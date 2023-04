Ribera critica que la Junta de Andalucía intenta "utilizar el miedo" en Doñana con una oferta "enormemente engañosa"

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha criticado que la Junta de Andalucía está intentando «utilizar el miedo, la preocupación sin alternativas» en Doñana al proponer una oferta que «en realidad no es una alternativa» y es «enormemente engañosa».

En este sentido, ha afeado que, si la Junta «de verdad» estuviera «preocupada» por las personas y su futuro, «de lo que estaríamos hablando es qué alternativas de diversificación económica viable en el corto, medio y largo plazo quieren respaldar».

En estos términos se ha pronunciado Ribera este sábado, en declaraciones a los medios, antes de intervenir en el diálogo 'La agenda 2030' en el marco de la Conferencia Municipal del PSOE que se celebra este fin de semana en València y que contará con la participación del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez y el 'president' de la Generalitat Valenciana y secretario general del PSPV, Ximo Puig.

Ribera ha asegurado que «no puede haber más agua, salvo que se detraiga del agua que, en estos momentos, está incluida en el Plan Hidrológico del Guadalquivir como agua para cumplir, para ejecutar la sentencia a la que el Gobierno ha sido condenado y para poder reducir las presiones sobre los acuíferos de Doñana». «Salvo ese agua, no hay más agua», ha sostenido.

En esta línea, ha destacado que en Doñana están, «por una parte, los agricultores que cuentan con derechos y que cultivan esas fresas y las exportan» y, «por otra, todas esas personas que han sido utilizadas por la Junta de Andalucía como argumento para decir que tienen gran vocación social en sus medidas y a las que nunca se les ha ofrecido ninguna solución que realmente sea viable».

Sobre los primeros, ha denunciado que «sienten que la Junta les ha abandonado, que necesitan que haya alguien que no les ponga en riesgo y defienda esos cultivos destinados a la exportación, que serían rechazados o que podrían ser objeto de una campaña de boicot ante las dudas de dónde sale el agua utilizable potencialmente no analizada y no evaluada».

«Ni siquiera se ha tomado en consideración ni el informe de los científicos y del Consejo de Participación de Doñana ni el informe preceptivo y obligatorio también de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que es la que debe aportar recursos y está manifiestamente en contra del Plan Hidrográfico del Guadalquivir que la Junta de Andalucía respaldó», ha lamentado.

"todo el agua del futuro está ya comprometida"

Ribera ha aseverado que «no puede haber más agua», por lo que ha cuestionado que «no tiene sentido hablar del agua del futuro» porque «todo el agua del futuro está ya comprometida». «Así es que no sé de qué agua está hablando la Junta», ha afeado.

Al respecto, ha apuntado que se han cerrado casi 500 pozos legales «para reducir las presiones sobre el acuífero y por eso contemplamos el que se cierren otros 400 y pico para poder cumplir con ese compromiso que vigila de cerca la Comisión Europea».

Por todo ello, ha instado a la Junta a «aportar recursos». «Desde el Ministerio para la Transición Ecológica hemos transferido cinco millones de euros a la Junta de Andalucía para actividades en las zonas de influencia del Parque Nacional de Doñana que podrían servir para esto», ha recalcado.

Asimismo, ha añadido que la Junta de Andalucía «puede determinar qué medidas de diversificación económica, políticas agroambientales, políticas sociales quiere que se prioricen con arreglo a la dotación que recibe de la PAC».

"para encontrar salidas, nos tienen"

Preguntada por los apoyos de algunos alcaldes socialistas a las medidas de la Junta de Andalucía, ha señalado que no sabe «si se manifiestan en favor de la Junta o si se manifiestan en favor de encontrar salidas para sus vecinos», opción que ha considerado «perfectamente legítima».

«Para encontrar salidas para sus vecinos, nos tienen a nosotros también. Para dejarse engañar, no», ha declarado, al tiempo que ha insistido en que «para no dejarse engañar y para defender la democracia, el Estado de Derecho y la protección de un tesoro como Doñana también nos tienen a nosotros». «Pero no para que con eso alguien les pueda utilizar y vender realidades que son falsedades», ha concluido.