profesionales», ha advertido.

«A pesar de que en varias ocasiones desde la Consejería se ha reconocido que dicha situación es »injusta« y un »abuso«, no hay voluntad política para solucionarlo como están haciendo otras Comunidades autónomas como Canarias, y como ya ha hecho la propia Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid con los médicos de urgencias», ha denunciado.