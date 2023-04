UGT insta a la ciudadanía a "defender" la reforma del sistema público de pensiones el próximo 28 de mayo en las urnas

Los delegados de UGT Aragón participan este lunes en unas jornadas sobre la reforma del sistema público de pensiones, «que es una realidad gracias a un Gobierno progresista que ha tenido en cuenta a los interlocutores sociales» y que la ciudadanía «tiene que defender» el próximo 28 de mayo en las urnas.

Así se ha expresado la secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGT, Cristina Estévez, en declaraciones a los medios de comunicación este lunes en Zaragoza. Ha estado acompañada por el secretario general del sindicato en Aragón, Daniel Alastuey.

Estévez ha señalado que estas charlas informativas se están llevando a cabo en ciudades de todas las comunidades autónomas a fin de ofrecer herramientas a los delegados para explicar que este nuevo sistema público de pensiones «es el definitivo».

La responsable sindical ha manifestado que la mesa del diálogo social en España «es un referente internacional» en la cuestión de las pensiones, «y el acuerdo alcanzado aquí está llevando a todos los países del entorno Europeo a adoptar medidas dentro de una nueva perspectiva, la de ingresos, frente a la de recortes practicada por el Partido Popular en el pasado». «Hemos sido pioneros», ha añadido.

El nuevo sistema permitirá que los futuros pensionistas tengan pensiones más fuertes, pero también pondrá fin «al mantra de que los jóvenes no van a tener pensiones. Eso ya se ha acabado», ha garantizado Cristina Estévez, argumentando que esa afirmación «era cierta hasta hace dos días», pero las nuevas generaciones, en 30 o 40 años, «van a tener pensiones tan buenas y tan robustas como las actuales».

Además, ha destacado que esta reforma tiene en cuenta la sostenibilidad del sistema, «porque no es cierto lo que dice la patronal de que hay un coste para las empresas». Ha detallado que, en la actualidad, el coste del precio hora laboral en España son 23,40 euros, mientras que en el año 2050, con todos los ingresos que se hayan puesto en marcha para las arcas del Estado, será de 23,80 euros, de manera que si una empresa no puede asumir eso «esa empresa no es viable, y no precisamente por la sostenibilidad del sistema público pensiones».

En esta línea, Cristina Estévez ha criticado que la patronal solo haya firmado el primer paquete de medidas planteado, «porque en ese caso los ingresos procedían de los Presupuestos Generales del Estado, es decir, cuando pagan otros están de acuerdo, cuando ellos tienen que asumir algún pago, aunque sea pequeño, están en contra».

Defensa en las urnas

Por otra parte, Estévez ha incidido en que la reforma del sistema público de pensiones «es el definitivo», siempre y cuando, el próximo 28 de mayo la ciudadanía «tenga en cuenta lo que vota», puesto que el Partido Popular «y su marca de ultraderecha --VOX-- ya han señalado cuál es su posición, recortar las pensiones si llegan al poder».

No obstante, ha anotado que las medidas han sido avaladas por todo el arco parlamentario progresista en el Congreso de los Diputados, es decir, «por la mayoría de representantes de la ciudadanía».

«Ni el diálogo social ni todos los esfuerzos realizados, que nos han convertido en referencia internacional por cómo estamos orquestando el sistema público de pensiones, servirán de nada si a la hora de votar no nos acordamos», ha agregado la secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGT.

Con respecto a la intención manifiesta de los 'populares' de derogar esta normativa si gobiernan, ha añadido: «Queremos que la ciudadanía entienda que una ley puede ser modificada por otra ley, y tan democrática es una como otra si se hace en el ámbito del Congreso», por lo que esta reforma «hay que defenderla en las urnas, porque nosotros ya hemos hecho nuestro papel como agentes sociales».

Así, el próximo 28 de mayo, los ciudadanos deberán demostrar qué sistema público quieren, «unas pensiones como las actuales, mejores a futuro, o si lo que quieren es lo que pretende el Partido Popular, que nos hagamos seguros privados y que por parte del sistema público de pensiones solo existan unas pequeñas pagas de beneficencia. Ahí es donde tiene que elegir la ciudadanía», ha zanjado Estévez.

"legislatura del diálogo social"

Por su parte, el secretario general de UGT Aragón, Daniel Alastuey, ha precisado que estas jornadas, además de informativas sobre la reforma del sistema público de pensiones, se han convocado para hacer balance de la actual legislatura, «que tanto en España como en Aragón, podemos calificar del diálogo social».

Ha observado que se puede hablar de un primer acuerdo sobre las pensiones que ha servido para cambiar las reformas impulsadas por el Partido Popular, mientras que un segundo «apuntala económicamente el sistema de pensiones».

Por ello, ha considerado importante mantener este encuentro con los delegados para que transmitan a los trabajadores «que todavía quedan muchos temas pendientes y muchos asuntos que negociar», de ahí la necesidad de que este año electoral, «los gobiernos sigan sentándose a la mesa del diálogo social, apelando a los acuerdos en lugar de al recorte, el decretazo y la imposición».