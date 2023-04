El alcalde de Gandia (Valencia) entre los años 2011 y 2015, Arturo Torró (PP), ha anunciado que se va a querellar contra el presidente y ponente de la sentencia que le condena a tres años y medio de prisión por el conocido caso Tele7, al ver prevariación en su actuación y considerar que la sentencia está «teledirigida». Al mismo tiempo, ha avisado: «Por Rita Barberá --exalcaldesa de València--, Paco Camps --expresidente de la Generalitat-- y 283 compañeros más inocentes, no puedo doblar las rodillas».

El condenado ha señalado en un comunicado que la sentencia es una muestra «clara» de un «determinismo judicial» que busca su condena para apartarle de la vida pública, «como llevan intentándolo desde hace ocho años, con nueve causas archivadas». A su juicio, el magistrado se ha "ensañado en una sentencia injusta y presuntamente prevaricadora, ayudando y apostando por los de siempre, en un periodo tan próximo y delicado a unas elecciones, perjudicando y manipulando la voluntad de votantes indecisos?.

En esta línea, le acusa de participar en una «vendetta política». Torró ha afirmado que se pronuncia en estos términos «desde el derecho que todo ciudadano tiene a la crítica de las resoluciones judiciales, constitucionalmente amparado, más aún en mi caso en que soy el afectado por una sentencia que, insisto, es presuntamente prevaricadora, lo que dará lugar a una futura querella contra su redactor», ha repetido.

Así, ha afirmado que sus abogados, a petición suya y para que no hubiese parcialidad en su consideración, han elevado la propuesta a un departamento jurídico en Barcelona especialista en el 'Procés' y a un catedrático de Derecho Penal en la Comunidad de Madrid, «y todos coinciden en que esta sentencia puede ser presuntamente prevaricadora, parcial, viciada e inapropiada para momento electoral delicado».

«Quiero tomar esta decisión --de querellarse-- porque he visto en los últimos años como se ha humillado, arrastrado y vilipendiado injustamente el honor de personas, como la gran alcaldesa Rita Barberá (injustamente maltratada, al igual que todos sus compañeros), el president Francisco Camps (con innumerables causas archivadas y muchos años de persecución política), el vicepresidente de la Diputación de Valencia, Juan José Medina (absuelto del caso Imelsa y también víctima de un sufrimiento desmedido) y muchos más compañeros de mi partido, que son inocentes y sufren la durísima pena del telediario», ha enumerado.

Los anuncios de sus imputaciones, ha lamentado el ex primer edil gandiense, «han abierto telediarios, ocupado portadas y programas de debate y, sin embargo, los archivos han aparecido en la parte final de los periódicos y por muy poco tiempo», ha dicho, al tiempo que ha criticado: «Esta y solo esta es la forma de hacer política del PSOE: destrozar y denostar la imagen de grandes políticos a los que no pueden ganar en las urnas y necesitan apartar para poder seguir disfrutando del poder».

«El injusto drama que ha sufrido la gente del PP asciende a 81 causas y 283 personas que han sido acusadas por el Partido Socialista y archivadas por los jueces y, por tanto, declaradas inocentes. Algún día, algún gobierno valiente tendrá que indemnizar a todas estas personas, que vinieron a servir a la sociedad y por manipulaciones políticas y judiciales, quedaron apartados, arruinados y desprestigiados», ha insistido.

"viciada de parcialidad"

Torró ve la sentencia, tras estudiarla con sus abogados, «viciada de parcialidad» y ha asegurado que tiene «varias trampas» por algunos motivos. Uno de ellos, ha dicho, es que considera «totalmente parcial» que un juez, «con la coherencia que debe tener y la responsabilidad de la toga que lo viste, no sepa que la persona que está juzgando es de relevancia pública y política de alto nivel, y que su decisión a tan corto plazo de tiempo a una convocatoria electoral puede perjudicar a un partido político, en este caso al PP, y beneficiar a otro, que es el PSOE».

Además, ha lamentado que «no tiene sentido» que dos ministros, uno de Interior y otra de Ciencia e Innovación, «se estén jactando de una sentencia condenatoria, antes de que el tribunal dicte su veredicto, como así lo hicieron Marlaska, en corrillos de Madrid, y Diana Morant, en la presentación del candidato socialista de Gandia, el pasado 2 de abril».

«Ni Marlaska, ni Morant me harán que doblegue mis rodillas, porque como dice la sentencia, no hay apropiación, no hay corrupción y aplicando la ley correctamente, sin manipulaciones, soy totalmente inocente. Si no tomase esta decisión, no estaría respetando ni mi honor, ni mi familia, ni mi partido?, ha reiterado, y ha cargado también contra el rechazo del magistrado a paralizar el juciio durante un mes »en pleno debate sobre la reforma del Código Penal aprobada recientemente por el Gobierno de España".

Niega ánimo de lucro

Torró ha criticado que el juez «olvida» en la sentencia que el Código Penal exige un ánimo de lucro para consumar el delito de malversación, «algo que en absoluto tenía, ni ha quedado probado, ni he obtenido, como así dice el mismo magistrado en la sentencia».

Por ello, ha justificado su posibilidad de querellarse contra el redactor de la sentencia, «el mismo que impuso su criterio a los otros magistrados que no pusieron votos particulares». «Cosa curiosa. Es 'vox pópuli' en la Audiencia Provincial de Valencia, en la sección de fiscales, esto que acabo de mencionar. Muchos de lo fiscales, por suerte, no guardan pleitesía partidista, como el que me tocó a mí, que casualidades de la vida, me ha tocado en todos los juicios y siempre negociando mi inhabilitación», ha lamentado.