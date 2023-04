El actual alcalde de Cedrillas, José Luis López (PSOE), opta a la reelección tras cuatro legislaturas en el cargo

El actual alcalde de Cedrillas, el socialista José Luis López Sáez, se ha presentado a la reelección en el cargo, tras cuatro legislaturas en las que considera haber conseguido, con sus equipos, consolidar a la localidad «como un punto central de servicios que no solamente sean para los habitantes de Cedrillas, sino también para los de los pueblos de alrededor».

La gestión de estos años ha supuesto que la población de Cedrillas haya aumentado entre 100 y 125 personas desde el año 2000. López ha considerado que la clave está en el empleo, «me atrevería a hablar de que estamos casi en pleno empleo, entre la residencia, las empresas particulares, las ganaderías y la parte pública. Es una alegría».

Así, el actual alcalde ha opinado que el gobierno municipal ha de fomentar la iniciativa privada y, en ningún caso, crear servicios que entren en competencia directa con las empresas ya instaladas. Se ha referido a la futura piscina municipal, que abrirá el próximo verano.

«La piscina se dedicará a piscina. No crearemos una competencia con el clásico bar que hay en estas instalaciones, porque tenemos que apoyar a los bares existentes, que generan puestos de trabajo. En la piscina habrá un pequeño puesto de refrescos para el servicio de quien se encuentre dentro, abierto durante el horario de la piscina, y nada más», ha detallado López.

Ha continuado explicando que la motivación de su candidatura es «intentar aplicar todas las políticas y todas las inversiones necesarias para que el pueblo siga en desarrollo, no solo desde el punto de vista urbanístico sino para crear los servicios suficientes, que las personas se queden y, si puede ser, atraer también a personas de fuera».

Futuro para el territorio

López Saéz ha recibido el apoyo de la secretaria general del PSOE Teruel, Mayte Pérez, quien ha destacado el trabajo del alcalde y sus compañeros de candidatura «para hacer lo que tiene que hacer cualquier representante público, que es conseguir un futuro para el territorio. Y está claro que en Cedrillas están consiguiendo un mejor futuro».

De hecho, Pérez ha remarcado «la experiencia de José Luis López combinada con la pasión por su pueblo, que demuestra tras cada elección, siempre acompañado por personas muy competentes».

Motor de empleo

Uno de los motores de empleo en Cedrillas ha sido la residencia para personas mayores que se ideó durante la alcaldía de Vicente Guillén.

«Tuve la suerte de heredar la puesta en marcha de la residencia. Estamos hablando de una constante de entre 25 y 30 puestos de trabajo y, por supuesto, un servicio no solo para las personas del pueblo, sino para los municipios más cercanos, e incluso de Teruel o más allá», ha constatado López Sáez.

Asimismo, Cedrillas cuenta con un punto comarcal de servicios sociales, la cabecera del colegio rural agrupado, una escuela infantil que depende directamente el ayuntamiento y biblioteca municipal.

En esta línea, el alcalde ha recalcado la importancia de los proyectos destinados a la infancia y la juventud. El colegio de Cedrillas suma 62 matrículas y la escuela infantil tiene una ocupación de 8 ó 9.

«Desde hace un año está funcionando la pista de pádel, al lado de la futura piscina y tenemos dos proyectos para la práctica deportiva. Vamos a abrir unas instalaciones de pump track, para subir y bajar con bicicleta por tierra, a las afueras en la zona de la Feria, y una pista de skate, con rampas para patines. Además está el sendero por el río Mijares y se van a abrir, con la ayuda de la comarca, dos vías de escalada en la zona del nacimiento», ha señalado el regidor de Cedrillas.

Este municipio turolense ha potenciado el nacimiento del río Mijares para usos senderistas y la explotación sostenible de la masa forestal; además, los montes de Cedrillas cuentan desde hace unos días con el certificado independiente de sostenibilidad para el plan de ordenación del monte.

«Hemos abierto un sendero forestal didáctico. Ese sendero conlleva una parte lúdica, pero en diferentes puntos hay una serie de paneles donde se explica la gestión del pinar y donde se ve una parte del pinar sin trabajar y otra parte del pinar trabajada. Un pinar abandonado puede ser muy bonito pero representa un peligro en caso de incendio», ha explicado López Sáez.

El sendero culmina el recorrido en dos miradores donde se han instalado dos esculturas de Gene Martín, «que es de Cedrillas, vive aquí y desarrolla su carrera artística en este territorio», y la colaboración de una aparejadora que es la que ha diseñado la colocación. Ambas aportaciones se han hecho de forma desinteresada, «haciendo un aporte a un bien general», ha apostillado el alcalde socialista.

Vivienda

En cuanto a la política de vivienda, López Sáez ha indicado que tienen en proyecto construir dos viviendas municipales en el edificio donde se encuentra la farmacia, con lo que el pueblo dispondrá de seis viviendas públicas.

«Hay otras viviendas particulares que también se alquilan, por lo que el plan de vivienda municipal no tiene que competir con el mercado de vivienda. Queremos rehabilitar un edificio que no está en ruinas pero que si no se arregla puede acabar arruinándose y así haremos aflorar el patrimonio municipal para que esté en perfecto estado», ha afirmado.

Finalmente, otro de los proyectos que tiene el equipo liderado por el actual alcalde socialista es la construcción de un tanatorio municipal, ya que hasta ahora se estaba dando el servicio de tanatorio en el que hay en la residencia, «pero se ha quedado pequeño», ha aclarado López Sáez. Del mismo modo, se habilitará pronto un helipuerto en la zona de la Feria con capacidad para los vuelos nocturnos, que se añadirá al existente que solo permite el estacionamiento diurno.