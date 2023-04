Ortuzar (PNV) asegura que "la invasión competencial" de la Ley de Vivienda "es de libro" y pide al Gobierno negociación

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha asegurado que «la invasión competencial» de la Ley estatal de Vivienda «es de libro» y ha pedido al Gobierno del Estado «un esfuerzo de negociación» de la norma. En este sentido, ha advertido de que los jeltzales no aceptará que una Ley que es «buena para el Estado» se construya «sobre la negación del autogobierno» de Euskadi. «No entendemos que la hagan pisoteando, limitando o quitándonos competencias», ha añadido.

Ortuzar, que ha presentado este jueves el 'claim' de la campaña de EAJ-PNV de cara a las elecciones municipales y forales del 28 de mayo, ha respondido, de esta forma, a la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, quien ha asegurado en un acto del PSE-EE en Bilbao, en alusión al PNV, que la Ley de Vivienda estatal es «absolutamente respetuosa» con las competencias autonómicas y cree que será «difícil justificar» una falta de apoyo a la norma, a la vez que ha emplazado a olvidarse de «las peleas competenciales» porque a la ciudadanía le importa «poco dónde está la competencia» si se resuelven sus principales problemas.

El líder jeltzale, que ha asegurado que no le importaría tener «una charla» con Rodríguez y con quienes han gestionado el proyecto de Ley de Vivienda, ha explicado que en el PNV analizan esta Ley para ver cómo afecta al autogobierno vasco, si respeta el Estatuto de Gernika, así como sus «contenidos materiales».

Andoni Ortuzar ha asegurado que «la invasión competencial es de libro, es clara», y ha señalado que los partidos nacionalistas, da igual que sean catalanes o vascos, tienen «muy difícil explicar» su eventual respaldo a esta Ley.

En esta línea, ha explicado que el Ejecutivo va a decir «que hay una cláusula que dice 'sin perjuicio de las competencias exclusivas'», pero, según ha advertido, «a partir de ese 'sin perjuicio', todo lo demás obliga a las instituciones vascas, en este caso, a cumplir esa ley».

El presidente del EBB ha subrayado en la norma «se dice cómo va a ser el fondo de vivienda, cómo tiene que ser un fondo público, quién lo tiene que constituir, cómo se constituye, y dónde y cómo se determinan las famosas zonas tensionadas», por lo que la «invasión competencial es de libro, de manual». «No nos gusta y no lo podemos aceptar», ha subrayado.

Ortuzar ha dicho que se trata de una ley que es «buena para el Estado», pero el PNV «no puede aceptar que esa bondad para el Estado se construya sobre la base de la negación, la delimitación o la ruptura del autogobierno». «No nos lo puede pedir nadie, porque la defensa del autogobierno vasco es la base del PNV», ha advertido.

Además, en esa línea, ha recordado que Euskadi tiene una Ley de Vivienda y una serie de instrumentos en torno a ella «que hacen que nuestras condiciones sean mejores que las hipotéticamente buenas que dibuja» la Ley estatal.

Tras reconocer que el PNV no votó la anterior Ley vasca de Vivienda, ha destacado que, luego, la han desarrollado y han tomado alrededor de esa ella «una serie de medidas que hacen que en Euskadi, siendo el de la vivienda un problema serio, tengamos instrumentos que la nueva ley española quiere poner en marcha».

«Lo que no entendemos es que lo tengan que hacer pisoteando, limitando o quitándonos competencias, no ya a Euskadi, sino a todas las comunidades autónomas, porque es una competencia exclusiva de todas las comunidades autónomas», ha manifestado.

Contenido

En cuanto al «contenido material» de la Ley estatal, Andoni Ortuzar ha asegurado que el PNV está dispuesto a hablar con el Gobierno, porque «hay cosas buenas, como los topes de alquileres», pero ha echado en falta aspectos como la regulación de los pisos turísticos, «que no se menciona mucho, por no decir nada».

Tras reconocer que en la Ley de Vivienda del Gobierno central «hay avances», le ha pedido a Isabel Rodríguez que, aunque ya tienen la mayoría suficiente para sacarla adelante, que hagan «un esfuerzo por sacar de la Ley el debate de las competencias».

«Si de verdad no quieren invadir competencias, se puede decir», ha insistido, para pedirle a la ministra que haya «un esfuerzo de negociación con el PNV y con otros grupos que están en la misma posición, que no estamos frontalmente contra el contenido material de la ley y que podríamos ayudar a mejorarlo, pero que sí estamos radicalmente en contra de que se invadan competencias vascas».

Ortuzar ha dicho que «no le importarán las competencias a la ministra, que es de Madrid, pero a nosotros nos importa mucho». «Ese es uno de los problemas que tenemos, que el Gobierno español las competencias vascas no le importan demasiado», ha censurado, para asegurar que el PNV no está defendiendo algo «etéreo», sino que están defendiendo unas competencias «en tierra, en suelo vasco, que van a ser las que determinen que tipo de vivienda hay, cuántos pisos se van a hacer, cuánto alquiler social vamos a tener o cómo va a ser el acceso de los jóvenes a esas viviendas». «Y eso el Estatuto de Gernika dice que lo decidimos aquí, no que se decide en el Congreso», ha avisado.

Tras mostrar su respeto a la ministra, ha considerado que «muchas veces es mejor estar callado», porque a la gente en Euskadi le importan «muchísimo las competencias, que son las que nos dan las cosas de comer todos los días». En ese sentido, ha dicho que, a lo largo de los últimos 40 años, «hemos demostrado que, a mayor autogobierno y a mayor disfrute y ejecución de competencias en Euskadi, mayor calidad de servicio y de vida».

Por todo ello, ha reclamado a la ministra «un poco de respeto a la gente» porque «es portavoz del Gobierno, no es portavoz de la sociedad vasca».