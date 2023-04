Almeida y hosteleros coinciden en la necesidad de eliminar "trabas burocráticas" y agilizar "trámites de licencia"

El alcalde de Madrid y candidato a la reelección por el PP en ellas elecciones municipales del 28M, José Luis Martínez-Almeida, se ha reunido este viernes con miembros de Hostelería Madrid y han coincidido en la necesidad de acabar con las «trabas burocráticas» y agilizar los «trámites de licencia».

Al encuentro, que ha tenido lugar en la Casita del Pradal, han asistido también la delegada de Hacienda y Personal, Engracia Hidalgo; el concejal del distrito Centro, José Fernández; la delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz, y el delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante.

Martínez-Almeida ha agradecido el «trabajo clave en el momento de éxito que vive Madrid», y les ha dado la enhorabuena porque «son el segundo motivo por el que vienen los turistas, son una referencia de excelencia, no se come en el mundo como se come en Madrid, con la relación calidad-precio y la variedad de establecimientos».

«Podemos estar de enhorabuena todos los madrileños porque tenemos un sector de hostelería y restauración extraordinario que es marca Madrid, y una de las señas de identidad de esta ciudad. Hemos reafirmado el compromiso de este Ayuntamiento, de este alcalde, y de cara a un próximo mandato para seguir ayudando, potenciando la hostelería y restauración», ha expresado.

Además, ha hecho hincapié en la necesidad de «seguir eliminando trabas burocráticas que tienen identificados, para agilizar trámites de licencias, generar condiciones de asesoramiento previo a la presentación de solicitudes que permitan que se puedan acortar los trámites y que tengan seguridad jurídica, aparte de incidir en la línea de ayudas y subvenciones en la generación de mecanismos para el aprovechamiento de la transformación digital e innovación».

Desde Hostelería Madrid, su presidente, José Antonio Aparicio, ha hecho pública la necesidad de «una mayor eficacia en la tramitación de las autorizaciones de las licencias de los negocios». «Madrid, ahora mismo, está en ebullición; hay cientos de proyectos de emprendimiento que necesitan un trámite burocrático adecuado; la normativa, a veces, es profusa, complicada la tramitación, y lo que nos están pidiendo los empresarios es que se si se invierte, tengamos seguridad jurídica», ha indicado.