Bendodo deja "abiertas" las puertas del PP al "talento de CS", pero no se pronuncia sobre Arrimadas: "No estamos en eso"

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha manifestado este miércoles que su formación tiene las «puertas abiertas» a los miembros de Ciudadanos (CS) que se quieran incorporar, pero no se ha pronunciado sobre un posible 'fichaje' de la expresidenta de ese partido, Inés Arrimadas. «No estamos en eso», ha apuntado.

Durante su participación en Sevilla en un encuentro informativo organizado por Europa Press Andalucía en colaboración con Fundación Cajasol y con el patrocinio de Cepsa, Atlantic Copper, Azvi y Grupo Abades, en el que ha sido presentado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, Bendodo ha expuesto que el PP es un «partido de puertas abiertas» al que ya se han incorporado unos 200 miembros de Ciudadanos, «con talento», pero ha querido dejar claro que no se ha hecho «ninguna operación de integrar a CS en el PP».

«Siempre hemos dicho que el talento de CS en toda España tiene las puertas abiertas del PP; el que quiera venir que venga y el que no quiera venir que no venga, no hemos ido a buscar ni a pescar a nadie», ha indicado Elías Bendodo.

Para Bendodo, el PP con Alberto Núñez Feijóo representa hoy «los valores que representa el CS» de los orígenes, una «nueva fuerza de centro y liberal» en España.

En cuanto a si ve a Inés Arrimadas, que ha decidido ir a vivir a Jerez de la Frontera (Cádiz), en el Partido Popular en un futuro, Bendodo no se ha pronunciado al respecto y se ha limitado a señalar que «no estamos en eso».

Sí que ha aprovechado para expresar que le alaba el gusto a Arrimadas por su decisión de venirse a vivir a Andalucía. «Es una gran decisión, síntoma de que es una persona inteligente», ha apuntado.